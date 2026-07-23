GSC Game World опровергла заявления Сергея Григорьевича относительно S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2. Скриншот: S.T.A.L.K.E.R. 2

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Холдинг ARS Capital и компания GSC Game World публично отреагировали на заявления основателя студии Сергея Григоровича относительно деятельности компании и разработки игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В компании заявили, что часть его высказываний не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ARS Capital, передает Новини.LIVE.

В GSC Game World заявили, что Григорович не принимал участия в создании S.T.A.L.K.E.R. 2

В компании подчеркнули, что уважают исторический вклад Сергея Григоровича в создание студии и франшизы S.T.A.L.K.E.R., однако отметили, что статус основателя не дает ему права представлять компанию или делать заявления от ее имени.

По словам представителей ARS Capital, в соответствии с договоренностями между сторонами Сергей Григорович не принимал участия в переговорах с партнерами по поводу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и не был вовлечен в непосредственную разработку игры на протяжении производственного цикла.

В компании заявили, что из-за этого его оценки деятельности GSC Game World якобы не могут в полной мере отражать реальное положение дел.

В компании опровергли информацию о задолженности перед Григоровичем

ARS Capital также опровергла утверждения о наличии просроченной задолженности перед Сергеем Григоровичем.

В заявлении отметили, что GSC Game World выполнила все предусмотренные соглашениями обязательства, срок выполнения которых наступил. В то же время условия договоренностей между сторонами остаются конфиденциальными, поэтому компания не планирует раскрывать детали в СМИ.

Представители холдинга добавили, что возможные юридические претензии должны рассматриваться в предусмотренном законом порядке, а не посредством публичных заявлений.

В GSC Game World поблагодарили команду и Максима Криппу

В компании подчеркнули, что разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 стала одним из самых сложных проектов в истории игровой индустрии.

В ARS Capital заявили, что выход игры стал возможен благодаря работе команды, поддержке игроков, партнеров и защитников Украины. Отдельно в компании отметили роль владельца GSC Game World Максима Криппы, который, по словам представителей холдинга, профинансировал большую часть бюджета разработки.

Также в компании сообщили, что сейчас сосредоточены на дальнейшем развитии S.T.A.L.K.E.R. 2, поддержке сотрудников и создании новых украинских игровых проектов.

Ранее GSC Game World также заявила, что не хотела комментировать публичные высказывания Сергея Григорьевича, однако решила отреагировать, чтобы избежать распространения информации, которая, по мнению компании, не соответствует фактам. В студии добавили, что сейчас команда работает над крупным обновлением для S.T.A.L.K.E.R. 2 и первым сюжетным DLC.

Новини.LIVE писали, что украинская студия GSC Game World представила сюжетный трейлер первого масштабного дополнения к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. DLC под названием Cost of Hope должен выйти летом 2026 года для PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что социальная инициатива по минной безопасности, реализованная ГСЧС совместно с командой разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2, стала одним из самых успешных креативных проектов года в Украине. Кампания, призванная рассказать подросткам об опасности взрывоопасных предметов, получила 28 профессиональных наград.