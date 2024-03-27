Как проект GIDNA помогает женщинам во время войны

Представительницы фонда Future for Ukraine и бренда MediK8 в Украине, являющиеся партнером GIDNA

На долю украинских женщин выпало немало испытаний за время, когда идет война: вынужденная эмиграция, страх за жизнь своих детей, разлука с родными, ожидание известия от мужа, брата или отца-военного, или даже страшнее — линия фронта, плен, издевательство оккупантов, насилие. Война безжалостно разрушает наши материальные и внутренние опоры. Такими, как мы были до 24 февраля, мы уже никогда не будем. Но это не значит, что нет возможности побороть страшные последствия войны. Даже из самых сложных жизненных ситуаций всегда есть выход — стоит лишь дать шанс его найти.

Анна Грубая, психолог и куратор проекта GIDNA, рассказала для редакции о благотворительной инициативе психологической помощи для женщин во время войны. А также поделилась советами, как самостоятельно снизить тревожность на фоне травматических событий.

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Психолог и куратор проекта GIDNA Анна Грубая

Проект GIDNA был создан фондом Future for Ukraine в поддержку украинских женщин, переживших сексуальное насилие от российских военных. Тема сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНПК), требует особого внимания, ведь в Украине, к сожалению, нет обычной практики обращаться за помощью к психологу.

Культура обращений к психологу все еще на низком уровне. В то же время полученная психологическая травма после изнасилования никуда не исчезает сама собой, с ней надо работать. Это необходимо подчеркивать!

Благотворительное мероприятие от FFU и Medik8 в поддержку женщин, пострадавших от сексуального насилия во время войны

По последним данным Генпрокуратуры Украины, есть только 225 задокументированных случаев сексуального насилия. Это страшные цифры, однако представим, какие они будут после деоккупации и завершения войны, когда даже те, кто сейчас боится говорить, позволят себе сказать об этом вслух.

Полномасштабная война длится уже более двух лет, и многие территории до сих пор находятся в оккупации, где люди часто не могут удовлетворить свои базовые потребности в еде, медикаментах, одежде, не говоря уже об обращении к психологу. Часто женщина стесняется говорить о том, что с ней случилось, или до конца не осознает, что это было насилие.

Поэтому проект GIDNA создавался как анонимное и безопасное пространство, где можно говорить обо всем, что беспокоит. Здесь не осуждают, а поддерживают женщину и помогают ей снова почувствовать себя достойной лучшей жизни.

Поддержка женщин, чьи родные военные пропали без вести

Также фонд оказывает психологическую поддержку для женщин, переживающих неопределенную потерю. Это жены, дочери и сестры военных, чьи родные считаются пропавшими без вести или находятся в плену. Программа состоит из групповых и индивидуальных сессий. Также есть ежемесячная группа поддержки, где женщину сопровождают специалисты до определения судьбы близких на войне (подтверждение смерти, освобождения из плена) и помогают пережить траур, если близкий человек погиб.

"Анна Грубая отмечает, что в психотерапии женщина прежде всего должна испытывать поддержку, чтобы не стесняться выражать свои чувства".

Важно понять, что преодоление травмы — это долгий и сложный процесс. И когда женщины могут свободно говорить о своих переживаниях, они укрепляют не только себя, но и свое общество в целом, делая путь к исцелению и улучшению более прогрессивным и эмпатическим.

95% клиентов психолога — это женщины, преимущественно с очень непростыми историями жизни, вызванные их воспитанием, ценностями, опытом партнерских отношений. Часто такие женщины считают, что они могли спровоцировать физическое или эмоциональное насилие. Поэтому на проекте GIDNA женщине дают возможность подвергнуть это заблуждение о "самой спровоцированной" критике, выстраивая внутренние опоры, чтобы руководить своей жизнью и не давать никому права поднимать на тебя руку, оскорблять нецензурной лексикой, унижать, шантажировать ограничением финансов.

Безопасность — основная потребность, и важно отметить, что все, что происходит между женщиной и психологом, остается конфиденциальным. На начальном этапе работы очень важно оказать женщине максимальную поддержку — быть тем плечом, на которое она может опереться. Это как поддерживать за руку ребенка, который учится ходить. Так же в психотерапии — женщина делает первые робкие шаги навстречу себе, поддержка психолога позволяет каждый раз совершенствовать эти шаги и идти быстрее. Впоследствии женщина чувствует, что может отпустить руку и идти самостоятельно.

Психолог и куратор проекта GIDNA Анна Грубая

"Самостоятельная работа над собой чрезвычайно важна. Ведь инсайты, которые вы получаете после встречи с психологом, ваши размышления над ними и являются психотерапевтическим процессом, помогающим проживать травматический опыт"

Анна также советует женщинам заботиться о регулярном режиме сна, поскольку он оказывает значительное влияние на эмоциональное состояние. Также важно минимизировать токсическое воздействие окружающей среды и выполнять упражнения по нервно-мышечной релаксации, что помогает снять стрессовые состояния, чтобы нормализовать эмоциональный фон.

Для поддержания эмоционального состояния психолог советует делать дыхательные упражнения, такие как известная техника "Бабочка" или дыхание квадратом. Начать можно со стабилизации дыхания, чтобы оно стало глубже и способствовало психическому благосостоянию женщины. Также важно быть среди поддерживающих людей, гулять на свежем воздухе и фокусироваться на положительных аспектах жизни.

Найдите время для чтения вдохновляющих и побуждающих к рефлексии книг. Например, произведения Эдит Эгер, Виктора Франкла или Фредрика Бакмана о ценности человеческой поддержки и жизни, несмотря на все, в частности книга "Мужчина по имени Уве". Следует помнить, что душа исцеляется душой, поэтому нужно быть открытыми для восприятия поддержки и внутреннего развития.

Об опыте работы на проекте GIDNA

Работа с травмой сексуализированного насилия требует определенной квалификации, соответствующих знаний и практических психотерапевтических навыков. Ведь углубление в работу с такой травмой достаточно непростой процесс как для пациента, так и для психолога. Главной задачей для Анны, как амбассадора проекта, является рассказывать обществу о страшной статистике и последствиях травмы сексуального насилия, которые могут влиять на жизнь женщины. Говорить об этом очень важно!

Больше меня мотивируют слова женщин после совместной работы: "мне уже не снятся те страшные сны, я впервые почувствовала облегчение", "я буду счастлива, я верю в себя". Это мое топливо, чтобы помогать дальше.

Говорить, говорить и еще раз говорить — только так женщина услышит и, возможно, решится открыть сайт и заполнить анкету, чтобы получить психологическую помощь.

"Мы готовы помогать, мы ждем женщин, переживших сексуальное насилие, чтобы дать им возможность пережить эту страшную травму. Я всегда говорю: Вы можете опереться на меня, а дальше будем учиться вместе, как найти сопротивление в себе. Я рядом. И поверьте мне, научиться опираться на себя возможно!"

Когда следует обратиться к психологу?

Психологическая поддержка варьируется в зависимости от внутренней стойкости (inner resiliance) и потребностей женщины. Если она не может справиться самостоятельно и ухудшаются симптомы травмы, важно обратиться к психологу. Поддержка может способствовать предотвращению дальнейших проблем и способствовать исцелению.

Если у женщины есть круг поддержки, у нее есть доверительные отношения с миром, тогда есть шансы, что она самостоятельно сможет пережить эту травму. Если в течение определенного времени женщина не может справиться с последствиями, нет положительной тенденции — нужна помощь, и неважно ли это произошло 2 года назад, или 8 лет — никогда не поздно обратиться к психологу и начать с этим работать. Если пытаться вытеснить мысль о случившемся, симптомы, такие как тревога, ночные ужасы, страх мужчин, флешбеки, а также общее психосоматическое состояние могут ухудшаться.

Часто женщины приходят в терапию в ужасном состоянии, когда уже невмоготу справиться самостоятельно. Поэтому важно обратиться за помощью к психологу как можно раньше. Это поможет предотвратить проблемы с женским здоровьем, плохим сном и депрессией, проблемы в семье.