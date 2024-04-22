Единственным желанием было выжить — история военного, который потерял руку на фронте

Военный Павел Пономаренко после получения протеза. Фото: Фонд Future for Ukraine

27-летний военный Павел Пономаренко с позывным "Мастер" до войны работал строителем. После деоккупации родной Черниговщины помогал восстанавливать разрушенные дома людей, а летом 2023 был мобилизован в армию и вскоре стал пулеметчиком 33-й отдельной механизированной бригады.

Павел потерял левую руку в результате минометных обстрелов, когда его подразделение выполняло боевое задание вблизи поселка Роботино в Запорожской области.

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Фонд Future for Ukraine, обеспечивший бойцу протезирование и реабилитацию в США, рассказал историю Павла, в которой больше всего поражает оптимистическое отношение героя к собственной травме.

Как Павел попал в армию

"Я сам захотел в пулеметчики. Обычно никто идти не хочет, потому что они — первая цель для врага. Но когда я увидел тот пулемет — не наш советский, а бельгийского производства, подумал — это мое. Оружие, от которого в дальнейшем будет зависеть моя жизнь", — вспоминает защитник.

Несколькими месяцами ранее до мобилизации во время работы на строительстве башни элеватора возле Львова Павел упал с семиметровой высоты на бетон. Он травмировался, но обошлось без переломов, поэтому через две недели уже вернулся к работе.

В это время на объект приехали представители ТЦК с проверкой и сразу направили всех работников на военную комиссию.

Несмотря на травму, Павла сочли пригодным к службе, а на другой день он уже был на Ровенском полигоне.

Военная подготовка

"Пол месяца боевой подготовки я проходил хромая. Ровенский полигон достаточно велик и, чтобы выстрелять на нем 10-15 патронов, нужно преодолеть 5 километров в одну сторону и столько же назад", — рассказал военный.

Павел Пономаренко вместе с боевым собратом. Фото: Фонд Future for Ukraine

Вместе с другими прибывшими Павла Пономаренко в составе 33-й ОМБр отправили в Запорожье, где по распоряжению бригадного офицера его назначили в штурмовую роту, а через несколько дней забрали на обучение в школу младших командиров.

Это такая же военная подготовка, однако от лучших инструкторов, отобранных со всей Украины, и кратковременно — всего две недели. Затем в течение месяца-полтора, пока не было боевых задач, бригада Павла училась на полигоне.

"На штурме было то, чего я даже и представить не мог: повсюду их дроны-камикадзе, танки, минометы. И это все стреляет по тебе", — вспомнил защитник.

Потеря конечности на фронте

26 октября подразделение Павла приехало на позиции вблизи поселка Роботино, а выезд на штурм осуществлялся ночью: посреди леса Павлу и его собратьям приказали окопаться, что стоило им усилий, ведь земля в Запорожье — это всего 5 см чернозема, а дальше сплошная глина. Рыть приходилось даже руками, чтобы поскорее сделать углубление и там залечь на случай, если начнется обстрел.

Боевая задача заключалась в том, чтобы вместе с другим подразделением взять в кольцо вражеский взводный опорный пункт, где должно быть около 30 россиян.

Военный отметил, что коммуникация с другим подразделением была ужасной и не было известно, дошли ли они до цели — только слышны выстрелы где-то далеко, но кто по ком стрелял — не было понятно.

Когда они наткнулись на первых русских военных, то сразу начали забрасывать их гранатами, завязался бой.

"После четвертой гранаты наш командир крикнул противнику сдаваться. После чего один из них поднял голову и говорит: "русские не сдаются". А у меня прицел как раз был наведен на него. Расстояние — 15 метров, тяжело промазать. И я выстрелил", — сказал Павел.

Далее поступила команда окапываться и ждать, а задачей Павла было залечь с пулеметом в окопе и прикрывать позицию потенциального врага. Он вспомнил две большие акации, прикрывавшие их окоп, из-за чего дрон РФ просто не мог туда попасть.

Но россияне все же откорректировали миномет так, что один снаряд залетел в окоп, где находился Павел — он хорошо запомнил тот момент.

"Я почувствовал, как запекло в левом боку. Побратим оттащил меня, наложил турникет и спросил время. Я взглянул на разорванные часы и ответил ему, чтобы затягивал турникет потуже", — рассказал он.

Далее подразделение военного получило приказ отступать и занять укрытие, которое выкопали россияне, чтобы дождаться эвакуации. Однако вдруг бойцы услышали, как наверху что-то сильно зазвенело.

"Помню шум в ушах. Кто-то потащил меня за лямку бронежилета: "Мастер, что с тобой? Ты горишь! Нет, ты дымишь!" Из моей одежды везде сочился буровато-красный дым", — вспомнил Павел.

Оказалось, что вражеский дрон сбросил химическое вещество прямо в окоп, где находился раненый мужчина и его собратья. К счастью, реакция длилась недолго, потому обошлось без тяжелых последствий.

Эвакуация с поля боя

Тем временем оккупанты наступали со всех сторон, а ВСУ отстреливались кассетными боеприпасами. Но из подразделения Павла почти никто не уцелел — 11 раненых и двое погибших.

Эвакуация прибыла через 10 часов после ранения Павла, а на пересмену привезли 10 человек.

"И это благодарить наших обезбашенных механиков, которые залетали в такие места, куда другие боялись. Иначе нам бы пришлось 3-4 километра идти пешком", — добавил он.

Снятие замеров для производства бионического протеза руки. Фото: Фонд Future for Ukraine

По его словам, дорога для эвакуации была вся заминирована, каждые 15-20 метров позади автомобиля взрывалась мина и чудом команда добралась до стабпункта живой.

Встреча украинских защитников в аэропорту Вашингтона. Фото: Фонд Future for Ukraine

О собственном ранении Пономаренко вспоминал без сожаления.

"Моим единственным желанием было выжить, все остальное — мелочи", — сказал он.

Протезирование в США

Павел Пономаренко и Андрей Климчук с новыми протезами в клинике MCOP в Вашингтоне. Фото: Фонд Future for Ukraine

Поэтому, не теряя оптимизма, Павел дождался своего шанса пройти протезирование и реабилитацию за границей, ведь у нас такие сложные случаи ампутации пока не протезируют.

В рамках программы протезирования от фонда Future for Ukraine, которая сейчас финансируется за счет гранта от Pfizer Foundation, мужчина получил бионический протез левой руки и прошел курс реабилитации в ведущей клинике ортопедии и протезирования MCOP.

Физическая реабилитация перед получением протезов конечностей. Фото: Фонд Future for Ukraine

Напомним, во Львове команда врачей провела удачную операцию по спасению защитника Романа, у которого у сердца застрял обломок вражеского снаряда.

Также мы писали, что в Киеве военные могут получить услуги по реабилитации в 51 медицинском учреждении. В каждой из них созданы мультидисциплинарные реабилитационные команды.