Фонд MK передал три автомобиля Volkswagen Transporter воинским частям из Львовской области

Военные с флагами. Фото: Новини.LIVE

Три воинские части из Львовской области получили пополнение автопарка. Фонд MK Foundation украинского бизнесмена Максима Криппы передал военным три автомобиля Volkswagen Transporter, которые после ремонта, технического обслуживания и подготовки на Волынском хабе фонда прибыли во Львов.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

С начала войны фонд передал ВСУ более 2100 автомобилей

Автомобили получили 65-я отдельная механизированная бригада, 125-я отдельная тяжелая механизированная бригада и 223-й зенитный ракетный полк. В настоящее время эти подразделения выполняют боевые задачи на востоке Украины. По словам военнослужащего 65-й ОМБр Евгения Денисевича, именно в таких машинах сегодня больше всего нуждаются на фронте.

"На сегодняшний день именно таких автомобилей больше всего не хватает: быстрых, проходимых и экономичных. Эта машина спасет не одну жизнь благодаря своей надежности и мобильности", — отметил он.

Автомобиль для военных. Фото: Новини.LIVE

Главный сержант 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады Олег Павлишин подчеркнул, что фонд передаёт уже полностью готовый к работе транспорт. Переданные микроавтобусы будут использоваться для логистики, перевозки личного состава, обеспечения работы экипажей беспилотных систем и мобильных огневых групп.

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С начала полномасштабной войны MK Foundation передал Силам обороны Украины более 2100 автомобилей, каждый из которых проходит полное техническое обслуживание перед передачей военным.

Как сообщали Новини.LIVE, украинский бизнесмен Максим Криппа в последние годы активно инвестирует в крупные активы в Украине. Ранее он стал владельцем киберспортивной организации NAVI, приобрел гостиницу "Украина" в центре Киева, а также столичный бизнес-центр "Парус". Теперь бизнесмен расширил спектр недвижимости, полностью выкупив Международный выставочный центр – самый большой выставочный комплекс Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, украинский бизнесмен Максим Криппа неоднократно заявлял о важности развития киберспорта в Украине и поддержке профильных инициатив. По его словам, одним из ключевых элементов этого процесса есть работа Украинской федерации киберспорта (UESF), которая развивает отрасль и представляет Украину на международной арене.