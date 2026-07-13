Некоторые коллеги освещали сцену просто с помощью мобильных телефонов: интервью с кардиохирургом об операции на открытом сердце во время обстрела

Операция на открытом сердце. Фото: "Енергетична Дія для України".

Война поставила украинские больницы перед вызовами, к которым не готовит ни один медицинский университет в мире. Когда за окном раздаются взрывы, а в операционной внезапно гаснет свет, врачам приходится бороться за жизнь пациента в экстремальных условиях.

Мы пообщались с Павлом Кистругой, врачом-кардиохирургом Областного клинического кардиологического центра Кировоградского областного совета, который пережил самые суровые отключения электроэнергии и продолжает бороться за каждое сердце. Благотворительный фонд Energy Act for Ukraine Foundation оснастил учреждение гибридной солнечной станцией. С момента её установки здесь успешно провели уже более 130 операций. О страхе без паники, уникальных операциях в полумраке и новой уверенности благодаря солнечной энергии — в нашем материале.

Врач-кардиохирург Областного клинического кардиологического центра Кировоградского областного совета Павел Киструга. Фото: "Енергетична Дія для України".

— Павел Васильевич, вы пришли работать в эту больницу в 2022 году, фактически накануне самой тяжелой в истории страны зимы. С какими чувствами и вызовами вы тогда столкнулись?

— До начала полномасштабного вторжения я работал в одной из одесских клиник. Переезд, совершенно новая для меня операционная, к которой я только-только начинал привыкать — стресса мне и так хватало. Но с началом массированных обстрелов и отключений электричества всё изменилось.

Первое, что ты остро ощущаешь, когда раздается сигнал воздушной тревоги, — это полное осознание того, что ни тебе, ни пациенту просто некуда деваться. Современные сериалы показывают всё так, будто переместить операционную в укрытие — это самое простое дело. Но на самом деле невозможно спустить под землю всю сложную аппаратуру.

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Проведение операции. Фото: "Енергетична Дія для України".

Наша операционная расположена на самом верхнем, пятом этаже больницы. Ты просто стоишь там, и единственное, о чём думаешь: "Только бы всё было в порядке". Когда мы все сидели в Telegram-каналах и читали предупреждения о том, что готовится очередной удар, теоретически в голове мы прокручивали самые худшие сценарии. Но когда ты сталкиваешься с этим в реальности — это совсем другое дело.

— Помните тот первый масштабный блэкаут, который застал вас на рабочем месте?

— Это было в начале полномасштабной войны. Тогда произошёл ночной вражеский удар. Все здание вздрогнуло, задрожало стекло в рамах, и в ту же секунду всё погасло. Отказало вообще всё. После тех ударов света не было на половине города где-то три или четыре суток. Но самое страшное произошло именно в момент удара, ведь мы оперировали прямо во время этой атаки.

— Оперировать в момент взрыва, когда гаснет свет, звучит как сюжет для фильма ужасов. Что происходило в операционной в первые минуты?

— Высокотехнологичные приборы и наркозно-дыхательный аппарат имеют встроенные резервные аккумуляторы, они продержали нас первые минуты, пока переключался генератор. Это заняло где-то около минуты, хотя мы были готовы ждать и дольше. Генератор подал ток на операционную лампу, но это произошло не сразу.

— Был ли страх?

— Я не скажу, что мы не переживали. Но паники не было вообще, стресс просто вызвал прилив адреналина, и каждый четко знал, что делать. У меня на каждой операции на лбу всегда есть фонарик, он и спас. А некоторые из коллег, чтобы помочь, сразу начали подсвечивать операционное поле телефонами. Свет тогда был нашей самой большой ценностью.

— Наверное, эта операция была самой сложной в вашей жизни, не так ли? Кого именно вы спасали в таких экстремальных условиях?

— Это был мужчина в возрасте около 60 лет с ишемической болезнью сердца. Ситуация оказалась крайне нестандартной, ведь из-за особенностей его анатомии мы вообще не могли прикасаться к главному сосуду организма — аорте. Любое неосторожное прикосновение могло стать фатальным.

Поэтому мы применили новую для нашей больницы и очень сложную методику — создать обходной путь для восстановления кровотока, но сделать это непосредственно на сердце, которое продолжает биться. Мы взяли другие сосуды пациента и соединили их между собой, словно последовательную цепь жизни. Кровь должна была поступать из одного сосуда, плавно переходить во второй, затем в третий, обходя все заблокированные участки.

Операция длилась почти четыре часа. Когда я понял, что наша цепочка заработала и кровь пошла, смог наконец глубоко выдохнуть.

— Как пациент перенёс эту ночь? Ведь вокруг был полный блэкаут.

— Это отдельное испытание. Наша реанимация находится на первом этаже, а операционный блок — на пятом. Лифты от генератора тогда ещё не работали. Поэтому нам пришлось оставить пациента на ночь прямо на операционном столе, организовав дежурство возле него.

Эти столы очень узкие, они совершенно не предназначены для длительного пребывания. Ему было неудобно, но утром, когда в городе восстановили свет и мы спустили его в реанимацию, он сказал, что лучше так, чем как-то иначе. После операции пациент вернулся к своей привычной жизни.

— Как родственники пациентов реагировали на то, что больница в критический момент может остаться без света? Не было ли паники?

— Люди всё понимали, а успешные операции перекрывали весь ужас. Но для нас эти испытания чётко подтвердили: больнице нужна полная автономность. Ведь медицина во время блэкаута — это не только хирург с фонариком в операционной. Это и работа реанимации, где шприцевые инфузоматы должны каждую секунду вводить лекарства пациентам, а их встроенные батареи не рассчитаны на длительное отсутствие света. Это и безопасность младшего персонала, ухаживающего за больными в коридорах. Вопрос бесперебойного электроснабжения стал для нас вопросом выживания, которое не должно зависеть от наличия топлива для генератора или ситуации в городской сети.

— Вы упомянули о системных решениях и выживании. Почему обычные дизельные генераторы, которые до сих пор спасают бизнес и дома, не могут стать полноценной основой для энергонезависимости вашего кардиоцентра?

— Генераторы — это хорошая временная подстраховка, но у них есть критические недостатки для медицины. Во-первых, это человеческий и технический факторы: генератору требуется топливо, постоянное обслуживание, он может банально не завестись с первого раза. Во-вторых, и это самое главное в нашей работе, переключение на генератор занимает время. Та самая минута, о которой я упоминал, в условиях кардиохирургии, когда счет идет на секунды, может стоить жизни. Любой скачок напряжения или задержка в питании чувствительной аппаратуры — это колоссальный риск. Настоящая энергонезависимость больницы должна быть бесперебойной. Свет не должен пропадать ни на мгновение.

Солнечные панели. Фото: "Енергетична Дія для України".

— То есть опыт первых блэкаутов заставил искать принципиально новые подходы к безопасности пациентов?

— Абсолютно. События начала войны ясно дали понять, что действовать ситуативно больше нельзя. Нам требовался автономный источник энергии, который работает постоянно, автоматически и способен бесперебойно поддерживать жизнедеятельность всего центра. Подобных критических случаев, когда мы стояли в полумраке, освещая операционное поле мобильными телефонами, или когда пациент был вынужден проводить ночь на узком столе из-за отключенных лифтов, больше просто не должно повториться. Это слишком высокая цена. И именно солнечная энергия стала ответом на этот вызов.

— Понимая эту потребность, благотворительный фонд Energy Act for Ukraine Foundation установил в вашем кардиоцентре гибридную солнечную станцию. Расскажите, как именно это повлияло на повседневную работу учреждения?

— Для нашего кардиоцентра этот проект стал подспорьем. Солнечная станция мощностью 50 кВт вместе с системами накопления энергии на 96 кВт·ч теперь полностью покрывает наши критические потребности. Она питает высокотехнологичное оборудование: шприцевые дозаторы в реанимации, аппараты ИВЛ, системы мониторинга пациентов и, конечно же, операционные блоки. Более того, станция обеспечивает автономную работу медицинских лифтов — тех самых, из-за остановки которых нам когда-то пришлось оставить пациента на ночь на пятом этаже. Проблема с мелким оборудованием и безопасностью передвижения персонала по коридорам теперь тоже полностью решена.

— То есть можно с уверенностью сказать, что теперь пациенты застрахованы от неожиданных темных операционных?

— Теперь это технически невозможно. Подобные экстремальные сценарии с телефонами и фонариками остались в прошлом как опыт, который мы прошли, но который больше не повторится.

— Впереди новые вызовы и возможные зимы с отключениями. Изменились ли ваши личные ощущения, когда вы сейчас входите в операционную, зная о такой автономной системе питания на крыше?

— Появилось четкое понимание того, что теперь всё должно быть под контролем. Это ощущение успокоения, ведь ты знаешь, что в больнице будет свет в любом случае, что бы там враг ни задумал и ни сделал снаружи. Тот факт, что эта подстраховка есть, что она реальна и работает, дает всему медицинскому персоналу психологическую защиту. Мы знаем, что солнечные панели на крыше ежедневно аккумулируют энергию, которая в случае аварийного отключения мгновенно поддержит жизнь наших пациентов.

Враг может отключать целые города, но он больше не в состоянии отключить свет в операционных, где мы боремся за жизнь, и работу людей, которые каждую минуту обеспечивают уход за нашими пациентами.

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