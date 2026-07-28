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Главная Актуально Как организовать покупку продуктов на неделю с доставкой от NOVUS

Как организовать покупку продуктов на неделю с доставкой от NOVUS

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 16:34
Покупка продуктов на неделю: как сэкономить время с доставкой NOVUS
Женщина с продуктами. Фото: magnific.com.

Покупки «по мелочам» каждый день отнимают время, деньги и нервы. Особенно в будни, когда после работы хочется отдохнуть, а не бегать по супермаркету. Гораздо проще — один раз в неделю составить продуманную корзину и обеспечить базовые потребности: завтраки, обеды, ужины, перекусы. А чтобы не таскать пакеты и не стоять в очередях, удобно оформить доставку через сервис Zakaz.ua и воспользоваться форматом новус доставка .

Шаг 1. Составьте план питания на 5–7 дней

Не нужно составлять идеальное меню — достаточно «каркаса» недели. Выберите 2–3 горячих блюда, которые точно будете готовить (например, суп, рагу, паста), добавьте варианты быстрых ужинов (омлет, салат, замороженные овощи) и предусмотрите перекусы для работы или учебы. Такой план сразу показывает, что именно нужно купить, и сокращает количество импульсивных покупок.

зручно оформити доставку через сервіс Zakaz.ua та скористатися форматом новус доставка
Доставка продуктов. Фото: magnific.com.

Мини-лайфхак

Запланируйте один "свободный" ужин. Это день, когда вы либо закажете что-то готовое, либо используете остатки. Так неделя не превратится в марафон приготовления еды.

Шаг 2. Соберите базовую корзину: то, что покупается каждую неделю

Чтобы еженедельные покупки были стабильными, сформируйте набор "must have":

Читайте также:
  • молочные продукты (молоко, йогурт, творог, масло);
  • яйца;
  • овощи и зелень (часть — свежие, часть — для супов);
  • фрукты для перекусов;
  • белок (курица/рыба/бобовые — в зависимости от ваших привычек);
  • хлеб или альтернативы (хлебцы, лаваш);
  • бакалея "на запас" (крупы, макароны, масло, консервы).

Когда основа готова, добавьте позиции под конкретные рецепты — и ваша корзина будет логичной, без лишнего.

Шаг 3. Думайте не только о еде, но и о быте

Еженедельные закупки удобны тем, что вы можете закупить не только продукты для холодильника, но и мелкие предметы для дома. Добавьте моющие средства, бумажные полотенца, салфетки, средства для уборки — и не придется вспоминать об этом в середине недели. Это особенно экономит время, если у вас плотный график.

Шаг 4. Используйте онлайн-формат, чтобы контролировать бюджет

Онлайн-корзина — это прозрачность. Вы видите сумму ещё до оформления заказа, можете заменить бренд, выбрать другую упаковку или убрать лишнее. В отличие от "живых" покупок, здесь легче удержаться в рамках плана. А ещё удобно повторять заказы: сохраните список или "избранные" позиции — и в следующий раз набор корзины займёт считанные минуты.

Как работает доставка NOVUS через Zakaz.ua

Сервис доставки продуктов Zakaz.ua помогает организовать покупки без стресса: вы выбираете товары онлайн, указываете адрес и удобное время — и заказ доставляется прямо к двери. Формат доставки NOVUS особенно удобен в будние дни, когда не хочется тратить вечер на поход в супермаркет, а также в выходные, когда лучше провести время с семьёй или отдохнуть.

Кому это больше всего подходит

Семьям с детьми, занятым специалистам, тем, кто планирует питание заранее, и всем, кто хочет меньше очередей, меньше пакетов и больше спокойствия в быту.

Организовать продуктовые покупки на неделю несложно: немного планирования, базовая корзина и несколько блюд "на подхват". А с сервисом Zakaz.ua и форматом новус-доставка это ещё и максимально комфортно: без очередей, без тяжёлых пакетов и с доставкой в удобное время. Одна продуманная корзина — и вся неделя становится проще.

продукты покупки доставка
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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