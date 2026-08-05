Как помочь взрослой кошке дольше оставаться активной: советы ветеринарного врача

Рыжий кот. Фото: Royal Canin

Марина Кисадели Редактор

Пожилые кошки нуждаются в любви и особом подходе к уходу. Именно в период старения привычки, питание и регулярная профилактика могут существенно повлиять на качество и продолжительность их жизни.

Многие владельцы начинают беспокоиться о здоровье кошек только тогда, когда животные становятся менее активными, перестают легко прыгать или всё чаще проводят день во сне. Однако современная ветеринарная медицина утверждает, что старение — это не одномоментный процесс, а постепенный биологический процесс, который начинается значительно раньше, чем мы замечаем первые симптомы. В ходе этого процесса можно очень существенно повлиять на здоровье питомца.

"Сегодня ветеринарная медицина всё чаще говорит не только о продолжительности жизни, но и о её качестве. Наша задача — помочь коту как можно дольше оставаться активным, подвижным и чувствовать себя хорошо. Именно поэтому профилактика возрастных изменений начинается ещё тогда, когда животное не демонстрирует признаков старения", — объясняет кандидат ветеринарных наук, врач ветеринарной медицины, специалист по обучению Royal Canin Александр Айшпур.

Серый кот. Фото: Royal Canin.

Разбираемся со специалистом, что такое профилактика возрастных изменений у кота и как её проводить.

Старение кошек начинается раньше появления признаков

В ветеринарной медицине кошек в возрасте от семи лет уже считают вступающими в период зрелого возраста. В этот период в организме кошки постепенно начинают происходить изменения, которые еще могут быть незаметны для владельца, но уже влияют на потребности животного.

Так, с возрастом у кошек меняется обмен веществ и работа иммунной системы, уменьшается мышечная масса, могут ухудшаться когнитивные функции, возрастает риск развития возрастных заболеваний. Это естественные процессы, и современный подход к уходу за домашними животными заключается в том, чтобы поддерживать организм ещё до появления серьёзных проблем. Поэтому ветеринарные специалисты всё чаще используют понятие healthspan — это период, в течение которого животное остаётся здоровым, активным и сохраняет высокое качество жизни.

Какие изменения легко упустить

Многие якобы признаки старения на самом деле являются изменениями, на которые можно повлиять, хотя владельцы воспринимают их как обычные возрастные изменения.

Стоит обратить особое внимание, если кот:

стал менее охотно играть;

реже запрыгивает на любимые места;

больше спит или быстрее устает;

набирает или теряет вес без видимой причины;

меняет поведение или режим активности.

"Снижение активности или нежелание прыгать — это не всегда признак старости. Часто такие изменения являются первыми сигналами дискомфорта или возрастных процессов, которые стоит обсудить с ветеринарным врачом", — отмечает Александр Айшпур.

Полосатый кот. Фото: Royal Canin

Несмотря на это, владельцы нередко откладывают профилактические меры. Важно помнить о профилактических осмотрах и посещении ветеринарного врача два раза в год до того, как питомцу исполнится 7 лет, что поможет своевременно выявить первые возрастные изменения и начальные стадии развития заболеваний. В настоящее время же, по данным международного опроса Royal Canin, 31% не обращаются к ветеринару, потому что их питомец "выглядит нормально", 38% убеждены, что со старением ничего нельзя поделать, а 46% вообще избегают разговоров на тему возрастных изменений питомца из-за эмоционального дискомфорта. Однако действовать стоит, и первые шаги могут быть простыми — часто достаточно начать с изменения рациона.

Почему с семи лет стоит изменить рацион

Потребности кота в семь лет уже отличаются от потребностей молодого взрослого животного. Организму необходима поддержка мышечной массы, здорового обмена веществ, когнитивных функций, иммунной системы и жизненно важных органов. Ветеринары рекомендуют подбирать корм в соответствии с возрастом животного именно по этим причинам.

Специализированные рационы для зрелых кошек содержат комплекс питательных веществ, учитывающий возрастные изменения организма. Они помогают поддерживать оптимальный вес, обеспечивают организм антиоксидантами, необходимыми жирными кислотами, витаминами и другими компонентами, важными для здорового старения.

Для кошек от семи лет Royal Canin, бренд №1 по рекомендациям ветеринарных врачей в Украине*, предлагает рацион Indoor 7+ — формулу, адаптированную к потребностям зрелых домашних животных, проживающих в помещении. Для кошек также доступны рационы Sterilised 7+ и Ageing 11+, разработанные с учетом физиологических особенностей организма стерилизованных кошек старше семи и 11 лет.

Рацион — лишь часть профилактики

Рацион не заменяет регулярных осмотров, но является важной составляющей комплексного ухода.

После семилетнего возраста ветеринарные врачи рекомендуют уделять больше внимания профилактическим обследованиям: контролировать вес, оценивать состояние мышечной массы, при необходимости проводить анализы крови и мочи, а также наблюдать за изменениями в поведении и подвижности животного. Именно такой комплексный подход позволяет выявлять возрастные изменения ещё до появления серьёзных симптомов.

Домашние кошки. Фото: Royal Canin

Старение не означает, что кот обязательно быстро потеряет силы или у него ухудшится качество жизни. Наоборот, современная ветеринарная медицина доказывает: чем раньше владелец начнет поддерживать организм питомца, тем больше шансов, что кот еще много лет будет оставаться любознательным, подвижным и будет чувствовать себя комфортно.

Иногда самые важные изменения для здоровья начинаются именно тогда, когда кажется, что изменений ещё нет. Именно поэтому седьмой день рождения кота — хороший повод не только купить новую игрушку, но и пересмотреть его рацион и записаться на очередной профилактический осмотр к ветеринару.

*ООО "ИПСОС" по заказу ООО "Рояль Канин Украина" провело маркетинговое исследование, в рамках которого в период с 15.09.2025 по 03.10.2025 было опрошено 335 ветеринаров, работающих в частных ветеринарных клиниках. Им задали вопрос: "Корм какой торговой марки Вы готовы порекомендовать в первую очередь для кормления кошек и собак?" 38% опрошенных ветеринарных врачей в первую очередь порекомендовали бы корм торговой марки Royal Canin, что преобладает процент рекомендации любой другой торговой марки кормов для кормления кошек и собак. *Опрос проходил в 16 городах Украины, а именно: Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Киев, Кривой Рог, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.