Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально Как в центре MCOP помогают возвращаться к жизни после ампутаций

Как в центре MCOP помогают возвращаться к жизни после ампутаций

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 10:00
Тысяча украинцев могут получить бесплатное протезирование в центре MCOP
Протезирование в центре МСОР. Фото: пресс-служба МСОР

Вернуть себе активную жизнь после ампутации — это вызов, который сегодня встал перед десятками тысяч украинцев. По данным Национальной службы здоровья Украины, которые приводит Национальный институт стратегических исследований, — на начало 2025 года в Украине уже проведено более 95 тыс. ампутаций, а по неофициальной статистике — более 120 тыс.

Ивану Артюху — 25. До начала полномасштабного вторжения он работал в полиции, а затем стал частью объединенной штурмовой бригады "Ярость". Защитник потерял правую ногу в апреле 2024-го, в результате минно-взрывной травмы вблизи Часового Яра.

Реклама
Читайте также:
Іван Артюх
Иван Артюх. Фото: пресс-служба МСОР

Несмотря на травму Иван остается очень активным, занимается спортом и воспитывает маленькую дочь. А еще мечтает представить Украину на Паралимпийских играх. Сейчас военный тренируется пользоваться специальным беговым протезом, а еще готовится к перепротезированию и проходит программу оптимизации и адаптации походки в Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) Украина.

Протезування
Протезирование в центре МСОР Украина. Фото: пресс-служба МСОР

Трижды в неделю посещает центр MCOP Украина и 77-летний Николай Кривонос. Сейчас у него первый этап протезирования — кастинг. Мужчина потерял левую ногу еще в мае 2022 года — когда во двор его дома в Донецкой области прилетел российский снаряд. Сегодня Николай Александрович вместе с семьей живут в Киеве. Мужчина нуждается в замене куксоприемника, чтобы протез соответствовал изменениям в теле и обеспечивал максимальный комфорт при движении.

Микола Кривоніс
Николай Кривонос. Фото: пресс-служба МСОР

"Я хоть и пенсионер, но дети и внуки не дают сидеть на месте. Хочу ходить и двигаться ради них", — говорит Максим.

Оба мужчины стали участниками бесплатной программы протезирования нижних конечностей для украинцев, которая финансируется за счет Правительства Исландии и исландской компании EMBLA MEDICAL HF.

Программа охватывает полный цикл протезирования: снятие мерок, первичное протезирование, адаптацию походки на протезе, изготовление финального протезного средства по индивидуальным меркам и дальнейшее наблюдение.

Протезування МСОР Україна
Протезирование. Фото: пресс-служба МСОР

Грант от Исландии в размере 11.6 млн. долларов был выделен, чтобы помочь украинцам вернуть утраченную мобильность. Проект реализует благотворительный фонд Future for Ukraine вместе с международным центром протезирования и восстановления Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) в Украине.

Елена Николаенко, президент Future for Ukraine в США, объясняет:

"Грант от Исландии помогает уменьшить нагрузку на государственную систему протезирования. По условиям программы 1 000 украинцев в течение трех лет смогут бесплатно получить протезы в соответствии со своими функциональными потребностями. Также участники проекта проходят программу адаптации и оптимизации походки, чтобы научиться стабильно пользоваться протезом в повседневной жизни".

Олена Ніколаєнко
Президент Future for Ukraine Елена Николаенко. Фото: пресс-служба МСОР

Кто может принять участие в программе?

Бесплатное протезирование могут получить все граждане Украины с ампутациями нижних конечностей, полученными в результате боевых действий, обстрелов, минно-взрывных травм или других факторов, непосредственно связанных с полномасштабным вторжением России в Украину (начиная с 24 февраля 2022 года).

  1. Первичное протезирование предоставляется кандидатам, которые имеют медицинские показания к установлению первичного протеза, подтвержденные профильным специалистом (готовность культи к протезированию, стабильное послеоперационное состояние).
  2. Вторичное протезирование назначается в случае обоснованной необходимости, если:
  • протез стал технически непригоден к использованию — не соответствует по размеру, правильно не фиксируется, не подлежит ремонту;
  • протез создает хронический дискомфорт и ограничивает активность;
  • функциональные характеристики компонентов не соответствуют имеющемуся протезу.
Протезування в Україні
Изготовление протеза. Фото: пресс-служба МСОР

Как подать заявку?

Чтобы получить бесплатное протезирование по условиям гранта, оставьте заявку через форму на сайте центра МСОР Украина. К анкете необходимо приложить медицинский документ, удостоверяющий травму и вид ампутации.

О центре MCOP Украина

Международный центр Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) более 20 лет обеспечивает высокотехнологичное протезирование и восстановление для людей с ампутациями любой сложности. Более 17 лет центр был официальным партнером Министерства обороны США в протезировании американских военных, участвовавших в войнах в Афганистане и Ираке. С марта 2025 года центр MCOP работает в Украине в Киеве.

"Мы применяем мультидисциплинарный подход в работе с пациентами, к которому привлечены протезисты, физические терапевты, эрготерапевты и специалисты по адаптации походки. MCOP Украина внедряет американские клинические протоколы, проверенные 20-летним практическим опытом и адаптированные к украинским реалиям, чтобы обеспечивать человеку не только протезное устройство, а стабильный функциональный результат, который помогает возвращаться к активной жизни", — рассказывает Андрей Петрук, директор МСОР Украина.

Андрій Петрук
Директор МСОР Украина Андрей Петрук. Фото: пресс-служба МСОР

Благодаря современному протезированию и программам адаптации от MCOP более 100 украинских ветеранов уже смогли вернуться к привычной жизни, хобби, найти работу и создать семью. Больше о протезировании и программах восстановления в MCOP Украина — на сайте центра.

война украинцы Украина военные протезирование
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации