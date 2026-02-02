Тысяча украинцев могут получить бесплатное протезирование в центре MCOP

Протезирование в центре МСОР. Фото: пресс-служба МСОР

Вернуть себе активную жизнь после ампутации — это вызов, который сегодня встал перед десятками тысяч украинцев. По данным Национальной службы здоровья Украины, которые приводит Национальный институт стратегических исследований, — на начало 2025 года в Украине уже проведено более 95 тыс. ампутаций, а по неофициальной статистике — более 120 тыс.

Ивану Артюху — 25. До начала полномасштабного вторжения он работал в полиции, а затем стал частью объединенной штурмовой бригады "Ярость". Защитник потерял правую ногу в апреле 2024-го, в результате минно-взрывной травмы вблизи Часового Яра.

Иван Артюх. Фото: пресс-служба МСОР

Несмотря на травму Иван остается очень активным, занимается спортом и воспитывает маленькую дочь. А еще мечтает представить Украину на Паралимпийских играх. Сейчас военный тренируется пользоваться специальным беговым протезом, а еще готовится к перепротезированию и проходит программу оптимизации и адаптации походки в Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) Украина.

Протезирование в центре МСОР Украина. Фото: пресс-служба МСОР

Трижды в неделю посещает центр MCOP Украина и 77-летний Николай Кривонос. Сейчас у него первый этап протезирования — кастинг. Мужчина потерял левую ногу еще в мае 2022 года — когда во двор его дома в Донецкой области прилетел российский снаряд. Сегодня Николай Александрович вместе с семьей живут в Киеве. Мужчина нуждается в замене куксоприемника, чтобы протез соответствовал изменениям в теле и обеспечивал максимальный комфорт при движении.

Николай Кривонос. Фото: пресс-служба МСОР

"Я хоть и пенсионер, но дети и внуки не дают сидеть на месте. Хочу ходить и двигаться ради них", — говорит Максим.

Оба мужчины стали участниками бесплатной программы протезирования нижних конечностей для украинцев, которая финансируется за счет Правительства Исландии и исландской компании EMBLA MEDICAL HF.

Программа охватывает полный цикл протезирования: снятие мерок, первичное протезирование, адаптацию походки на протезе, изготовление финального протезного средства по индивидуальным меркам и дальнейшее наблюдение.

Протезирование. Фото: пресс-служба МСОР

Грант от Исландии в размере 11.6 млн. долларов был выделен, чтобы помочь украинцам вернуть утраченную мобильность. Проект реализует благотворительный фонд Future for Ukraine вместе с международным центром протезирования и восстановления Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) в Украине.

Елена Николаенко, президент Future for Ukraine в США, объясняет:

"Грант от Исландии помогает уменьшить нагрузку на государственную систему протезирования. По условиям программы 1 000 украинцев в течение трех лет смогут бесплатно получить протезы в соответствии со своими функциональными потребностями. Также участники проекта проходят программу адаптации и оптимизации походки, чтобы научиться стабильно пользоваться протезом в повседневной жизни".

Президент Future for Ukraine Елена Николаенко. Фото: пресс-служба МСОР

Кто может принять участие в программе?

Бесплатное протезирование могут получить все граждане Украины с ампутациями нижних конечностей, полученными в результате боевых действий, обстрелов, минно-взрывных травм или других факторов, непосредственно связанных с полномасштабным вторжением России в Украину (начиная с 24 февраля 2022 года).

Первичное протезирование предоставляется кандидатам, которые имеют медицинские показания к установлению первичного протеза, подтвержденные профильным специалистом (готовность культи к протезированию, стабильное послеоперационное состояние). Вторичное протезирование назначается в случае обоснованной необходимости, если:

протез стал технически непригоден к использованию — не соответствует по размеру, правильно не фиксируется, не подлежит ремонту;

протез создает хронический дискомфорт и ограничивает активность;

функциональные характеристики компонентов не соответствуют имеющемуся протезу.

Изготовление протеза. Фото: пресс-служба МСОР

Как подать заявку?

Чтобы получить бесплатное протезирование по условиям гранта, оставьте заявку через форму на сайте центра МСОР Украина. К анкете необходимо приложить медицинский документ, удостоверяющий травму и вид ампутации.

О центре MCOP Украина

Международный центр Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) более 20 лет обеспечивает высокотехнологичное протезирование и восстановление для людей с ампутациями любой сложности. Более 17 лет центр был официальным партнером Министерства обороны США в протезировании американских военных, участвовавших в войнах в Афганистане и Ираке. С марта 2025 года центр MCOP работает в Украине в Киеве.

"Мы применяем мультидисциплинарный подход в работе с пациентами, к которому привлечены протезисты, физические терапевты, эрготерапевты и специалисты по адаптации походки. MCOP Украина внедряет американские клинические протоколы, проверенные 20-летним практическим опытом и адаптированные к украинским реалиям, чтобы обеспечивать человеку не только протезное устройство, а стабильный функциональный результат, который помогает возвращаться к активной жизни", — рассказывает Андрей Петрук, директор МСОР Украина.

Директор МСОР Украина Андрей Петрук. Фото: пресс-служба МСОР

Благодаря современному протезированию и программам адаптации от MCOP более 100 украинских ветеранов уже смогли вернуться к привычной жизни, хобби, найти работу и создать семью. Больше о протезировании и программах восстановления в MCOP Украина — на сайте центра.