Хранение данных банковских карт клиентов: правовая ответственность бизнеса и роль токенизации

Банковская карта. Фото: Freepik

«Сохраните мою карту на следующий раз» — привычный запрос покупателя. За ним стоит удобство, но также и серьезная правовая ответственность для бизнеса, который решает «сохранить» эту карту.

Вопрос не в намерениях. Вопрос в том, как именно реализовано хранение: соответствует ли оно международным стандартам безопасности, есть ли у бизнеса правовые основания для обработки этих данных и что происходит, если что-то идет не так.

Эта статья для предпринимателей и юристов, которые хотят разобраться в правовой стороне вопроса: что разрешено, что запрещено, какова ответственность и как токенизация через платежного провайдера позволяет получить функциональность без правовых рисков.

Что такое данные банковских карт с точки зрения права

Банковская карта клиента — это платежный инструмент, а ее реквизиты (номер, срок действия, CVV, имя владельца) являются конфиденциальными персональными данными, защищенными сразу несколькими правовыми актами.

В Украине обработка персональных данных регулируется Законом Украины «О защите персональных данных» (№ 2297-VI). Платежные данные подпадают под понятие «чувствительных персональных данных», обработка которых требует явного согласия субъекта и четкого определения цели.

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Параллельно действует международный стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), разработанный платежными системами Visa и Mastercard. Он определяет технические и организационные требования к любой организации, которая обрабатывает, хранит или передает данные карт.

Важно: PCI DSS не является законом в привычном понимании, но нарушение его требований влечет за собой практические последствия в связи с договорными обязательствами перед банком-эквайером — вплоть до отключения от платежных систем.

Что категорически запрещено хранить

PCI DSS чётко различает данные, которые можно хранить при определённых условиях, и те, которые нельзя хранить никогда, даже в зашифрованном виде.

Запрещено хранить в любом случае:

полный код проверки карты (CVV2/CVC2) — трехзначное или четырехзначное число на обратной стороне;

ПИН-код и его зашифрованные блоки;

данные с магнитной полосы или чипа карты в полном объеме.

Можно хранить при условии защиты:

первичный номер счета (PAN) — но только в защищенном или усеченном виде;

имя владельца карты;

срок действия карты;

сервисный код.

Большинство малых и средних предпринимателей, которые «хранят карту» самостоятельно, сохраняют либо весь PAN, либо CVV, либо и то, и другое. Это прямое нарушение стандарта, независимо от наличия шифрования.

Ответственность за нарушение: что реально грозит

Вопрос о санкциях за нарушение PCI DSS часто остается в тени, поскольку прямое положение в украинском законодательстве не устанавливает отдельного наказания. Но последствия реальны и могут быть значительными:

Штрафы от платежных систем. Visa и Mastercard через банк-эквайер могут наложить штраф от 5 000 до 100 000 долларов в зависимости от масштаба нарушения и уровня сертификации мерчанта.

и Mastercard через банк-эквайер могут наложить штраф от 5 000 до 100 000 долларов в зависимости от масштаба нарушения и уровня сертификации мерчанта. Отключение от эквайринга. При серьезном нарушении или утечке данных банк имеет право расторгнуть договор эквайринга, фактически лишая бизнес возможности принимать карты.

серьезном нарушении или утечке данных банк имеет право расторгнуть договор эквайринга, фактически лишая бизнес возможности принимать карты. Гражданская ответственность. Если из-за утечки данных карт клиенты понесли убытки, они имеют право предъявить претензии к бизнесу в гражданском порядке на основании общих норм ГКУ о возмещении ущерба.

из-за утечки данных карт клиенты понесли убытки, они имеют право предъявить претензии к бизнесу в гражданском порядке на основании общих норм ГКУ о возмещении ущерба. Ответственность за Закон о защите персональных данных. Нарушение Закона о защите персональных данных влечет административную ответственность по ст. 188-39 КоАП и может стать основанием для проверки Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Токенизация: как делегировать хранение и избежать ответственности

Токенизация — это замена реальных данных платежных карт уникальным идентификатором (токеном), который хранится на защищенных серверах платежного провайдера, сертифицированного по стандарту PCI DSS.

С юридической точки зрения механизм таков: бизнес не хранит данные карт, он хранит только токен, который является ничем иным, как ссылкой на данные в системе провайдера. Сам по себе токен не позволяет провести транзакцию без соответствующей системы провайдера. Соответственно, бизнес освобождается от требований PCI DSS в отношении хранения конфиденциальных данных.

Это не «обход» требований, а именно та модель, которую PCI DSS и предусматривает для большинства мерчантов: делегировать обработку и хранение сертифицированному субъекту и самому не прикасаться к данным карт.

Платежный провайдер hutko сертифицирован по стандарту PCI DSS. Токены карт хранятся исключительно на инфраструктуре провайдера — бизнес получает лишь идентификатор для повторных транзакций. Это означает, что при подключении через hutko ни WooCommerce-магазин, ни любая другая CMS-платформа не получает и не хранит реальные данные банковских карт клиентов.

Банковская карта. Фото: hutko

Подключение оплаты на Wix: правовой аспект

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, как подключить оплату на Wix с соблюдением правовых требований в отношении данных банковских карт.

Wix как платформа не позволяет владельцам магазинов устанавливать произвольные скрипты или хранить платежные данные в пределах своей инфраструктуры. Все платежные интеграции осуществляются исключительно через Wix App Market — это закрытая экосистема, где каждый провайдер проходит проверку перед допуском.

С юридической точки зрения это означает следующее: владелец Wix-магазина, использующий интеграцию через App Market, фактически не является субъектом, хранящим данные платежных карт. Хранение происходит на стороне провайдера. Однако ответственность за выбор провайдера и за то, чтобы он соответствовал требованиям безопасности, лежит на бизнесе.

Поэтому перед тем, как подключить оплату на Wix, стоит проверить у выбранного провайдера наличие сертификата PCI DSS и документацию о том, как именно обрабатываются и где хранятся токены. hutko представлен в Wix App Market и предоставляет открытую информацию о соответствии стандартам безопасности — это снижает правовые риски для владельца магазина.

Как подключить оплату на Wix. Фото: hutko

Практические рекомендации для бизнеса

Независимо от размера магазина и платформы — несколько правил, соблюдение которых минимизирует правовые риски:

Не храните данные карт самостоятельно. Никаких баз данных с номерами карт, никаких CSV-файлов с реквизитами. Даже зашифрованных.

баз данных с номерами карт, никаких CSV-файлов с реквизитами. Даже зашифрованных. Проверяйте соответствие провайдера стандарту PCI DSS до подписания договора. Запрашивайте AOC (Attestation of Compliance) — документ, подтверждающий прохождение аудита.

AOC (Attestation of Compliance) — документ, подтверждающий прохождение аудита. Закрепите условия в договоре. Договор с провайдером должен содержать положения о конфиденциальности данных, ответственности за утечку и порядке уведомления об инцидентах.

с провайдером должен содержать положения о конфиденциальности данных, ответственности за утечку и порядке уведомления об инцидентах. Получите явное согласие на хранение токена. Даже если вы храните только токен, а не реальные данные — клиент должен дать согласие на «хранение карты для будущих платежей» в формате, соответствующем требованиям ЗОПД.

если вы храните только токен, а не реальные данные — клиент должен дать согласие на «хранение карты для будущих платежей» в формате, соответствующем требованиям ЗОПД. Предоставьте клиенту возможность удалить сохраненную карту. Право на удаление персональных данных — одно из основных прав субъекта по украинскому законодательству.

Хранение данных карт клиентов — это не технический вопрос, а правовой. Бизнес, который самостоятельно хранит CVV или полные номера карт, нарушает сразу несколько уровней регулирования: международный стандарт PCI DSS, договорные обязательства с банком и требования Закона о защите персональных данных.

Токенизация через сертифицированного провайдера — это не просто технология удобной повторной оплаты. Это юридически корректная модель, при которой бизнес получает функциональность «сохраненной карты» без правовых рисков, связанных с хранением конфиденциальных данных.

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