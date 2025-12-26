Прикоснуться к сердцам: композитор Олег Кирилков о музыке, Рождестве и собственной версии Carol of the Bells

Олег Кирилков. Фото: Олег Кирилков

Настоящее Рождество — это не только праздник традиций или атмосферы. Рождество — это ответ Бога человеку: "Я с тобой. Я не оставил тебя". Особенно сегодня, в немирное время, Рождество — это о надежде, вере и Божьем присутствии рядом с нами.

А еще настоящее Рождество — это "Щедрик", бессмертное произведение Николая Леонтовича, созданное в начале ХХ века на основе древних украинских щедривок. Облетев мир благодаря гастролям хора Александра Кошица в 1919 году, "Щедрик" Леонтовича под названием Carol of the Bells стал мегахитом, а сейчас — музыкальным символом Рождества. И сегодня, спустя более века, у каждого музыканта обязательно есть своя интерпретация Carol of the Bells.

Реклама

Читайте также:

Специально к Рождеству-2025 выдающийся пианист, композитор и аранжировщик, лауреат украинско-французского ордена Королевы Анны "Честь Отечества" за вклад в мировую популяризацию украинской музыки Олег Кирилков из Белой Церкви тоже создал собственную версию мелодии, которая из года в год объединяет миллиарды людей на планете.

Oleg Kirilkov хорошо известен музыкальным гурманам благодаря авторскому стилю, где органично сочетаются украинская народная музыка, джаз, неоклассика. В портфолио Олега более 300 композиций, каждая из которых — билет в невероятное эмоциональное путешествие.

Возможно, поэтому его музыку ежемесячно загружают на Spotify, YouTube и TikTok сотни тысяч людей — как для личного прослушивания, так и для создания различных видеоисторий. Где проходит граница между массовым саундом и личной интонацией, и что для него значит Рождество Олег Кирилков рассказал накануне праздников.

— Олег, когда вы создавали собственную версию Carol of the Bells, какие были ощущения?

— Ответственность, безусловно, ведь "Щедрик" — это наш, украинский, настоящий культурный код, а не просто музыка, с ним нельзя обращаться легкомысленно.

Но, должен признаться, что одновременно с огромной ответственностью я чувствовал безграничную свободу и легкость внутри. Будто моими руками управляла какая-то особая сила. В конце произведения я сознательно перешел на мажор, я хочу чтобы каждый слушатель почувствовал надежду. Надежду, которая нужна сегодня каждому человеку, кто страдает во время войны.

— Ваша версия Carol of the Bells очень сдержанная, почти камерная. Вы сознательно отошли от эффектности?

— Да, потому что для меня Рождество — момент внутренней паузы. Мне хотелось, чтобы музыка ничего не объясняла, а просто присутствовала. Чтобы она не вела за собой, а позволяла слушателю самому войти в это состояние.

— Ваша музыка очень уверенно чувствует себя в Сети: по 100 тысяч слушателей на Spotify, миллиарды просмотров на YouTube Shorts, 5 миллиардов просмотров трека Quirky в TikTok, полмиллиона видео на ваши треки. В какой момент вы поняли, что стали частью массовой культуры?

— В тот момент, когда перестал воспринимать цифры как цель (смеется). Они, конечно, впечатляют, но по-настоящему важно другое: когда музыка начинает жить вне твоего контроля. Когда люди используют ее не потому, что знают имя автора, а потому, что она совпадает с их внутренним состоянием. Именно тогда понимаешь: твоя музыка больше не принадлежит тебе полностью. И это нормально.

— Не возникает при таком масштабе впечатление, что музыка теряет интимность?

— Нет, масштаб не отменяет личного. Даже в самой масштабной среде музыка остается индивидуальным переживанием. Кто-то слушает ее в наушниках поздно вечером, кто-то включает в семейных видео, кто-то — в моменты тишины. Если музыка выдерживает разные контексты и не теряет смысл, значит она живая.

— Вы 18 лет работали в школах искусств. Насколько этот опыт влияет на вас как на композитора?

— Очень сильно. Педагогика учит слушать и слышать не только звук, но и человека. Музыка же всегда рождается в диалоге — с пространством, исполнителем, слушателем. Этот навык внимательного отношения к другому, который выносишь из преподавательского опыта, остается навсегда.

— Вы редко говорите о семье публично, но в вашей музыке чувствуется внутренняя стойкость. Насколько близкие люди присутствуют в вашем творчестве?

— Семья — моя идеальная точка равновесия и надежный фундамент. То, что родители в свое время посеяли во мне любовь к музыке и поддержали мой путь, вдохновляет меня передать эту ценность моим дочерям и сыну.

— Что для вас лично означает Рождество?

— Возможность остановиться. Настоящее Рождество напоминает нам о том, что Бог пришел в этот мир и не оставил нас одних. Он рядом, Он с нами! Иисус — это свет, который светит во тьме и дает надежду.

Именно этой надеждой я хочу делиться с каждым через свое творчество и прикоснуться к их душам и сердцам.