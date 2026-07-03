Конгресс национального уровня UBC от медиагруппы DMNTR впервые пройдет в Одессе
10 июля в Одессе соберутся девелоперы, инвесторы, архитекторы, урбанисты, представители государства и международного сообщества со всей Украины — Odesa Investment Congress от медиагруппы DMNTR & SPATIUM Group.
Odesa Investment Congress 2026:
Мероприятие национального масштаба, посвященное инвестиционному потенциалу Украины и новой стратегии развития территорий.
В фокусе конгресса:
- Куда пойдут инвестиции в 2027–2030 годах и какие активы принесут наибольшую доходность?
- Как девелоперам выходить на новые регионы: площадки, риски, окупаемость?
- Как сохранить наследие ЮНЕСКО и одновременно развивать современный девелопмент?
- Почему безбарьерность становится не трендом, а базовой философией современной среды?
- Апарт-отели, ревизия промзон и новый архитектурный кодекс — новые форматы под запрос инвестора
- Кто формирует Украину 2.0 и вкладывает в неё капитал?
- Как медицина, велнес и рекреационная архитектура формируют новую экономику украинских городов?
В программе:
- 4 тематических зала;
- Панельные дискуссии;
- Пресс-конференция;
- Презентация инвестиционных проектов SPATIUM;
- Гала-вечер и Fashion Show;
- Специальная премия имени Василия Кандинского.
Специальная программа для гостей 9 и 11 июля: посещение строящихся объектов, заслуживающих вашего внимания, презентации и ужин.
На сцене и в зале — лидеры девелоперского рынка и инвесторы со всей страны: SPATIUM, Zezman, Гефест, Kreator-Bud, KADORR, SAGA, РИЭЛ, Акварели, Два академика, Stolitsa Group, Sigma+, Vlasne Misto и другие компании, которые сегодня вкладывают средства в развитие украинских территорий.
SPATIUM hotel | Одесса
- 08:00 – 21:00
- Девелоперы · Инвесторы · Архитекторы · Власти · Бизнес · Банки · Дизайнеры · Брокеры
Один день — чтобы увидеть, как трансформируется Украина, куда движутся инвестиции и какие территории по всей Украине станут точками роста в ближайшие годы.
- Дата: 10 июля 2026 года
- Место проведения: SPATIUM hotel, Одесса
Присоединяйтесь в качестве VIP-гостя, спикера или партнера: тел.: 044 461 91 28
Подробнее о конгрессе: ubc-ua.info/oic
Организаторы: Медиагруппа DMNTR
Генеральный партнер: SPATIUM Group
тел.: 044 461 91 28
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