Конгресс национального уровня UBC от медиагруппы DMNTR впервые пройдет в Одессе

Конгресс национального уровня UBC. Фото: медиагруппа DMNTR

Юлия Щербак Редактор

10 июля в Одессе соберутся девелоперы, инвесторы, архитекторы, урбанисты, представители государства и международного сообщества со всей Украины — Odesa Investment Congress от медиагруппы DMNTR & SPATIUM Group.

www.ubc-ua.info/oic

Конгресс национального уровня UBC. Фото: медиагруппа DMNTR

Odesa Investment Congress 2026:

Мероприятие национального масштаба, посвященное инвестиционному потенциалу Украины и новой стратегии развития территорий.

В фокусе конгресса:

Куда пойдут инвестиции в 2027–2030 годах и какие активы принесут наибольшую доходность? Как девелоперам выходить на новые регионы: площадки, риски, окупаемость? Как сохранить наследие ЮНЕСКО и одновременно развивать современный девелопмент? Почему безбарьерность становится не трендом, а базовой философией современной среды? Апарт-отели, ревизия промзон и новый архитектурный кодекс — новые форматы под запрос инвестора Кто формирует Украину 2.0 и вкладывает в неё капитал? Как медицина, велнес и рекреационная архитектура формируют новую экономику украинских городов?

В программе:

4 тематических зала;

Панельные дискуссии;

Пресс-конференция;

Презентация инвестиционных проектов SPATIUM;

Гала-вечер и Fashion Show;

Специальная премия имени Василия Кандинского.

Специальная программа для гостей 9 и 11 июля: посещение строящихся объектов, заслуживающих вашего внимания, презентации и ужин.

На сцене и в зале — лидеры девелоперского рынка и инвесторы со всей страны: SPATIUM, Zezman, Гефест, Kreator-Bud, KADORR, SAGA, РИЭЛ, Акварели, Два академика, Stolitsa Group, Sigma+, Vlasne Misto и другие компании, которые сегодня вкладывают средства в развитие украинских территорий.

SPATIUM hotel | Одесса

08:00 – 21:00

Девелоперы · Инвесторы · Архитекторы · Власти · Бизнес · Банки · Дизайнеры · Брокеры

Один день — чтобы увидеть, как трансформируется Украина, куда движутся инвестиции и какие территории по всей Украине станут точками роста в ближайшие годы.

Дата: 10 июля 2026 года

Место проведения: SPATIUM hotel, Одесса

Присоединяйтесь в качестве VIP-гостя, спикера или партнера: тел.: 044 461 91 28

Подробнее о конгрессе: ubc-ua.info/oic

Организаторы: Медиагруппа DMNTR

Генеральный партнер: SPATIUM Group

тел.: 044 461 91 28