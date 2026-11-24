Команда центра. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Полномасштабное российское вторжение привело к появлению множества пробелов в доступе к образованию, социальной защите, медицинской помощи и другим услугам, обеспечивающим полноценное развитие детей. В то время как в стране на первый план выходят вопросы безопасности и выживания, поддержка развития детей с особыми образовательными потребностями, в частности с расстройствами аутистического спектра, получает меньше внимания. В ответ на эту проблему благотворительный фонд Future for Ukraine (FFU) основал центр бесплатной коррекционной помощи и поддержки для детей с расстройствами аутистического спектра и их родителей — LEVCHYK SPECTRUM HUB.

Благотворительный фонд Future for Ukraine расширяет сеть LEVCHYK SPECTRUM HUB, сосредоточивая поддержку детей с аутистическим спектром и их семей в прифронтовых общинах, где родители, воспитывающие ребенка с расстройствами аутистического спектра (РАС), больше всего нуждаются в профессиональной помощи. В Николаеве центр бесплатной коррекционной помощи работает уже год благодаря совместным усилиям фонда и Николаевского городского совета при поддержке Nova Ukraine.

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Дети в центре. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Сейчас фонд готовит открытие центра в Харькове, чтобы больше семей в прифронтовых городах могли получать профессиональную поддержку. Здесь дети получат доступ к коррекционным занятиям, а родители — к помощи специалистов в вопросах развития своего ребенка.

Future for Ukraine масштабирует модель социальной поддержки в регионах, где потребность в бесплатной помощи детям с аутизмом особенно высока. В хабе для детей созданы все условия, чтобы безопасно развиваться, играть и осваивать важные жизненные навыки.

Более 7 000 коррекционных занятий для детей с аутизмом: год работы центра в Николаеве

Число детей с особыми образовательными потребностями в Николаеве ежегодно растет. На сегодняшний день только количество зарегистрированных детей с РАС превышает 300. Это также дети семей ВПЛ, которые из-за войны лишились работы, дома и постоянного дохода, а вместе с тем — возможности обеспечивать коррекционные занятия, необходимые для развития детей в спектре аутизма.

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"В Украине коррекционные занятия в основном доступны только в частных центрах и стоят дорого, а семьи с прифронтовых территорий часто просто не могут их себе позволить. Выбирать между тем, чтобы помочь ребенку или обеспечить базовые потребности семьи, — это выбор, перед которым украинские родители не должны стоять. Именно поэтому мы привлекаем гранты, поддержку доноров и меценатов, чтобы вместе сделать профессиональную коррекционную помощь детям с аутизмом доступной", — комментирует Елена Николаенко, президент Future for Ukraine (USA), стратег и лидер международного фандрайзинга.

За год работы LEVCHYK в Николаеве оказал комплексную помощь 87 семьям, воспитывающим одного или даже двух детей с аутизмом. Это более 7 000 специальных занятий по АВА-терапии, с психологами, логопедом, реабилитологом по сенсорной интеграции и арт-терапевтом.

Праздничный торт. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Программа разрабатывается индивидуально для каждого ребенка и всегда ориентирована на личные цели: развитие речи, навыков взаимодействия с другими детьми, самоконтроля, самостоятельности, подготовка к школе и т. д. Занятия проходят в специально оборудованных комнатах несколько раз в неделю.

"Для кого-то это небольшое достижение, но для нас — это большая победа"

Пятилетний Дмитрий посещает центр почти год. Его мама Кристина говорит, что за это время сын стал спокойнее, научился ждать и лучше понимать обращенную речь.

"У сына наблюдается хороший прогресс: благодаря комплексному подходу он стал гораздо лучше понимать обращенную к нему речь, в его словарном запасе появилось более 20 слов, он стал более общительным, научился ждать и выполнять простые инструкции. Для кого-то это может показаться небольшим достижением, но для нас — это титанический труд и большая победа", — делится Кристина.

Занятия с детьми. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Семья Петренко воспитывает двоих детей с РСА — 6-летнего Михаила и 4-летнюю Эмилию. Оба ребенка посещают LEVCHYK. Для семьи было настоящим вызовом найти в городе занятия для двух детей сразу, причем такие, чтобы им было интересно туда ходить.

"В нашем городе найти бесплатные услуги такого уровня почти невозможно. А терять время мы не можем: дети сейчас в том возрасте, когда развивают важные социальные навыки. Мы ходим уже седьмой месяц. Это небольшой срок, но я вижу, как у детей понемногу появляются новые навыки. Эмилия начала говорить, хотя раньше совсем не разговаривала, а Миша начал писать и рисовать, хотя раньше даже кисточку не хотел брать в руки", — рассказывает мама Виктория.

Развитие речи у ребенка — один из главных вопросов, с которыми родители обращаются в LEVCHYK. Задержка речи и психомоторного развития, как правило, являются сопутствующими нарушениями у детей с аутистическим спектром. И чтобы запустить речь, необходима комплексная работа, предусмотренная индивидуальным планом на год или полгода.

Логопед центра Наталья Вельчева отмечает, что помогать детям преодолевать речевые трудности и видеть результат — самая большая ценность её работы: "К нам приходит много неречевых детей, то есть детей, у которых речь отсутствует или очень ограничена. Для работы с детьми из спектра существует несколько десятков программ по развитию речи, которые мы используем здесь в LEVCHYK. Ребёнок начинает понимать обращённую к нему речь, откликаться на просьбы, произносить звуки, слова и действовать по инструкции".

Поддержка родителей — важная часть работы LEVCHYK

4,5-летней Софийке диагноз поставили только в этом году — аутизм и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Помимо трудностей с речью, родителей беспокоило поведение дочери.

"Нам было трудно собраться и выйти на прогулку. Это часто сопровождалось длительными истериками — до 30 минут подряд. Софийка могла убежать от меня на детской площадке или подойти и обнять незнакомых людей. Кроме того, у нас были проблемы с речью — эхолалия — она в основном повторяла услышанные слова и фразы", — делится мама Татьяна.

Девочка посещает занятия в LEVCHYK всего 1,5 месяца, но даже за этот короткий промежуток времени уже заметны изменения в жизни семьи:

"Я наконец-то могу ездить с дочкой в транспорте. Она не кричит, не убегает от меня. Софийка уже может составлять предложения из 5–7 слов, рассказать папе, как прошел день, что она хочет купить в магазине".

Для Татьяны важны не только изменения, которые она видит в дочери. Благодаря поддержке специалистов мама лучше понимает, как заниматься с Софийкой дома и на что обращать внимание. После постановки диагноза эти знания и возможность обратиться за советом стали для нее эмоциональной поддержкой.

Преодолевать последствия войны: поддержка международных партнеров

Главный вызов в работе с детьми сегодня — это последствия войны. По словам Ольги Яворской, руководителя проектов и программ направления "Помощь детям" FFU, стресс, который испытывают дети с РАС из-за воздушных тревог, взрывов и переездов, часто приводит к потере ранее приобретенных навыков

"Война не вызывает аутизм, но значительно усугубляет его проявления. Даже те дети, с которыми активно занимаются родители и специалисты, могут внезапно перестать говорить, замкнуться в себе, стать менее активными или утратить другие навыки, которые уже были сформированы. Именно поэтому регулярная профессиональная поддержка крайне важна. Ведь развитие детей с аутизмом нельзя поставить на паузу", — комментирует Ольга Яворская.

Обеспечивать регулярные коррекционные занятия для детей с аутистическим спектром и поддержку их семьям помогают международные доноры и общественные организации. Поддержка американского благотворительного фонда Nova Ukraine помогла открыть центр в Николаеве и обеспечить непрерывность программы коррекционной помощи для 52 детей во Львове и 43 — в Николаеве.

Генеральный директор Nova Ukraine, госпожа посол Эрин Э. Макки, посетила LEVCHYK в Николаеве во время визита в Украину. Она отметила социальную роль центра в сообществе и рассказала о планах дальнейшей поддержки украинских семей, воспитывающих детей с аутизмом:

"Семьи, воспитывающие детей с расстройствами аутистического спектра в прифронтовом городе, нуждаются в профессиональной помощи, чтобы справляться с тревогой, страхом и другими последствиями войны и в то же время поддерживать развитие своих детей. Поэтому мы сразу поддержали идею открытия LEVCHYK в Николаеве, и вместе с нашим партнером Future for Ukraine уже работаем над открытием такого же центра в Харькове. Также ищем возможности, чтобы еще больше детей в Николаеве могли получать необходимую коррекционную помощь".

От опыта хаба к модели социальной услуги для Николаевской общины

За более чем три года существования LEVCHYK SPECTRUM HUB специалисты проекта провели свыше 20 000 коррекционных занятий. За год работы в Николаеве — более 7 000. Опыт хаба стал основой для разработки модели комплексной помощи детям с РСА. Важно, что работа LEVCHYK не ограничивается отдельными занятиями: команда также работает над повышением компетенций местных специалистов, взаимодействием между учреждениями и устойчивой моделью предоставления услуг.

Важность работы LEVCHYK для города отмечает мэр Николаева Александр Сенкевич. Николаевский городской совет присоединился к открытию хаба и сотрудничает с фондом Future for Ukraine над развитием помощи детям в общине.

"В ноябре LEVCHYK SPECTRUM HUB отмечает первую годовщину работы в Николаеве. За это время центр стал важным пространством поддержки для детей с расстройствами аутистического спектра и их семей. Здесь дети получают необходимую коррекционную помощь, развивают свои навыки, а родители имеют возможность получить профессиональную поддержку и понимание. Для нашего города чрезвычайно важно, чтобы такие возможности были доступны для каждой семьи, которая в них нуждается. Искренне благодарю благотворительный фонд Future for Ukraine, команду LEVCHYK SPECTRUM HUB и партнеров из Nova Ukraine за то, что этот проект появился в Николаеве и продолжает развиваться. Спасибо за ваше неравнодушие, доверие к нашему сообществу и ежедневную работу ради детей. Надеюсь, впереди ещё много лет работы центра, новых достижений и счастливых историй наших семей", — отмечает городской голова.

При грантовой поддержке ОО «Южная стратегия развития» в партнерстве с Save the Children in Ukraine и при финансовой поддержке Danida Embassy of Denmark in Ukraine фонд Future for Ukraine реализует на базе LEVCHYK SPECTRUM HUB проект «Пилотирование и интеграция модели оказания социальных услуг детям с расстройствами аутистического спектра в Николаевской общине». Его задача — апробировать модель в реальных условиях, оценить её эффективность, усовершенствовать в соответствии с потребностями детей и их семей и подготовить к интеграции в систему социальных услуг общины.

В рамках проекта дети получают коррекционную терапию. Параллельно команда систематизирует практический опыт: описывает подходы к работе, порядок получения услуги, роли привлеченных специалистов и механизмы взаимодействия между социальной, образовательной и другими смежными сферами.

"Наша цель — наладить стабильную работу центра социальных услуг для детей с РСА в Николаеве и впоследствии передать его на баланс городского совета. Это позволит семьям и в дальнейшем получать бесплатную коррекционную помощь, а городу — иметь центр с четкой моделью работы и качественными услугами", — комментирует Ольга Яворская.

Несмотря на вызовы войны, за год работы центр LEVCHYK в прифронтовом Николаеве стал местом, где дети находят поддержку, тепло и приобретают новые навыки для будущей самостоятельной жизни.