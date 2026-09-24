Ещё вчера 11-летняя Вера каталась на велосипеде и занималась бальными танцами, спортом, а уже сегодня ей приходится заново учиться ходить. 16-летний Богдан любил тяжелую атлетику, однако болезнь перечеркнула его планы на будущее.

Вера после протезирования. Фото: Future for Ukraine.

Когда мы говорим о статистике людей с ампутациями в Украине, а это более 95 тысяч по состоянию на начало 2025 года согласно имеющимся данным НСЗУ, первая причина, которая приходит на ум, — это война. Бесспорно, российская вооруженная агрессия — главный фактор на сегодняшний день, из-за которого люди в Украине, военные и гражданские, теряют конечности. Впрочем, онкологические заболевания, редкие диагнозы, осложнения после операций и несчастные случаи до сих пор становятся причиной ампутаций среди взрослых и детей.

Еще вчера 11-летняя Вера каталась на велосипеде и занималась бальными танцами, спортом, а уже сегодня ей приходится заново учиться ходить. 16-летний Богдан любил тяжелую атлетику, однако его планы на будущее перечеркнула болезнь. Оба ребёнка сегодня борются с онкологическим заболеванием, из-за которого лишились конечностей, и параллельно проходят протезирование и адаптацию в центре MCOP Украина. Ведь они — дети и больше всего на свете хотят снова стать активными и независимыми.

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Не чувствовать себя чужой: история Веры

До 11 лет Вера была совершенно здоровым, активным ребёнком. Она занималась спортивно-бальными танцами, любила кататься на велосипеде, бегать вместе со сверстниками. А потом у неё начало болеть колено. Обследование выявило остеосаркому — злокачественную опухоль кости. Болезнь диагностировали на стадии, когда уже не удалось сохранить конечность.

Вера прошла химиотерапию, а затем перенесла высокую ампутацию. Первые месяцы после операции были непростыми. Девочка передвигалась на инвалидной коляске, а дома — на костылях. Самым тяжёлым было терпеть фантомные боли, от которых не спасали ни специальные упражнения, ни другие методы, которые пробовала семья.

Но больше всего Вера хотела снова ходить. Ампутация с вычленением в тазобедренном суставе, которую она перенесла, является одним из самых сложных случаев для протезирования. Поэтому к первому учебному протезу ей было трудно привыкнуть.

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«Из-за высокой ампутации протез постоянно доставлял ей дискомфорт, и, чтобы его откорректировать, нам приходилось ездить из Полтавской области в Харьков по пять часов в одну сторону», — делится Елена, мама Веры.

Вера после протезирования. Фото: Future for Ukraine.

Впоследствии в Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) Украина Вера получила современный протез с электронным коленом. Для девочки это означало не просто двигаться удобнее. Новое колено позволило ей безопаснее спускаться по лестнице и наклонным поверхностям, а значит, быть более самостоятельной.

С новым протезом Вера гуляет, ездит на велосипеде и самокате. Вскоре планирует вернуться в школу.

"Когда дочь хочет что-то попробовать, мы пробуем. Она хочет на велосипеде — окей, будем пробовать на велосипеде. Хочет на самокате — будем пробовать. Для меня самое важное, чтобы она не чувствовала себя ограниченной и могла делать то, что хочет", — делится мама Веры.

Несмотря на химиотерапию осваивает протез: история Богдана

Богдану 16 лет. Он всегда любил силовые виды спорта — занимался тяжелой атлетикой. В сентябре 2020 года, еще будучи подростком, он начал испытывать боль в ноге во время приседаний с весом, не мог полностью встать на пятку. Сначала это списали на травму, но осмотры у врачей не выявили никаких проблем — ни физических, ни со нервной системой.

Путь к диагнозу оказался долгим. В 2023 году Богдану поставили диагноз «миопатия». Его состояние постепенно ухудшалось, всё чаще поднималась температура, появлялась слабость. Лишь через полтора года рентген выявил непонятное образование в правой голени. Врачи диагностировали аневризмальную кисту, из-за которой в октябре 2025 года парню пришлось ампутировать ногу ниже колена.

Но испытания для Богдана и его семьи на этом не закончились. В декабре 2025 года, во время дополнительного обследования, врачи обнаружили опухоль — потребовалась вторая ампутация, на этот раз выше колена.

Богдан после протезирования. Фото: Future for Ukraine.

С декабря 2025 года Богдан проходит онкологическую терапию, и это значительно затрудняет его реабилитацию.

"Случай Богдана гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, — рассказывает физиотерапевт МСОР Украина Вероника Кравченко. — После препаратов, которые он получает в рамках терапии, у него усиливается отек и ухудшается самочувствие. Бывают дни, когда Богдан чувствует себя хорошо, у него стабильные объемы, чтобы протез сидел физиологически правильно. Но таких дней не всегда хватает, чтобы увидеть быстрый прогресс за три месяца на протезе".

Впрочем, Богдан прикладывает всю силу воли, чтобы не прерывать тренировки с физиотерапевтом. Сначала он пробовал ходить на параллельных брусьях. Ему помогали физиотерапевты и техник Арем, у которого аналогичная ампутация. Тогда он хорошо освоил технику выброса колена, что является залогом правильной и безопасной ходьбы на протезе.

Далее последовало обучение ходьбе на костылях вне бруса: учились садиться и вставать, подниматься и спускаться по наклонной поверхности, а также безопасно падать.

Когда Богдан освоил технику ходьбы на протезе с помощью костылей, ему разрешили забрать протез домой. На следующее занятие он приехал уже с двумя костылями — на один опирался, другой держал наготове.

Сегодня Богдан ходит без вспомогательных средств и при хорошем самочувствии преодолевает до 5 км. В свободное время он вяжет из паракорда и любит мастерить своими руками.

То, о чём юноша мечтал все эти годы лечения, сбылось. Он снова гуляет, встречается с друзьями, а однажды даже сам пошёл на почту забрать посылку весом 14 кг, чем немало удивил родителей. Сейчас Богдан завершает курс занятий с физиотерапевтом и готовится к получению постоянного карбонового культеприемника.

Директор MCOP Украина Андрей Петрук подчеркивает, что для команды центра принципиально важно принимать пациентов независимо от причины ампутации.

"Мы привыкли, что о протезировании говорят преимущественно в контексте войны, и это справедливо — именно ветераны сегодня составляют большинство наших пациентов. Но протезирование детей, таких как Вера и Богдан, — это отдельная, очень важная часть нашей работы. С взрослым пациентом мы планируем на годы вперед, а с ребенком — на десятилетия: он еще будет расти, и протез придется не раз менять и подстраивать. Поэтому самое важное для нас — чтобы, несмотря ни на что, ребенок не чувствовал себя другим, а мог вести активный образ жизни наравне со сверстниками и иметь счастливое детство", — отмечает Андрей Петрук.

О центре MCOP Украина

Международный центр Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) более 20 лет обеспечивает высокотехнологичное протезирование и реабилитацию для людей с ампутациями любой степени сложности. Более 17 лет центр был официальным партнером Министерства обороны США в области протезирования американских военнослужащих, участвовавших в войнах в Афганистане и Ираке.

С марта 2025 года центр MCOP работает в Украине, в Киеве.

Благодаря современному протезированию и программам адаптации от MCOP более 120 украинских ветеранов уже смогли вернуться к привычной жизни, увлечениям, найти работу и создать семью. Подробнее о протезировании и программах реабилитации в MCOP Украина — на сайте центра.

Протезирование пациентов осуществлено при финансовой поддержке международного благотворительного фонда Future for Ukraine.