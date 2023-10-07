Наши деньги на ВСУ: на Думской площади снова проходит митинг против тендеров

Одесситка стоит с плакатом. Фото: Новини.LIVE

Одесситы в очередной раз вышли на митинг к стенам Одесского городского совета. Они требуют от местных властей отменить тендеры на реконструкцию Киевского райсуда и Театра юного зрителя. Деньги из городского бюджета, которые хотят потратить на ремонт, люди требуют отдать на ВСУ.

Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Люди на митинге у стен горсовета. Фото: Новини.LIVE

Екатерина Ножевникова — председатель благотворительного фонда "Корпорация монстров". Фото: Новини.LIVE

Одесситы требуют отменить тендеры и поддержать армию

Сегодня уже шестую неделю одесситы выходят на акцию протеста и требуют отмены спорных, по их мнению, тендеров. Организатор митинга, волонтер и председатель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова говорит, что тендеры появляются в Украине как "грибы после дождя".

"Только мы отрубили одну голову этой "гидре", и на следующий день мы видим еще больше и больше новых тендеров — они будто издеваются над нами. Сегодня утром Кривой Рог вышел с новым тендером на 380 млн грн, чтобы привести в порядок реку Прут. У ребят нет базовых вещей, а они — вся страна встала. Сегодня Киев вышел. Сегодня вышла куча городов вместе с нами", — отметила волонтер.

Что известно о митингах и тендерах

Первая акция протеста на Думской площади состоялась 28 августа, после того, как волонтеры узнали, что городские власти собираются потратить 106,2 млн грн на реконструкцию здания Киевского районного суда Одессы. Соответствующий тендер был размещен Управлением капитального строительства Одесского горсовета на Prozorro.

Также был объявлен тендер более чем на 31 млн грн на реставрацию фасадов и кровли Театра юного зрителя имени Юрия Олеши. В этот раз заказчиком выступил Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОГА. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил на встрече с журналистами, что здание, в котором работает театр, находится почти в аварийном состоянии, и поэтому этот тендер актуален.

Напомним, ранее мы писали, что более полусотни одесситов сегодня вышли на митинг у стен Одесского городского совета. С плакатами в руках люди требовали прекратить расходы из бюджета на статьи, которые не являются критическими в период военного положения.

Добавим, что 2 сентября в День города с самого утра более 300 жителей города вышли под стены городского совета. Люди требовали у власти отменить расходы из бюджета на ремонты фасадов, дорог, административных зданий и т.д., а направить финансирование на ВСУ и закупку всего, что может понадобиться украинским защитникам. Митингующие встречали депутатов, которые шли на сессию, с фигуркой повешенного Путина, свергнутым Кремлем и украинскими военными, защищающими свою территорию.

Также мы сообщали, что волонтеры недовольны работой одесских депутатов и чиновников. Во время сессии неоднократно поднимался вопрос о финансировании ВСУ и о прозрачности принятия решений. Люди хотят видеть и понимать, куда и кому идут деньги.