Команда NAVI. Фото: HLTV

В субботу, 28 ноября, NAVI начнут выступление во втором этапе PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2.

Первым соперником украинской команды станет PVISION. Матч начнётся в 09:00 по киевскому времени. Противостояние состоится в рамках первого раунда Stage 2. Команды сыграют в формате BO1 — до одной победы на карте.

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Посмотреть матч NAVI — PVISION можно будет в прямом эфире на Twitch-канале Maincast CS2.

Трансляция будет сопровождаться комментариями на украинском языке.

Где смотреть NAVI — PVISION:

Трансляция на Twitch Maincast CS2

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Второй этап PGL Major Singapore 2026 продлится с 28 ноября по 1 декабря. В нём принимают участие 16 команд, восемь из которых пройдут в следующую стадию турнира.

Напомним, что клуб NAVI, который в 2018 году приобрел украинский бизнесмен Максим Криппа, уже дважды встречался с PVISION этой осенью. В октябре соперник победил украинскую команду на ESL Pro League Season 24, а в ноябре NAVI взяли реванш в четвертьфинале IEM Beijing 2026.