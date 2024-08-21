Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Актуально arrow Зачем устанавливать зимние шины arrow

Зачем устанавливать зимние шины

21 августа 2024 15:52
Марина Кисадели - Редактор
Зачем устанавливать зимние шины
Шина для колес. Фото: Freepik
Марина Кисадели - Редактор

При наступлении холодного сезона каждый автовладелец задумывается о замене летней резины на зимнюю. Это не просто необходимость, а важная мера для обеспечения безопасности на дороге. Вопрос стоимости стоит на одном из первых мест при выборе зимней резины. Именно поэтому многие интересуются, как формируются цены на зимние шины и что влияет на их вариацию.

Зимние шины значительно отличаются от летних не только составом резины, но и конструкцией протектора, который обеспечивает лучшее сцепление с заснеженной и ледяной поверхностью.

Читайте также:

Зимние шины изготавливаются из более мягких материалов, которые остаются эластичными при низких температурах. Протектор имеет глубокие канавки и многочисленные ламели, которые улучшают отвод снега и воды, уменьшая риск аквапланирования.

шины зимние цены
Колеса для автомобилей. Фото: Freepik

Кроме того, важной характеристикой зимних шин является их способность сохранять сцепление на льду, что достигается за счет использования специальных добавок в резиновую смесь и, в случае шипованных шин, металлических шипов.

Факторы, влияющие на стоимость зимних шин

Цены на зимние шины зависят от множества факторов, включая бренд, материалы, технологии производства и размер шин. Один из основных факторов, влияющих на цены шин, — это бренд.

Известные бренды, такие как Michelin, Bridgestone, Goodyear и другие, предлагают продукцию высокого качества, которая проходит строгие тесты и соответствует международным стандартам. Такие шины обычно стоят дороже, но обеспечивают высокий уровень безопасности и долговечности.

как выбрать зимние шины
Шина для колеса. Фото: Freepik

Материалы и технологии производства также играют важную роль в ценообразовании. Шины, изготовленные с использованием современных технологий и качественных материалов, обладают лучшими характеристиками и дольше служат.

Например, шины с применением силиконовых добавок в резиновую смесь обеспечивают лучшее сцепление и устойчивость к износу. Шипованные шины, которые обеспечивают лучшее сцепление на льду, также стоят дороже из-за сложности производства и использования дополнительных материалов.

Размер шин — еще один важный фактор. Чем больше размер, тем выше цена. Это связано с увеличением количества материалов, необходимых для производства больших шин.

подбор зимних шин
Автомобильный сервис. Фото: Freepik

Кроме того, специализированные шины для внедорожников и грузовиков стоят дороже, так как они рассчитаны на большие нагрузки и более жесткие условия эксплуатации. При выборе зимних шин важно учитывать не только цену, но и соответствие размера и характеристик шин вашему автомобилю.

Советы по выбору зимних шин

При выборе зимних шин важно учитывать несколько ключевых факторов, чтобы обеспечить безопасность и комфорт на дороге.

Во-первых, определитесь с типом шин. Существуют шипованные и нешипованные зимние шины. Шипованные шины обеспечивают лучшее сцепление на льду и утрамбованном снегу, что особенно актуально для регионов с суровыми зимами. Нешипованные шины (липучки) подходят для городских условий, где дороги регулярно очищаются от снега и льда. Они тише и комфортнее на асфальте.

Во-вторых, учитывайте рекомендации производителя вашего автомобиля. В руководстве пользователя указаны оптимальные размеры шин и индексы нагрузки, которые должны быть соблюдены для обеспечения правильной работы автомобиля. Неправильный выбор размера шин может привести к ухудшению управляемости и увеличению риска аварий.

В-третьих, сравнивайте различные модели и бренды, обращая внимание на отзывы и тесты независимых экспертов. Это поможет сделать осознанный выбор и найти оптимальное соотношение цены и качества. Не стоит экономить на безопасности, покупая самые дешевые шины неизвестных брендов. Важно найти баланс между ценой и качеством, чтобы обеспечить надежное сцепление и долговечность шин.

как выбрать зимнюю резину
Шина для авто. Фото: Freepik

Наконец, не забывайте про правильный уход за зимними шинами. Регулярная проверка давления, балансировка и хранение шин в подходящих условиях помогут продлить их срок службы и сохранить эксплуатационные характеристики.

Правильно выбранные и обслуживаемые зимние шины — залог безопасного и комфортного вождения в зимний период. Учитывая все эти рекомендации, можно сделать правильный выбор и приобрести качественные зимние шины по оптимальной цене.

зимнее время автомобиль шины для авто СТО автосервис

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:33 Дела двух депутатов из Мариуполя направлены в суд — что грозит предателями

16:25 Обновление данных для лиц с инвалидностью — что говорят в Минобороны

16:21 Перестановки в горсовете Одессы — кто стал новым начальником Службы по делам детей

16:19 Нацполиция показала кадры разминирования Харьковщины от "лепестков"

16:11 Графики отключений света начнут действовать раньше — в Укрэнерго предупредили об изменениях

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

16:01 Изменения в начислении пенсии — что готовит правительство для украинцев

15:59 Оккупанты ударили дронами по Херсонщине — есть жертвы

15:55 Россия перебрасывает в Курскую область элитные подразделения — Минобороны Британии

15:55 Россияне атаковали Ивано-Франковск — власти рассказали о последствиях

15:53 Гранаты по дешевке — на Одесчине разоблачили торговца боеприпасами

16:33 Дела двух депутатов из Мариуполя направлены в суд — что грозит предателями

16:25 Обновление данных для лиц с инвалидностью — что говорят в Минобороны

16:21 Перестановки в горсовете Одессы — кто стал новым начальником Службы по делам детей

16:19 Нацполиция показала кадры разминирования Харьковщины от "лепестков"

16:11 Графики отключений света начнут действовать раньше — в Укрэнерго предупредили об изменениях

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

16:01 Изменения в начислении пенсии — что готовит правительство для украинцев

15:59 Оккупанты ударили дронами по Херсонщине — есть жертвы

15:55 Россия перебрасывает в Курскую область элитные подразделения — Минобороны Британии

15:55 Россияне атаковали Ивано-Франковск — власти рассказали о последствиях

15:53 Гранаты по дешевке — на Одесчине разоблачили торговца боеприпасами

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

Text

13:53 Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

Text

13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

Text

13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

Text

12:55 Ратификация Римского статута – юрист объяснил нюансы

Text

11:45 Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

08:00 Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

20 августа 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

Text

20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

Text

19:21 Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

Text

17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут