Названы главные события украинского образования в 2023 году
Уходящий год запомнится большинству педагогов, экспертов, учеников, студентов, родителей и других причастных к образованию людей войной и всем, что с ней связано. При всех сложностях, которые сопровождали Украину весь этот год, образование продемонстрировало, что может развиваться, даже в такой сложной ситуации.
Традиционно Ассоциация инновационного и цифрового образования ежегодно подводит итоги важнейших событий в области образования.
Назначение года
21 марта министром образования и науки Украины был назначен Оксен Лисовой, который прошел профессиональный путь от учителя до директора Национального центра "Малая академия наук Украины".
Свою цель в должности министра он сформулировал так:
"В непростое для страны время мы продолжим действовать ради победы и результатов, которые будут основываться на главных ценностях. В первую очередь, необходимо сосредоточить внимание на формировании и развитии детей и молодежи через создание условий для их критического мышления и инструментов для самореализации в обществе".
Урок года
В эту номинацию вошли сразу два урока:
- 15 марта 2023 в прямом эфире единого телевизионного марафона состоялся Всеукраинский урок по профориентации с участием ведущих украинских работодателей. Этот урок в прямом эфире увидели школьники из всех регионов Украины.
- 1 сентября прошел Всеукраинский урок по ментальному здоровью для всех учащихся учреждений общего среднего образования в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской.
Вызов года
5 декабря были обнародованы результаты PISA-2022 — международного исследования качества образования, направленного на оценку способности 15-летнего ученичества применять знания и умения по чтению, математике и естественнонаучным дисциплинам в реальных жизненных контекстах. Украина во второй раз приняла участие в этом исследовании.
В общем, результаты оказались ниже результатов прошлого цикла, что было ожидаемо. Вероятно, на это повлияла совокупность факторов, связанных с пандемией и полномасштабным вторжением.
Итог года
В течение 2023 года активно открывались Украинские Образовательные Хабы (цифровые образовательные центры – DLC) для поддержки женщин и детей, которые вынуждены находиться за границей из-за полномасштабной войны. Услугами Хабов воспользовались уже более 300 000 человек.
В настоящее время Сеть Украинских Образовательных Хабов работает уже в 10 странах ЕС, а 8 декабря был открыт Хаб в Великобритании.
В следующем году планируется открытие Украинских Образовательных Хабов в США, Японии, Италии и Австралии.
Титул года
Украинский учитель Артур Пройдаков вошел в десятку лучших учителей мировой премии Global Teacher Prize 2023. Своим трудом в разных школах и общественной деятельностью он пытается показать, что работа современного учителя это не только проведение уроков в классе. По его словам, ответственность педагога — это умение демонстрировать собой достойный пример, придерживаться системы ценностей.
Проект года
Во время пандемии COVID-19 и полномасштабной войны, развязанной РФ в Украине, большое количество учеников было лишено возможности полноценно участвовать в образовательном процессе. Это привело к значительным образовательным потерям. Вопросы решения этой приоритетной проблемы поднимались на слушаниях в Комитете ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций, а Министерство образования и науки Украины разработало рекомендации по организации программ по привлечению образовательных потерь для соискателей образования.
Для преодоления этого вызова в ноябре стартовала Экосистема по наверстыванию образовательных потерь на основе искусственного интеллекта, которая позволяет ученикам выявить, какие именно темы из школьных предметов требуют наверстывания. Обучение можно пройти с помощью интерактивных кейсовых уроков.
На пилотном этапе доступен контент для учеников 9-11 классов по основным предметам.
За два месяца данным сервисом уже воспользовалось более 100 000 учеников, их родителей и педагогов.
Перспектива года
В эту номинацию вошли сразу две инициативы:
- 1 сентября Президент Украины Владимир Зеленский презентовал инновационное образовательное приложение "Мрія" — уникальный цифровой проект, который поможет раскрыть потенциал и таланты ребенка и который скоро появится в доступе.
- А в декабре вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил глобальное инновационное видение: оно определяет ключевые направления развития страны во внутри- и внешнеполитическом контекстах. Глобальное инновационное видение содержит три раздела и план действий: "Экосистема инноваций", "Поддержка экосистемы инноваций" и "Развитие приоритетных отраслей".
Цифровизация года
В декабре было проведено крупнейшее ежегодное событие в сфере IТ-образования в Украине — "Synergy. IT Business & IT Education: 10th anniversary edition", объединившее лидеров IТ-бизнеса, представителей учреждений корпоративного, частного, государственного образования, государственного сектора и лучших экспертов страны.
В ходе мероприятия обсудили тенденции и перспективы развития глобального рынка IТ-образования, синергию образования и инноваций и планы по развитию IТ-образования в Украине на 2024 год.
Инициатива года
В этом году стартовала инициатива "Станем сильнее вместе!", которая направлена на учителей, руководителей учебных заведений, школьных психологов, родителей, председателей территориальных общин, работников органов управления образованием общин, а главное — она ориентирована на каждого украинского ребенка. Инициатива имеет шесть основных направлений: новые компетентности учителя в условиях военного положения, права человека и гражданина, психологическая поддержка, поддержка детей с особыми образовательными потребностями, безопасное образовательное пространство в учебных заведениях. Всего за 1 год инициатива планирует охватить 1000 общин.
Инновация года
Искусственный интеллект пришел во все сферы жизни человека серьезно и надолго. Не обошел он и сферу образования. В декабре завершилось масштабное социологическое исследование среди школьников 8-11 классов "Искусственный интеллект в общем среднем образовании".
Для эффективного применения ИИ в образовании введен комплексный подход: курс повышения квалификации для педагогов "Искусственный интеллект в образовании", который уже успешно завершили более 30 000 педагогов школ, профессионально-технических училищ и университетов. Также были разработаны специальные уроки для учащихся по использованию ИИ.
Даже ежегодный Открытый марафон украинского языка в этом году состоялся с помощью искусственного интеллекта.
Возможность года
"Сколько языков ты знаешь — столько раз ты человек", — это известное выражение Гете актуально в наше время тотальной глобализации, как никогда. Изучение иностранных, а прежде всего европейских языков крайне важно для украинцев в контексте интеграции нашего государства в ЕС.
Для возможности овладеть английским в феврале Министерство культуры и информационной политики Украины запустило Национальную экосистему изучения и тестирования уровня владения английским языком, а в ноябре стартовала платформа по изучению польского языка для украинцев, которая получила официальный гриф Министерства образования и науки Украины для использования в учебных заведениях.
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