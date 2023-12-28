Названы главные события украинского образования в 2023 году

Дети в школе. Фото: Pexels

Уходящий год запомнится большинству педагогов, экспертов, учеников, студентов, родителей и других причастных к образованию людей войной и всем, что с ней связано. При всех сложностях, которые сопровождали Украину весь этот год, образование продемонстрировало, что может развиваться, даже в такой сложной ситуации.

Традиционно Ассоциация инновационного и цифрового образования ежегодно подводит итоги важнейших событий в области образования.

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Назначение года

21 марта министром образования и науки Украины был назначен Оксен Лисовой, который прошел профессиональный путь от учителя до директора Национального центра "Малая академия наук Украины".

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Фото: aide.one

Свою цель в должности министра он сформулировал так:

"В непростое для страны время мы продолжим действовать ради победы и результатов, которые будут основываться на главных ценностях. В первую очередь, необходимо сосредоточить внимание на формировании и развитии детей и молодежи через создание условий для их критического мышления и инструментов для самореализации в обществе".

Урок года

В эту номинацию вошли сразу два урока:

15 марта 2023 в прямом эфире единого телевизионного марафона состоялся Всеукраинский урок по профориентации с участием ведущих украинских работодателей. Этот урок в прямом эфире увидели школьники из всех регионов Украины.

Урок года. Фото: aide.one

1 сентября прошел Всеукраинский урок по ментальному здоровью для всех учащихся учреждений общего среднего образования в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской.

Вызов года

5 декабря были обнародованы результаты PISA-2022 — международного исследования качества образования, направленного на оценку способности 15-летнего ученичества применять знания и умения по чтению, математике и естественнонаучным дисциплинам в реальных жизненных контекстах. Украина во второй раз приняла участие в этом исследовании.

PISA-2022. Фото: aide.one

В общем, результаты оказались ниже результатов прошлого цикла, что было ожидаемо. Вероятно, на это повлияла совокупность факторов, связанных с пандемией и полномасштабным вторжением.

Итог года

В течение 2023 года активно открывались Украинские Образовательные Хабы (цифровые образовательные центры – DLC) для поддержки женщин и детей, которые вынуждены находиться за границей из-за полномасштабной войны. Услугами Хабов воспользовались уже более 300 000 человек.

В настоящее время Сеть Украинских Образовательных Хабов работает уже в 10 странах ЕС, а 8 декабря был открыт Хаб в Великобритании.

Хаб в Великобритании. Фото: aide.one

В следующем году планируется открытие Украинских Образовательных Хабов в США, Японии, Италии и Австралии.

Титул года

Украинский учитель Артур Пройдаков вошел в десятку лучших учителей мировой премии Global Teacher Prize 2023. Своим трудом в разных школах и общественной деятельностью он пытается показать, что работа современного учителя это не только проведение уроков в классе. По его словам, ответственность педагога — это умение демонстрировать собой достойный пример, придерживаться системы ценностей.

Украинский учитель Артур Пройдаков. Фото: aide.one

Проект года

Во время пандемии COVID-19 и полномасштабной войны, развязанной РФ в Украине, большое количество учеников было лишено возможности полноценно участвовать в образовательном процессе. Это привело к значительным образовательным потерям. Вопросы решения этой приоритетной проблемы поднимались на слушаниях в Комитете ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций, а Министерство образования и науки Украины разработало рекомендации по организации программ по привлечению образовательных потерь для соискателей образования.

Для преодоления этого вызова в ноябре стартовала Экосистема по наверстыванию образовательных потерь на основе искусственного интеллекта, которая позволяет ученикам выявить, какие именно темы из школьных предметов требуют наверстывания. Обучение можно пройти с помощью интерактивных кейсовых уроков.

Проект года. Фото: aide.one

На пилотном этапе доступен контент для учеников 9-11 классов по основным предметам.

За два месяца данным сервисом уже воспользовалось более 100 000 учеников, их родителей и педагогов.

Перспектива года

В эту номинацию вошли сразу две инициативы:

1 сентября Президент Украины Владимир Зеленский презентовал инновационное образовательное приложение "Мрія" — уникальный цифровой проект, который поможет раскрыть потенциал и таланты ребенка и который скоро появится в доступе.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: aide.one

А в декабре вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил глобальное инновационное видение: оно определяет ключевые направления развития страны во внутри- и внешнеполитическом контекстах. Глобальное инновационное видение содержит три раздела и план действий: "Экосистема инноваций", "Поддержка экосистемы инноваций" и "Развитие приоритетных отраслей".

Цифровизация года

В декабре было проведено крупнейшее ежегодное событие в сфере IТ-образования в Украине — "Synergy. IT Business & IT Education: 10th anniversary edition", объединившее лидеров IТ-бизнеса, представителей учреждений корпоративного, частного, государственного образования, государственного сектора и лучших экспертов страны.

Synergy. IT Business & IT Education: 10th anniversary edition. Фото: aide.one

В ходе мероприятия обсудили тенденции и перспективы развития глобального рынка IТ-образования, синергию образования и инноваций и планы по развитию IТ-образования в Украине на 2024 год.

Инициатива года

В этом году стартовала инициатива "Станем сильнее вместе!", которая направлена на учителей, руководителей учебных заведений, школьных психологов, родителей, председателей территориальных общин, работников органов управления образованием общин, а главное — она ориентирована на каждого украинского ребенка. Инициатива имеет шесть основных направлений: новые компетентности учителя в условиях военного положения, права человека и гражданина, психологическая поддержка, поддержка детей с особыми образовательными потребностями, безопасное образовательное пространство в учебных заведениях. Всего за 1 год инициатива планирует охватить 1000 общин.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: aide.one

Инновация года

Искусственный интеллект пришел во все сферы жизни человека серьезно и надолго. Не обошел он и сферу образования. В декабре завершилось масштабное социологическое исследование среди школьников 8-11 классов "Искусственный интеллект в общем среднем образовании".

Инновация года. Фото: aide.one

Для эффективного применения ИИ в образовании введен комплексный подход: курс повышения квалификации для педагогов "Искусственный интеллект в образовании", который уже успешно завершили более 30 000 педагогов школ, профессионально-технических училищ и университетов. Также были разработаны специальные уроки для учащихся по использованию ИИ.

Даже ежегодный Открытый марафон украинского языка в этом году состоялся с помощью искусственного интеллекта.

Возможность года

"Сколько языков ты знаешь — столько раз ты человек", — это известное выражение Гете актуально в наше время тотальной глобализации, как никогда. Изучение иностранных, а прежде всего европейских языков крайне важно для украинцев в контексте интеграции нашего государства в ЕС.

Возможность года. Фото: aide.one

Для возможности овладеть английским в феврале Министерство культуры и информационной политики Украины запустило Национальную экосистему изучения и тестирования уровня владения английским языком, а в ноябре стартовала платформа по изучению польского языка для украинцев, которая получила официальный гриф Министерства образования и науки Украины для использования в учебных заведениях.