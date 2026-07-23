Новые правила "Зеленой карты" и не только: что нужно проверить перед выездом за границу на авто

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Марина Кисадели Редактор

"Зеленая карта" больше не вступает в силу сразу после оформления, а большая часть информации, необходимой в дороге, теперь хранится в телефоне. Но одного цифрового порядка недостаточно. Перед выездом за границу на автомобиле стоит проверить и другие вещи, без которых поездка может осложниться.

Мы составили чек-лист для водителей.

Документы для поездки

Перед выездом проверьте паспортные документы, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля, а также документы, подтверждающие право пользования автомобилем, если вы не являетесь его владельцем.

Отдельно подготовьте документы, связанные с целью поездки или основанием для пересечения границы. Важно, чтобы всё необходимое было не «где-то с собой», а под рукой: в папке, телефоне или другом удобном формате.

Телефон, связь и резервный интернет

У границы связь может ухудшиться ещё до фактического выезда из Украины: телефон переключается между сетями украинского и иностранного операторов и может работать нестабильно. Поэтому не стоит рассчитывать, что нужный документ, письмо или ссылка откроются именно в очереди на пункте пропуска.

Заранее загрузите офлайн-карты, сохраните PDF-файлы документов в памяти телефона, сделайте скриншоты самого важного и проверьте условия роуминга. Для более длительных поездок стоит иметь запасной вариант доступа к интернету: eSIM, местную SIM-карту или дополнительный роуминг-пакет.

Автомобильная зарядка, кабель и powerbank в такой поездке тоже должны быть под рукой.

Страховые полисы

"Зеленая карта" — обязательное условие выезда за границу на автомобиле. Полис сейчас электронный, поэтому лучше не оставлять его только в почте: сохраните PDF на телефоне, сделайте скриншот основных данных и убедитесь, что файл открывается без интернета. Стоит учесть важное изменение: "Зеленая карта" не начинает действовать сразу после оформления. Поэтому откладывать её покупку на последние часы перед выездом или уже у границы не стоит.

Отдельно проверьте туристическую страховку. Для безвизовой поездки в страны Шенгенского соглашения туристический полис обычно не является обязательным условием пересечения границы. Но его наличие может служить дополнительным аргументом в пользу того, что поездка действительно хорошо подготовлена. Это важно ещё и потому, что при пересечении границы могут спросить не только паспорт, но и цель поездки, место пребывания, бронирование, обратный маршрут или подтверждение наличия средств. Туристический полис не заменяет эти документы, но дополняет общую картину: вы не просто едете, а понимаете условия пребывания за границей и имеете базовую защиту на случай возникновения медицинской ситуации.

Чтобы упростить подготовку к выезду, ОРАНТА предлагает оформить необходимые страховые продукты онлайн на сайте Oranta.ua. После покупки одного из продуктов — "Зеленой карты" или туристического страхования "Путешествующие за границу" — человек сразу получает возможность оформить второй продукт со скидкой 10%. Воспользоваться предложением можно в течение 72 часов после первой покупки. Это удобный способ перед поездкой решить оба страховых вопроса: ответственность водителя за рубежом и защиту человека во время поездки.

Контакты

Номер ассистанса, контакт страховой компании, номер полиса, экстренные номера и адрес консульства лучше сохранить отдельно, например, в одной заметке или на скриншоте. В дороге это быстрее, чем искать нужное письмо или вложение в почте, особенно если связь нестабильна.

Базовый набор в автомобиле

В автомобиле стоит иметь вещи, которые могут понадобиться в первые минуты после поломки или ДТП: огнетушитель, знак аварийной остановки, аптечку, светоотражающие жилеты, фонарик, запас жидкости для омывателя, а также запасное колесо или ремкомплект для шин, если это предусмотрено комплектацией автомобиля.

Важно не только иметь этот набор, но и знать, где он находится. Если треугольник, жилет или огнетушитель спрятаны под чемоданами, в критический момент ими будет трудно воспользоваться.

Правила и требования могут отличаться в зависимости от страны. Где-то обязательными являются огнетушитель и знак аварийной остановки, где-то — аптечка, светоотражающий жилет или другое снаряжение. На скоростных магистралях выходить из автомобиля и двигаться вдоль дороги может быть опасно или не рекомендуется. Поэтому перед выездом стоит проверить требования именно тех стран, через которые пролегает маршрут.

Вещи на случай задержки

На границе или в дороге могут возникнуть задержки, поэтому вода, легкий перекус, необходимые лекарства, салфетки, наличные небольшими суммами, банковская карта и заряженный телефон часто оказываются не менее важными, чем правильно проложенный маршрут.

Если в машине едут дети или пожилые люди, стоит отдельно подумать о вещах, которые помогут спокойнее перенести ожидание: лекарства, сменная одежда, плед (даже летом), перекус, вода и заряженные устройства.