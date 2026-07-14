Odesa Investment Congress 2026: первый конгресс, объединивший девелоперов, инвесторов и архитекторов юга Украины.

Odesa Investment Congress. Фото: Медиагруппа DMNTR.

10 июля, Одесса, SPATIUM Hotel. В Одессе состоялся первый Odesa Investment Congress — мероприятие национального уровня, собравшее девелоперов, инвесторов, архитекторов, представителей власти и бизнеса для обсуждения того, как сегодня восстанавливается и развивается Украина.

Организатор — медиагруппа DMNTR, генеральный партнер — SPATIUM Group.

Конгресс проходил в течение всего дня в двух тематических залах Spatium Hotel: №1 «Развитие города и девелопмент» (14-й этаж) и №2 «Urban Design» (1-й этаж) — и завершился гала-вечером с церемонией вручения премии имени Василия Кандинского.

Odesa Investment Congress. Фото: Медиагруппа DMNTR.

Атмосферу дня формировала и сама локация. Spatium Hotel на Аркадийской аллее, 1 — первый и единственный в Аркадии пятизвездочный апарт-отель, работающий круглый год, и первый в Одессе medical & wellness отель: формат «отель-санаторий 5 звезд», где премиальное гостеприимство сочетается с превентивной медициной.

Участники конгресса работали в нескольких минутах ходьбы от моря, в комплексе, где к деловой программе естественным образом присоединяются SPA полного цикла, панорамный ресторан KAYA на 14-м этаже с видом и на море, и на город, а также джаз-пространство Mainstream Jazz Club. Для конгресса такого масштаба локация стала не просто площадкой, а частью самого послания — о восстановлении ресурсов, как личных, так и городских.

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Зал «Развитие города и девелопмент»

День открыла пресс-конференция «Безбарьерность как новая философия города и среды» с участием заместителя министра развития общин и территорий Украины Игоря Ревы, председателя ДИАМ Александра Новицкого и других представителей центральной и местной власти — модератором беседы выступил Юрий Ямковый (Ассоциация городов Украины).

Онлайн к участникам обратился Сергей Лысак, начальник Одесской городской военной администрации:

«Одесса открыта для партнерства, конструктивного диалога и реализации совместных проектов, направленных на развитие нашего города», — назвав среди приоритетов создание безопасной среды и современные архитектурные цифровые решения.

Odesa Investment Congress. Фото: Медиагруппа DMNTR.

А представитель Кропивницкого показал, как безбарьерность из социальной темы превращается в инвестиционный аргумент: первая очередь безбарьерных маршрутов города уже охватила 1,5 км центральной части и 112 объектов бизнеса.

Официальное открытие конгресса сопровождалось приветственными словами генерального директора DMNTR Игоря Парубского и генерального директора SPATIUM Group Александра Селезнева, а также представителей профильных министерств и администраций.

Далее в течение дня прошло девять панельных дискуссий и несколько отдельных презентаций.

Строительные материалы в условиях восстановления

Модератор Инна Вахович сразу задала тон беседе: отсутствие стандартизации цен позволяет манипулировать показателями и снижает инвестиционную привлекательность отрасли — поэтому сейчас создается единая база данных на основе специального кодификатора строительной продукции, и производители уже подписывают меморандумы об открытом раскрытии цен.

Odesa Investment Congress. Фото: Медиагруппа DMNTR.

На сцену для одного из таких подписаний пригласили Антона Самойленко, заместителя председателя Херсонской ОГА: он рассказал, что Херсонская область остро ощущает дефицит материалов, подрядчиков и техники — регион теряет на этом миллионы долларов, — а прозрачность ценообразования стала критическим условием доверия международных партнеров, контролирующих использование средств.

Инвестиционная привлекательность Одесского региона

Ключевой тезис панели прозвучал от генерального директора SPATIUM Group Александра Селезнева: город уже почти вернулся к довоенной численности населения, и, несмотря на общий дефицит кадров, компания ищет новых сотрудников по всем специальностям — от строителей до бренд-менеджеров, — поскольку старые объекты уже достроены и начинается новое строительство. Люди, которые остались жить в Одессе во время войны, выбирают не просто доходность, а уверенность в том, что выбранный ими объект будет построен надежно, — и именно это, по словам Селезнева, сегодня является одним из важнейших критериев для застройщика. Один из гостей панели, впервые за много лет оказавшийся в Одессе, признался со сцены, что узнал тот самый «одесский вайб» — город активный, живой, полный людей и туристов, — и поблагодарил одесских девелоперов за то, что они продолжают строить качественные проекты в регионе с военными рисками.

Odesa Investment Congress. Фото: Медиагруппа DMNTR.

Благотворительная церемония от Фонда «SVETOVID»

Андрей Бондарь передал представителям военных бригад специализированное медицинское оборудование — кислородные маски для одновременного подключения двух раненых к реанимационному аппарату и аптечку, рассчитанную на 50 человек экстренной службы.

Odesa Investment Congress. Фото: Медиагруппа DMNTR.

Синергия цифровизации строительной отрасли

Разговор о «Дії», Госгеокадастре и ЕДЕССБ как единой цепочке цифровых сервисов вышел на конкретный и неудобный вопрос о публичной кадастровой карте. Виталий Шапирко (Госгеокадастр) ответил честно: бизнес уже находит способы извлекать из карты нужную информацию, а для обычного человека это остается гораздо более сложной задачей — и именно над этим сейчас работает ведомство.

Новая жилищная политика восстановления Украины

Участники панели обсудили только что принятое решение правительства о моратории на проверки строительства в прифронтовых зонах и зонах боевых действий — тему, к которой, по признанию самих спикеров, «можно относиться по-разному», но которая напрямую определяет, как быстро восстанавливаются наиболее пострадавшие общины.

Odesa Investment Congress. Фото: Медиагруппа DMNTR.

Индустриальные парки как основа восстановления

Артур Мележик просто объяснил механику стимулов: субъекты индустриального парка делятся на три категории — инициатор, участники и прочие субъекты, — и именно участники получают основные стимулы для развития участков.

Презентация команды SUPERHUMANS в Одессе

Самый личный блок дня. Николай Маренков и Елена Тараканова рассказали, почему с 2022 года боевая травма стала особым вызовом даже для иностранных коллег, которые признают: такой концентрации сложных ранений и политравм они раньше не видели. Идея центра SUPERHUMANS родилась из простой проблемы — пациенту приходится самостоятельно искать, где сделать операцию, где пройти реабилитацию и куда обратиться за юридической помощью, тогда как реальное восстановление возможно только благодаря длительной мультидисциплинарной реабилитации под одной крышей.

Odesa Investment Congress. Фото: Медиагруппа DMNTR.

Медицинский девелопмент и Wellness

Панельная дискуссия с участием Александра Селезнева, Марка Марченко (Sensar Development), Игоря Ильчишена (Arha Group) и других продолжила тему человекоцентричной архитектуры — пространства, которое одновременно лечит, реабилитирует и остается инвестиционно привлекательным.

Презентация The Nest

Наталья Мержиевская представила проект архитекторам и зрителям в зале.

Одесса в контексте ЮНЕСКО

Модератор Ната Головченко задала аудитории прямой вопрос: статус ЮНЕСКО — это приговор для Одессы или шанс добиться успеха? Надежда Новикова, главный архитектор города, ответила без уклонов: «Наша цель — чтобы наш город развивался, и развивался гармонично… Я считаю, что это не так страшно. Мы будем работать». По её словам, первые застройщики действительно испугались ограничений зоны ЮНЕСКО, но сегодня речь идёт не о запретах, а о том, чтобы город не утратил гармонию — без многоэтажек в историческом центре, который одесситы любят и не хотят запускать.

Odesa Investment Congress. Фото: Медиагруппа DMNTR.

Украинский девелопмент: новые инвестиции в регионы

Марк Марченко (Sensar Development, соучредитель UniClinic) рассказал о реальном примере: частная клиника на 49 медицинских направлений, 70 мест и пять операционных блоков должна была стоить 8 млн — обошлась в 24. Вместо запланированных двух лет строительство длилось 3,5 года из-за войны. Параллельно компания вела жилой проект площадью 227 000 м², для которого потребовалось 33 заседания городского совета, чтобы объединить 11 земельных участков. Вывод Марченко, который стоит процитировать каждому инвестору: спроектировать и построить 200 000 м² жилья со всеми сетями оказалось проще, чем точечно возвести клинику площадью 8 000 м².

Архитектура новой Украины

Заключительная дискуссия дня собрала архитекторов и главных архитекторов городов — от Житомира до Кропивницкого — вокруг вопроса о том, как меняется сама логика планирования украинских городов после 2022 года.

Зал Urban Design

Параллельно на первом этаже работал зал, посвященный дизайну, архитектуре и человеку в пространстве. Программа включала панельные дискуссии о трендах в дизайне интерьера, новейших тенденциях европейского рынка и «архитектуре противостояния» — от урбанистики до автономности дома в условиях войны.

Отдельным блоком прошли презентация проектов, трансформирующих города и приносящих прибыль, панельная дискуссия об энергетической независимости как новом инвестиционном активе и эксклюзивный воркшоп от BOARD ODESA о психологии бизнес-решений владельца.

Кульминацией второй половины дня стала панельная дискуссия «Женское лидерство в дизайне и архитектуре: новое поколение украинских студий» с участием Наты Головченко, Ирины Оя, Натальи Косоловской и Ирины Хоменко — дискуссию модерировала главный редактор DMNTR Анастасия Константинова.

День в зале завершился блоком практических воркшопов от бизнес-сообщества BOARD и вечерней беседой «Эстетика, которая работает» о психологических принципах архитектуры и дизайна.

Гала-вечер

Деловую программу дня завершил гала-вечер с концертной программой и церемонией вручения премии имени Василия Кандинского.

Партнеры

Генеральный партнер конгресса — SPATIUM. Мероприятие поддержали партнеры 2 академика, Laterem, De Jure, The Nest, LaDushe, IdealHouseLab, Alufas, Barks, Sensar Development, Gefest, Arha Group, Metinvest, Harmony Development, STIKON, LogicPower, RAUM ENGINEERING, Panasonic, Paritet Group, Landcross by Hitachi, BT Group, Международный благотворительный фонд «SVETOVID» и Linde material handling.

Среди более чем 30 медиапартнеров конгресса отдельно стоит выделить ФОРПОСТ — уникальное нишевое издание, созданное специально для исследования стратегии развития территорий: где сегодня сосредоточены инвестиции и как приумножить ресурсы. Издание собирает информацию, ищет в ней точки роста, инвестиционные кейсы и финансовые возможности, помогающие двигаться вперед, и общается с лидерами, которые не боятся инноваций и ответственности. Всё, что создаёт «ФОРПОСТ» — от стратегических лонгридов до аналитических отчётов и видеоинтервью, — направлено на одно: превратить знания в стратегические решения. Формула издания проста: Информация → Действие → Результат.

Среди других медиапартнеров — MIND, «Волнорез», «Одесса News», «ФОКУС», «Интерфакс», «Property Times», «Хмарочос», «Деловая Столица» и другие.

Организатор: Медиагруппа DMNTR Генеральный партнер: SPATIUM Group

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