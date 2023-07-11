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Patriot, Storm Shadow и кассетные боеприпасы: Свитан рассказал, как изменится ход войны

11 июля 2023 18:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Patriot, Storm Shadow и кассетные боеприпасы: Рассвет рассказал, как изменится ход войны
Военный эксперт Роман Свитан. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Вильнюсе (Литва) стартовал саммит НАТО, который продлится 11-12 июля. Ключевым вопросом на встрече стало членство Украины в Альянсе и военная помощь.

Какое оружие выделят страны-партнеры на саммите НАТО и как оно повлияет на ход войны и контрнаступление ВСУ — рассказал военный эксперт Роман Свитан в эфире Новини.LIVE.

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Кроме того, эксперт выразил свои ожидания от саммита НАТО. А также рассказал, какова вероятность, что Украину пригласят в Альянс.

 

Напомним, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на то, что в Украине идет война, государство заслуживает того, чтобы присоединиться к Альянсу, и хочет получить "четкий сигнал".

В столицу Литвы на саммит НАТО также прибыла Украинская делегация. Так, в среду, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время саммита НАТО в Вильнюсе . Одной из тем, которые будут затронуты на переговорах, будет путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.

 

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