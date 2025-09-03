Видео
Главная Актуально Платная авторизация и страховка — изменятся правила въезда в ЕС

Платная авторизация и страховка — изменятся правила въезда в ЕС

Дата публикации 3 сентября 2025 14:36
Правила въезда в ЕС — что нужно знать украинцам
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В 2026 году Евросоюз планирует запустить систему ETIAS (European Travel Information and Authorization System) — предварительную авторизацию для граждан безвизовых стран, в том числе и Украины. Перед поездкой в Шенгенскую зону нужно будет заполнить анкету, предоставить личные данные и оплатить сбор в размере 7 евро.

Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии: travel-europe.europa.eu. Авторизация не заменяет визу, но станет обязательным условием пересечения границы с ЕС.

Как меняются правила въезда в ЕС

Одним из требований, которое фигурирует в документах, является наличие медицинского страхования. Хотя оно не прописано как универсальное, требование страхового полиса с покрытием не менее 30 000 евро остается в силе в большинстве стран Шенгенской зоны. Это подтверждают данные Еврокомиссии, а также рекомендации консульских учреждений.

"Для многих государств-членов ЕС медицинское страхование остается обязательным элементом при въезде. Пограничники могут требовать подтверждения наличия полиса. Его отсутствие — формальное основание для отказа в пропуске", — говорится в разъяснениях ETIAS.

Что должен покрывать туристический полис

По требованиям стран ЕС, страховой полис для путешествий должен покрывать не только амбулаторное и стационарное лечение, но и расходы на неотложную помощь, госпитализацию, оперативные вмешательства, медицинскую транспортировку, а в отдельных случаях — репатриацию тела в случае смерти.

Также стоит проверить, включает ли полис покрытие активных видов отдыха — таких, как горнолыжный спорт, дайвинг, хайкинг или другие активности, если вы планируете подобную деятельность за рубежом.

Страхование перед поездкой — что стоит знать украинцам

Оформить полис сегодня можно дистанционно — без личного визита в офис. Среди компаний, которые предлагают полностью онлайн-оформление, — страховая компания ОРАНТА.

"Полис для поездки за границу можно приобрести на сайте oranta.ua или через партнерские туристические компании и агентов. В то же время, если человек путешествует на собственном авто, мы советуем воспользоваться приложением ОРАНТА Драйв — оно помогает с автострахованием, прокладывает маршрут по платным автострадам и позволяет оплатить дороги еще до выезда из Украины", — отметил директор по организации розничных продаж страховой компании ОРАНТА Константин Ватан.

По его словам, в 2024-2025 годах заметно возросло количество обращений относительно путешествий собственным транспортом. Эта тенденция связана с ограниченной работой украинских аэропортов и логистическими сложностями.

Коротко: что изменится в 2026 году

  • ETIAS заработает для граждан Украины: перед поездкой в ЕС придется проходить онлайн-авторизацию.
  • Медицинское страхование с покрытием 30 000 евро — обязательное условие в большинстве стран.
  • Полис должен покрывать неотложную медицинскую помощь, госпитализацию, транспортировку, а при необходимости — репатриацию.
  • Оформить страховку можно на сайте oranta.ua, через туристические компании, агентов или в отделениях ОРАНТЫ.
  • Если путешествуете на авто, ОРАНТА Драйв поможет подготовить маршрут движения по платным автострадам и оплатить дороги заранее.

Напомним, некоторых украинцев могут не выпустить за границу из-за нарушения таможенных правил или несоблюдения требований конкретного государства. Мы писали, где менее строгие ограничения.

Также мы писали, что Кабмин изменил правила пересечения границы женщинам. Это касается женщин-депутатов местных советов.

граница украинцы правила ЕС выезд за границу
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
