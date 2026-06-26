Почему украинцы все чаще выбирают работу с гибким графиком

Иллюстративное изображение. Фото: Jooble

Марина Кисадели Редактор

В 2026 году все больше украинцев сознательно выбирают работу, которая позволяет совмещать карьеру с личной жизнью. Гибкий график, возможность работать из дома и отсутствие жесткой привязки к офису стали одними из главных критериев при поиске работы.

Особенно это касается родителей маленьких детей, людей, ухаживающих за близкими, и тех, кто не хочет тратить время на дорогу. Многие уже не просматривают десятки сайтов — они просто заходят на сайт поиска работы Jooble и за считанные минуты находят актуальные вакансии, которые позволяют найти работу или выбрать вакансию с комфортными условиями.

По данным внутренней аналитики Jooble, за последний год количество предложений с гибким графиком или удаленным форматом работы выросло почти на 40 %. Наибольший спрос наблюдается на вакансии в digital-сфере, онлайн-продажах, контент-маркетинге, клиентской поддержке и онлайн-образовании.

Какие профессии сейчас легче всего найти с гибким графиком

SMM-менеджер и контент-мейкер

Менеджер по онлайн-продажам

Специалист службы поддержки клиентов

Копирайтер и SEO-специалист

Онлайн-преподаватель и репетитор

Средняя зарплата на таких должностях колеблется от 35 до 75 тысяч гривен. Многие компании готовы принимать кандидатов без большого опыта, но с желанием развиваться.

Jooble — удобный инструмент в 2026 году

В 2025 году Jooble получил престижную награду Ukrainian Business Award в номинации "Лучший сервис по поиску работы". Платформа помогает людям находить работу с учётом личных обстоятельств — будь то гибкий график или возможность работать удалённо.

Если вы ищете работу, которая не будет отнимать всё ваше время и позволит оставаться с семьей, — не тратьте время на многочисленные сайты. Просто зайдите на сайт по поиску работы и за считанные минуты найдите варианты, которые подходят именно вам.