Дома "Новопечерских Липок". Фото: City One Development

Инвестиционно-девелоперская компания City One Development официально открыла продажу квартир в проектных домах № 7 и № 8 восьмой очереди квартала "Новопечерские Липки". Это заключительные дома восьмой очереди и последние, которые компания возводит в рамках квартала. После их завершения жилая застройка «Новопечерских Липок» будет полностью сформирована.

Продажи начаты на этапе активного строительства. На площадке уже завершены подготовительные работы, ведется выемка грунта, устройство свайного фундамента и ростверка шпунтового ограждения.

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В домах №7 и №8 спроектировано 366 квартир, предусмотрена двухуровневая подземная парковка на 288 парковочных мест и подземное укрытие.

За почти 20 лет развития «Новопечерские Липки» стали крупнейшим жилым кварталом в центральной части Киева. За это время на территории площадью 25 гектаров уже введено в эксплуатацию 26 жилых домов, работают две школы, детский сад, спортивные и медицинские центры, а также более 150 объектов коммерческой и сервисной инфраструктуры.

Дома №7 и №8 продолжат сформировавшуюся концепцию квартала, в которой жилая застройка сочетается с полноценной городской инфраструктурой. Закрытая территория, круглосуточная охрана и внутренние пространства без транзитного автомобильного движения обеспечивают уединение и комфорт повседневной жизни.

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Одной из ключевых особенностей финальной очереди станет масштабное общественное пространство с парковой зоной и системой пешеходных мостов. Они интегрируют новую застройку в существующую структуру квартала и соединят шестую и восьмую очереди.

Параллельно в рамках восьмой очереди продолжается строительство домов № 5, № 6 и № 9, которые уже находятся на высокой стадии готовности. Также в рамках этой очереди строится современный образовательный центр для детей, который дополнит социальную инфраструктуру квартала.

"Реализация масштабных жилых кварталов — это стратегия, рассчитанная на годы. Такие проекты требуют долгосрочного видения, системных инвестиций и, главное, безусловного выполнения взятых на себя обязательств. За время полномасштабной войны мы ввели в эксплуатацию более 91,8 тыс. кв. м недвижимости седьмой очереди и продолжаем строительство восьмой, в рамках которой начинаем продажу квартир в последних жилых домах. Мы принципиально открываем продажи тогда, когда строительство уже начато. Это часть нашей политики ответственного девелопмента – покупатель должен видеть не только концепцию, но и фактический ход строительства. Этого принципа мы последовательно придерживаемся во всех наших проектах", – отметил президент компании City One Development Валерий Кодецкий.

Дома №7 и №8 станут последними новыми домами "Новопечерских Липок", в которых квартиры можно приобрести напрямую у застройщика. Предложение включает квартиры для собственного проживания в уже сформировавшемся квартале, а также форматы, которые могут быть интересны покупателям, рассматривающим недвижимость как долгосрочную инвестицию.

Представлена широкая линейка планировок – от наиболее востребованных сегодня однокомнатных квартир до просторных семейных форматов. Особое внимание уделено компактным планировкам, которые остаются одним из самых ликвидных форматов первичного рынка.

1-комнатные квартиры: от 50,2 до 77,6 м²

2-комнатные квартиры: от 86,8 до 103,7 м²

3-комнатные квартиры: от 95,8 до 206,5 м²

4-комнатные квартиры: от 131,9 до 282,7 м²

также в наличии имеются просторные 5-, 7-комнатные и двухуровневые квартиры с видом

На старте продаж стоимость квартир составляет от $2700 за кв. м по курсу НБУ. Покупателям также доступна программа рассрочки от застройщика на срок до трех лет с первоначальным взносом от 10%.

Подробную информацию о доступных квартирах и условиях приобретения можно получить в офисе продаж "Новопечерские Липки" или по телефону: 044 22 000 22.

Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2030 года.

Информационная справка:

City One Development — инвестиционно-девелоперская компания с более чем 15-летним опытом, специализирующаяся на создании, реализации и управлении масштабными жилыми комплексами, а также активно инвестирующая в развитие украинской промышленности.

В портфеле City One Development — более 1 240 000 м² реализованных объектов и 500 000 м² на стадии строительства.

Среди жилых проектов компании в столице: "Новопечерские Липки", "Бульвар Фонтанов", "Святобор Park Resort" и The Light. Среди промышленных: два завода по производству флоат-стекла в рамках ИП "Город стекла", г. Березань, Киевская область, и ИП "Галиция", г. Калуш, Ивано-Франковская область.