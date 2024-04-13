Трудоустройство беженцев — сколько украинцев официально работают за границей и в чем сложности

Украинка работает на заводе за границей. Фото: Freepik

После 24 февраля 2022 года около 6,5 млн украинцев были вынуждены выехать за границу в поисках безопасного убежища. Еще почти 3,6 млн. человек стали внутренне перемещенными лицами внутри Украины.

Об этом сообщает ОО "Институт аналитики и адвокации" по проекту, реализуемому в партнерстве с Датским советом по делам беженцев (DRC) и финансируемому в рамках гражданской защиты и гуманитарной помощи Европейского Союза.

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Трудоустройство для лиц с временной защитой за границей становится важной частью адаптации в новых условиях. Обычно украинцы сталкиваются с определенными вызовами, в частности, особенностями местного законодательства, получением разрешений на работу.

Трудоустройство украинцев с временной защитой за границей

Украинцы, которые из-за полномасштабного вторжения были вынуждены искать убежища в Нидерландах и официально трудоустроены в стране, в скором времени будут платить личный взнос почти в 350 евро в качестве платы за воду, газ, электроэнергию и питание. В 2023 году более половины украинцев с временной защитой (55%) в Нидерландах работали, что на 11% больше, чем в 2022 году. Каждый гражданин Украины, на которого распространяется Директива о временной защите, может работать в Нидерландах без разрешения на работу.

Гражданам Украины правительство Чехии также разрешает официально работать без разрешения на работу. Человек, получивший временную защиту на территории этой страны, может заключить трудовое соглашение с любым работодателем. С начала полномасштабного вторжения до конца февраля 2024 383 469 украинцев с временной защитой нашли работу в Чехии, 68% из них - женщины. По состоянию на конец января 2024 года в Чехии было официально трудоустроено 121 338 украинцев с временной защитой.

В Швейцарии также облегчают процесс трудоустройства украинцев – в стране планируют отменить обязательное разрешение на работу, которое выдают местные власти, ведь такое требование стало одним из препятствий к выходу на рынок труда для большинства украинцев. В настоящее время в Швейцарии работают 20% украинцев со специальным миграционным статусом "S".

В Германии введена программа Job Turbo, которая направлена на скорейшую и максимально долгосрочную интеграцию украинцев на рынке труда после получения базовых языковых навыков. Именно обязательное требование знания немецкого становится одной из преград для трудоустройства. В ФРГ работает 170 тысяч из 840 тысяч украинцев трудоспособного возраста с временной защитой. Для трудоустройства в Германии необходимо получить разрешение на работу.

В Дании ситуация обратная – доля трудоустроенных украинцев с временной защитой составляет 78% от общего количества. В начале волны переселения украинцев в стране ввели масштабную инициативу Jobguide Ukraine по обеспечению работой. Вакансии, для которых было достаточно знания английского языка, размещали по-английски, уроки по датскому языку проводили после работы. В Дании вид на жительство дает право трудоустроиться.

В Великобритании официально трудоустроено 56% украинцев с временной защитой, однако условия для работы ухудшаются. Те граждане Украины, которые не могут найти работу, имеют возможность получить универсальный кредит, помогающий оплатить расходы на жизнь. Этот платеж предоставляется при низком уровне дохода или невозможности работать. Выплаты рассчитываются на основе разницы между прожиточным минимумом в 1180 фунтов и заработной платой и контролируются специалистами служб занятости. Украинцы, приехавшие в Великобританию по одной из программ для украинцев с временной защитой, автоматически имеют право на работу.

Подводя итог, можно отметить, что некоторые страны упрощают доступ украинцев с временной защитой к рынку труда, облегчают условия трудоустройства и вводя соответствующие инициативы. В некоторых странах наблюдается введение обязательных требований, не соблюдая которые граждане Украины не могут официально трудоустроиться на территории государства временного проживания.