Когнитивная революция и будущее талантов: 20 августа в Киеве состоится Forbes Ukraine University

Революция и будущее талантов: 20 августа в Киеве состоится Forbes Ukraine University
20 августа 2026 года в Киеве состоится Forbes Ukraine University — масштабная площадка для диалога между теми, кто формирует систему высшего образования, создает корпоративные школы и инвестирует в развитие человеческого капитала в Украине.
Сегодня мир находится в эпицентре когнитивной революции. Искусственный интеллект коренным образом переписывает правила работы и обучения, а граница между образованием и бизнесом полностью стирается: университеты вынуждены учиться мыслить как предприятия, а компании превращаются в платформы для постоянного создания новых знаний.
Обучение больше не имеет конечной точки. Человек или компания, которые перестают учиться, начинают проигрывать независимо от своего предыдущего опыта, статуса или успеха.
Главная цель конференции — ответить на вызовы современности: насколько быстро бизнес и образование способны адаптироваться к изменениям, как строить общее будущее и какие навыки остаются главным дефицитом современной экономики.
Среди спикеров мероприятия:
- Наталья Шаховская — ректор Национального университета «Львовская политехника»;
- Яак Аавиксоо — бывший министр образования Эстонии и экс-ректор Тартуского университета и TalTech;
- Сергей Квит – президент Национального университета "Киево-Могилянская академия";
- Алексей Нищик – Chief Growth Officer компании Genesis.
Среди ключевых тем и направлений программы:
- Первый агентный университет и ИИ-двойники: опыт SET University в создании образовательной среды, где персональный ИИ-агент сопровождает студента, а портфолио реальных проектов заменяет классический диплом.
- Эстонский путь и реформа вузов: уроки автономии, экономической самостоятельности и экспериментов с наблюдательными советами от экс-министра образования Эстонии Яака Аавиксоо и председателя наблюдательного совета КАИ Петра Чернышова.
- Гарвардский взгляд на устойчивость вузов: эксклюзивный анализ от профессора Гарварда Эдварда Глейзера о том, как университетская модель выживает тысячу лет и как ИИ меняет науку.
- Прагматическая синергия и деньги: как бизнес оценивает результаты инвестиций в вузы и из чего складывается жизнеспособная финансовая модель современного университета (кейсы НаУКМА, KSE, КАИ, Genesis, SoftServe, Аврора, Интерпайп).
Мир меняется слишком быстро. Постоянное обучение — это уже не выбор, а обязательное условие устойчивости.
Forbes Ukraine University — это возможность оказаться среди тех, кто задает правильные вопросы и находит решения раньше других.
Подробности программы и условия участия по ссылке.