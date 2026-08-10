Революция и будущее талантов: 20 августа в Киеве состоится Forbes Ukraine University

Анонс мероприятия. Фото: Forbes Ukraine University

Марина Кисадели Редактор

20 августа 2026 года в Киеве состоится Forbes Ukraine University — масштабная площадка для диалога между теми, кто формирует систему высшего образования, создает корпоративные школы и инвестирует в развитие человеческого капитала в Украине.

Сегодня мир находится в эпицентре когнитивной революции. Искусственный интеллект коренным образом переписывает правила работы и обучения, а граница между образованием и бизнесом полностью стирается: университеты вынуждены учиться мыслить как предприятия, а компании превращаются в платформы для постоянного создания новых знаний.

Анонс мероприятия. Фото: Forbes Ukraine University



Обучение больше не имеет конечной точки. Человек или компания, которые перестают учиться, начинают проигрывать независимо от своего предыдущего опыта, статуса или успеха.



Главная цель конференции — ответить на вызовы современности: насколько быстро бизнес и образование способны адаптироваться к изменениям, как строить общее будущее и какие навыки остаются главным дефицитом современной экономики.

Среди спикеров мероприятия:

Наталья Шаховская — ректор Национального университета «Львовская политехника»;

— ректор Национального университета «Львовская политехника»; Яак Аавиксоо — бывший министр образования Эстонии и экс-ректор Тартуского университета и TalTech;

— бывший министр образования Эстонии и экс-ректор Тартуского университета и TalTech; Сергей Квит – президент Национального университета "Киево-Могилянская академия";

– президент Национального университета "Киево-Могилянская академия"; Алексей Нищик – Chief Growth Officer компании Genesis.

Среди ключевых тем и направлений программы:

Первый агентный университет и ИИ-двойники: опыт SET University в создании образовательной среды, где персональный ИИ-агент сопровождает студента, а портфолио реальных проектов заменяет классический диплом.

опыт SET University в создании образовательной среды, где персональный ИИ-агент сопровождает студента, а портфолио реальных проектов заменяет классический диплом. Эстонский путь и реформа вузов: уроки автономии, экономической самостоятельности и экспериментов с наблюдательными советами от экс-министра образования Эстонии Яака Аавиксоо и председателя наблюдательного совета КАИ Петра Чернышова.

уроки автономии, экономической самостоятельности и экспериментов с наблюдательными советами от экс-министра образования Эстонии Яака Аавиксоо и председателя наблюдательного совета КАИ Петра Чернышова. Гарвардский взгляд на устойчивость вузов: эксклюзивный анализ от профессора Гарварда Эдварда Глейзера о том, как университетская модель выживает тысячу лет и как ИИ меняет науку.

эксклюзивный анализ от профессора Гарварда Эдварда Глейзера о том, как университетская модель выживает тысячу лет и как ИИ меняет науку. Прагматическая синергия и деньги: как бизнес оценивает результаты инвестиций в вузы и из чего складывается жизнеспособная финансовая модель современного университета (кейсы НаУКМА, KSE, КАИ, Genesis, SoftServe, Аврора, Интерпайп).

Мир меняется слишком быстро. Постоянное обучение — это уже не выбор, а обязательное условие устойчивости.

Forbes Ukraine University — это возможность оказаться среди тех, кто задает правильные вопросы и находит решения раньше других.

Подробности программы и условия участия по ссылке.