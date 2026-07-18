Чаще всего именно женщины — жены, матери, партнерши, сестры — остаются теми, кто поддерживает семью, воспитывает детей, решает повседневные вопросы и при этом старается не потерять себя, ожидая известий.

Марина Кисадели Редактор

Сегодня в Украине более 100 тысяч человек — военных и гражданских — числятся пропавшими без вести во время полномасштабной войны. За каждой историей стоит семья, которая живет между надеждой и неизвестностью. Чаще всего именно женщины — жены, матери, партнерши, сестры — остаются теми, кто держит семью, воспитывает детей, решает повседневные вопросы и в то же время пытается не потерять себя, ожидая известий.

Психологи называют это состояние неопределённой утратой — когда нет подтверждения ни жизни, ни смерти. Человек не может пережить утрату, но и не может вернуться к привычной жизни. Это одно из самых сложных психологических состояний, требующее длительной, деликатной и профессиональной поддержки.

Именно такую помощь оказывают в рамках благотворительного проекта GIDNA фонда Future for Ukraine — бесплатные терапевтические сессии с психологом, которые помогают обрести новые опоры в состоянии неопределенности.

В рамках поддержки женщин, переживающих неопределенную утрату, проект GIDNA объединил усилия с Хорунжей службой 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ. Вместе они провели благотворительный ретрит «Виднова» в Закарпатье для родных пропавших без вести. В ретрите приняли участие женщины, посещающие группы психологической поддержки GIDNA и Хорунжей службы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, а также члены их семей.

С 30 июня по 5 июля в поселке Поляна, что в Закарпатье, матери, жены и сестры военнослужащих провели время в атмосфере спокойствия и поддержки — где они могли позволить себе расслабиться, посмеяться, позаботиться о себе без чувства вины.

Такие выездные ретриты — не отдельные развлекательные мероприятия, а важная составляющая психологической поддержки женщин, переживающих неопределенную утрату. Они дают возможность хотя бы ненадолго выйти из состояния постоянного ожидания и напряжения, восстановить внутренние силы и побыть среди людей, которые понимают без лишних объяснений.

"Цель ретрита заключалась в том, чтобы создать альтернативное сообщество или даже новую психологическую семью, где женщины могут рассчитывать на поддержку людей, с которыми можно свободно переживать эмоции, молчать или делиться наболевшим. Участницы сблизились, общаются после встречи, звонят друг другу, ещё немного опираются на нас. Это означает, что поддержка не заканчивается вместе с ретритом", — делится психолог Хорунжей службы 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ Наталья Шаповал.

Программа ретрита «Восстановление» не была похожа на классическую терапию. Через работу с украинскими женскими архетипами, через мифы, природу, движение и совместные практики психологи помогали участницам постепенно восстанавливать контакт с собой.

"Мы шаг за шагом работали с эмоциями, внутренней опорой, личными границами. И только после этого переходили к теме будущего. Для многих женщин даже мысль о том, чтобы что-то планировать, была почти невозможной. В конце ретрита они написали свои небольшие планы — на неделю, две или месяц. Это был очень важный момент", — говорит психотравматолог, психолог проекта GIDNA Лидия Дульнева.

Во время ретрита участницы находят силы двигаться вперёд, несмотря на боль и неопределённость, позволяют себе жить дальше и открывают для себя возможность снова видеть собственное будущее.

Для многих женщин, переживающих неопределенную утрату, позволить себе отдохнуть, посмеяться, почувствовать красоту гор или просто позаботиться о себе в течение многих лет было почти невозможно из-за внутреннего чувства вины. Но именно забота о себе помогает сохранить внутренний ресурс, необходимый для того, чтобы продолжать ждать, поддерживать детей и оставаться опорой для своих семей.

"Марине, например, очень понравилось разнообразие овощей на завтраках, и она стала каждое утро накладывать себе тарелку именно так, как ей хотелось. Со стороны это кажется мелочью, но на самом деле это был первый за долгое время проявление заботы о себе. А значит — желание жить", — делится Наталья Шаповал.

Одним из самых теплых воспоминаний для участниц стал вечер на полонине.

"Когда мы поднялись на Полонину на закате, замерзшие, как щенки, я увидела, как люди по-настоящему ощутили жизнь. Кто-то укрывал другого своей курткой, кто-то собирал полевые цветы, дети просто радовались. А вечером у костра и за тёплым ужином я почувствовала то, чего давно не было, — настоящее ощущение семьи. Такой, где можно молчать рядом и всё равно быть частью целого", — вспоминает одна из участниц ретрита.

Ключевой особенностью ретрита «Виднова» стало партнерство двух команд — проекта GIDNA фонда Future for Ukraine, специализирующегося именно на неопределенной утрате, и Хорунжей службы 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ, которая имеет многолетний опыт поддержки семей военнослужащих.

"То, что женщины вообще согласились на совместную поездку, — это результат глубокой системной психологической работы, которая велась задолго до ретрита", — отмечают организаторы. Тщательно продуманная программа, созданная с учетом интересов каждой участницы, и живописная природа Карпат стали тем безопасным пространством, в котором женщины позволили себе просто быть, проживать эмоции и вновь почувствовать жизнь.

Заботу об участницах поддержали и украинские бренды Bazhane, Lamel и Intime Organique, которые подготовили для каждой женщины подарки — одежду в капсульном стиле и наборы косметики. Эти знаки внимания стали ещё одним напоминанием: забота о себе — не проявление слабости и не предательство тех, кого ждёшь. Это необходимое условие, чтобы выстоять.

Ретрит «Виднова» завершился, но процесс восстановления продолжается. Команда Хорунжей службы 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ внедряет системный подход к поддержке родных своих военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену, и регулярно проводит неформальные встречи, бранчи и ретриты. Следующий такой выезд запланирован на осень. Ведь такие возможности позаботиться о себе становятся жизненной опорой для украинских семей в сложные времена и дают силы ждать, верить и надеяться, что их близкие вернутся.

Регулярные группы психологической поддержки помогают женщинам сначала позволить себе просто быть, а затем — говорить о собственном опыте. Ретрит «Восстановление» стал следующим шагом — он дал возможность вновь почувствовать эту жизнь.

"Вместо того чтобы оглядываться назад и стремиться «туда, где было лучше», участницы позволили себе принять другую жизнь — с этой болью, потерей, неопределённостью, с кем-то или без кого-то. Жить дальше с неопределённой потерей не означает забыть. Снова чувствовать жизнь — это не предательство, а забота о себе. Они позволили себе"», — подытожила психолог проекта GIDNA Лидия Дульнева.

Если вы или ваши близкие находитесь в состоянии неопределённости, вы можете бесплатно получить помощь психолога и найти свой круг поддержки в проекте GIDNA. Для этого заполните заявку на сайте или позвоните по телефону +38 (050) 722-89-13.