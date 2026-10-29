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Главная Актуально Система вместо удачи: Forbes Ukraine провел конференцию "Частные инвестиции"

Система вместо удачи: Forbes Ukraine провел конференцию "Частные инвестиции"

Ua ru
29 октября 2026 17:02
27 октября Forbes Ukraine впервые провел конференцию Частные инвестиции. В ходе мероприятия эксперты и участники обсудили, как превратить заработанные деньги в капитал, приносящий доход инвестору. Фото: Forbes Ukraine
Конференция "Частные инвестиции". Фото: Forbes Ukraine

27 октября Forbes Ukraine впервые провел конференцию "Частные инвестиции". В ходе мероприятия эксперты и участники обсудили, как превратить заработанные деньги в капитал, работающий на инвестора. Главный вывод дня: успешная инвестиция — это не поиск актива с самой высокой доходностью, а система решений, в которой есть цель, диверсификация, дисциплина и понимание рисков.

Ключевые тезисы и инсайты спикеров конференции

Конференція "Приватні інвестиції". Фото: Forbes Ukraine
Конференция "Частные инвестиции". Фото: Forbes Ukraine

Диверсифицируйте — и заранее думайте о выходе.

"Нельзя питаться одним борщом или одной котлетой по-киевски. Нужно есть и то, и другое", — сказал Тарас Кириченко, соучредитель синдиката Toloka.

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Андрей Федоров, Дарья Яниева и Марк Марченко также подчеркнули: распределяйте капитал между различными классами активов, в рискованных направлениях не ставьте все на один проект и еще до инвестиции выясняйте, как из нее выйти.

Конференція "Приватні інвестиції". Фото: Forbes Ukraine
Конференция "Частные инвестиции". Фото: Forbes Ukraine

Проверяйте не только актив, но и тех, кому доверяете деньги.

"Мы не выпускаем продукты, в которые сами не инвестируем", — сказал Андрей Журжий, основатель Inzhur.

Начинайте с небольших сумм, обращайте внимание на то, вкладывает ли партнер собственный капитал, и проверяйте условия выхода из инвестиции.

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Не инвестируйте в то, чего не понимаете.

"Если вы не понимаете, куда инвестируете, вам не стоит инвестировать вообще", — напомнила Виктория Тигипко, основательница TA Ventures.

Даже рекомендация авторитетного фонда не заменяет собственного анализа. Высокая доходность — не вознаграждение за смелость, а результат дисциплины, математики и соблюдения собственных правил.

Начинайте с цели, а не с выбора актива.

"Просто заработать больше денег — это не цель. Сначала определите, зачем вам капитал, а уже потом выбирайте, как его приумножать", — подчеркнул Роман Прокофьев, соучредитель Jooble.

Вместе с Дмитрием Струком, директором по развитию "Креатор-Буд", он показал, что капитал формируется за счет регулярных инвестиций, дисциплины и долгосрочной стратегии, а не попыток угадать, какой актив взлетит в следующий раз. Практический старт – определить финансовую цель и горизонт, откладывать и реинвестировать не менее 10–15% дохода, регулярно пополнять портфель и выбирать активы в соответствии со своей готовностью рисковать.

Конференція "Приватні інвестиції". Фото: Forbes Ukraine
Конференция "Частные инвестиции". Фото: Forbes Ukraine

Оставляйте деньги на новые возможности.

"В кризис важно не просто сохранить деньги, а иметь ликвидность, чтобы воспользоваться возможностью, когда она появится", — убежден Игорь Мазепа, генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital.

Несмотря на войну и экономический спад, он видит потенциал в энергетике, строительных материалах и добывающих отраслях, но подчеркивает: перспективный рынок еще не гарантирует успеха инвестиции.

Прежде чем вкладывать деньги, проверьте опыт партнера: как он пережил предыдущие кризисы, какие решения принимал в сложные времена и умел ли возвращать инвесторам капитал.

бизнес конференция Forbes Ukraine Forbes Development
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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