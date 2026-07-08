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Главная Актуально Социальная кампания "Потеря конечности — не потеря активной жизни"

Социальная кампания "Потеря конечности — не потеря активной жизни"

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 14:21
1 июля стартовала информационная кампания Белогородской общины и международного центра протезирования МСОР Украина
Информационное изображение. Фото: МСОР Украина

1 июля стартовала информационная кампания Белогородской общины и международного центра протезирования МСОР Украина. Потребность в протезировании конечностей среди граждан Украины стремительно растет. За четыре года полномасштабной войны более 100 тысяч украинцев подверглись ампутациям из-за вооруженной агрессии России.

Отвечая на вызовы современности, Белогородская община совместно с Международным центром ортопедии и протезирования МСОР Украина запустила информационную кампанию для жителей, нуждающихся в протезировании или реабилитации после ампутации. Информационная кампания стартовала 1 июля.

Цель — рассказать людям о возможностях, которые даёт современное протезирование, и предложить решения для современного и бесплатного протезирования по международным стандартам.

К информационной кампании присоединились жители Белогородской общины, которые прошли путь протезирования и собственным примером доказывают: потеря конечности — не потеря активной жизни.

Соціальна кампанія Втрата кінцівки — не втрата активного життя
Социальная кампания. Фото: МСОР Украина


Как узнать?

Информация размещена на наружных билбордах на территории общины, на информационных плакатах в ЦНАП и медицинских учреждениях, а также на сайте Белогородской территориальной общины.

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"Задача общины — обеспечить жителям доступ к необходимым им услугам. Информация о возможностях, которые даёт современное протезирование, и, что самое главное, личные примеры наших людей, которые благодаря протезированию и реабилитации снова ходят, воспитывают детей, играют в футбол — это мотивация для тех, кто только начинает свой путь после потери конечности", — отмечает глава Белогородской общины Антон Овсиенко.

История жительницы общины — ветеранки Ольги Бенды

Ольга Бенда — ветеран российско-украинской войны с 2017 года, посол Украинского ветеранского фонда при Минветеранов, капитан женской сборной Украины по ампфутболу. Воспитывает двух сыновей, бегает марафоны на протезе, участвует в благотворительных инициативах в поддержку людей, потерявших конечности.

Ольга была мобилизована в ряды ВСУ в 2016 году, служила в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. В следующем году во время российского обстрела под Авдеевкой получила ранение, в результате чего лишилась ноги.

Еще в госпитале Ольга дала себе слово: даже после ранения будет делать все, что умела раньше — ходить, бегать, ухаживать за ребенком, готовить, заниматься спортом. Через четыре месяца реабилитации женщина уже ходила на протезе без костылей и вернулась к спорту. После ранения Ольга стала единственной женщиной среди морских пехотинцев, преодолевшей Marine Corps Marathon в США. Она продолжает играть в амфутбол и вести активный образ жизни.

В 2025 году Ольга прошла перепротезирование и программу адаптации походки в центре МСОР Украина. Именно здесь она нашла то, что искала: команду с реальным опытом и пониманием того, что значит активно жить на протезе. Как человек, который более 8 лет пользуется протезом, ей есть с чем сравнивать.

"У меня высокие требования к протезированию, ведь я не сижу на месте, и чтобы быть продуктивной в течение дня, протез должен ощущаться как родная конечность. Здесь важную роль играет профессионализм протезистов и физиотерапевтов, с которыми вы работаете. А также — опыт работы с аналогичными случаями", — рассказывает Ольга.

Как получить бесплатное протезирование в центре МСОР Украина?

Международный центр Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) более 20 лет обеспечивает высокотехнологичное протезирование и реабилитацию для людей с ампутациями любой степени сложности. Более 17 лет центр был официальным партнером Министерства обороны США по протезированию американских военных, участвовавших в войнах в Афганистане и Ираке.
С марта 2025 года центр MCOP работает в Украине, в Киеве.

Благодаря современному протезированию и программам адаптации от MCOP более 100 украинских ветеранов уже смогли вернуться к привычной жизни, увлечениям, найти работу и создать семью.

"Мы видим не диагноз, а человека с конкретными целями, и наша задача — помочь ему достигать их: подобрать правильный протез, настроить его, восстановить двигательные навыки. Ведь цель протезирования — не просто вернуть движение, но и полноценную жизнь, которая была у наших пациентов до ранения", — комментирует директор МСОР Украина Андрей Петрук.

В рамках сотрудничества Белогородской общины и международного центра протезирования МСОР Украина также был подписан меморандум между главой общины Антоном Овсиенко и директором МСОР Украина Андреем Петруком. Этот документ позволяет выработать четкий маршрут для военных и гражданских пациентов общины, обращающихся в центр за протезированием и реабилитацией.

Подать заявку на протезирование можно на сайте MCOP Украина или позвонить по телефону +380 44 334 33 13 (с любого оператора).

Фотографии социальной кампании

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1HcM6NQvQe9OH0BoeS0ROD0hbFKzLDbIH

война протезирование конечности
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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