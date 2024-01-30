Специалисты по развитию для детей с аутизмом рассказали о важности ранней диагностики расстройства

Ребенок смотрит книгу. Фото: unsplash

По данным Всемирной организации здравоохранения, 1 ребенок из 100 во всем мире имеет аутизм. В Украине по состоянию на декабрь 2023 года с этим диагнозом в целом на учете состоит 20 936 детей. При воспитании ребенка с расстройством спектра аутизма (РСА) чрезвычайно важную роль играет раннее вмешательство.

Специалисты центра развития детей в спектре аутизма LEVCHYK SPECTRUM HUB от благотворительного фонда Future for Ukraine рассказывают, что такое РСА, как выявить аутизм у ребенка, что такое коррекционные занятия и раннее вмешательство.

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Что такое РСА и с какого возраста он диагностируется?

Аутизм — это расстройство развития нервной системы, которое влияет на социальные, коммуникативные и поведенческие навыки. Расстройства спектра аутизма (РСА) влияют на:

Общение: людям с аутизмом могут быть сложно понимать невербальные сигналы, вести беседу или понимать эмоции других.

людям с аутизмом могут быть сложно понимать невербальные сигналы, вести беседу или понимать эмоции других. Социальное взаимодействие : им может быть сложно заводить друзей, понимать социальные правила или участвовать в групповых мероприятиях.

: им может быть сложно заводить друзей, понимать социальные правила или участвовать в групповых мероприятиях. Поведение: им может нравиться повторять определенные действия, слова или фразы, а также может быть сложно адаптироваться к изменениям.

Важно помнить:

Не существует двух одинаковых людей с аутизмом. Каждый случай уникален, потому и используется термин "спектр аутизма".

Аутизм можно диагностировать уже с 12-18 месяцев, но обычно это происходит в возрасте 2-3 лет.

Среди первых признаков РСА у ребенка могут быть:

отсутствие зрительного контакта;

отсутствие реакции на свое имя;

самопроизвольные или стереотипные движения;

отсутствие или задержка развития речи;

проблемы в общении со сверстниками.

Одно из отличий аутизма состоит в том, что он часто не имеет четко выраженных внешних проявлений, скажем, как при Синдроме Дауна или ДЦП. Это может затруднять раннюю диагностику аутизма у детей. Однако РСА влияет на сенсорику ребенка, то есть его способность распознавать внешние воздействия и воспринимать ощущения.

Ребенок играет фигурками. Фото: unsplash

"Сенсорные нарушения все же имеют внешнее проявление — часто это стереотипные повторяющиеся движения. Ребенок может навязчиво махать руками, крутиться вокруг себя, закрывать уши из-за громкого восприятия звуков, может есть несъедобные предметы, нефункционально играть игрушками — нужно постоянно наблюдать за поведением ребенка", — отмечает психолог, поведенческая аналитика, основательница и глава Центра развития и социализации "СТАРТ" во Львове Анна Перекатий.

Кто может поставить диагноз РСА в Украине?

Диагноз РСА может поставить только врач-психиатр, имеющий специальную подготовку и опыт. Диагностика аутизма основывается на комплексном обследовании, которое включает в себя: осмотр ребенка, беседу с родителями, проведение специальных тестов.

Эксперты, а также родители, уже воспитывающие детей из РСА, советуют не медлить с обследованиями, когда у вас есть подозрение на аутизм у ребенка. А при необходимости проконсультироваться у нескольких специалистов.

"Прислушайтесь к своей интуиции! Но не отталкивайте родных, которые, возможно, первыми скажут вам вслух, что с вашим ребенком "что-то не так". Проверьте свои страхи и предположения родных у соответствующих специалистов. Не затягивайте, не ждите чуда — действуйте! От проверки хуже не будет", — советует Алина, мать 5-летней воспитанницы LEVCHYK SPECTRUM HUB Сюзанны, у которой диагностирована РСА.



"Если у вас есть подозрения, то лучше перестраховаться — не пренебрегать дополнительными консультациями у психиатров. Поскольку в воспитании ребенка с РСА чрезвычайно важно раннее вмешательство", — отмечает методистка LEVCHYK SPECTRUM HUB Людмила Мамалыга.

Чем важно раннее вмешательство в развитие ребенка с РСА?

К сожалению, аутизм не поддается окончательному лечению. Однако это не означает, что ребенку с РСА нельзя помочь овладеть навыками общения и всеми знаниями, которые облегчат его жизнь.

Благодаря раннему вмешательству и комплексной коррекционной работе с логопедами, психологами, специалистами по адаптивной физкультуре, сенсорной интеграции, арт-терапии можно улучшить качество жизни ребенка с аутизмом.

Дети на занятии в LEVCHYK SPECTRUM HUВ

"Наибольший дефицит при аутистических расстройствах — это дефицит общения и развития коммуникативной сферы. Ребенок не обращает внимания на других людей, больше концентрируется на предметах. У детей с РСА страдает сфера подражания. Но без этого человеку с аутизмом будет чрезвычайно сложно жить в обществе. На коррекционных занятиях мы стараемся компенсировать на ранних этапах нехватку взаимодействия. Мы показываем ребенку с РСА, что контактировать с окружающими интересно, выгодно, весело и всячески поощряем этот контакт. Чем раньше ребенок усвоит эти базовые навыки, тем лучше! Именно это и происходит во время раннего вмешательства в развитие ребенка с аутизмом. Акцент делается на компенсацию дефицитов в социальной сфере. Чтобы ребенок как можно раньше умел учиться с помощью типовых механизмов развития — через зрительный контакт и подражание", — объясняет Анна Перекатий.

То, насколько эффективно раннее вмешательство, зависит, в том числе и от вовлеченности родителей в этот процесс!

"Чтобы в мозгу сформировались необходимые нейронные связи, заниматься ребенку нужно долго, много и упорно! Это примерно четыре-семь часов ежедневно! Если ребенок посещает коррекционные занятия, скажем, продолжительностью один час один-два раза в неделю, то все остальное время с ней должны заниматься родители (однако занятия предусматривают также обучение во время прогулок, бытовой рутины, совместной игры, а не только упражнений за столом)", — отмечает Анна Перекатий.

Ребенок слушает музыку. Фото: unsplash

"Если педиатр, психиатр, невролог подтвердят аутизм у ребенка, не паникуйте! Жизнь продолжается, она разнообразна. Записывайте ребенка на приемы к логопеду-дефектологу, АВА-тераписту, в сенсорные комнаты и т.д. на рисование, балет — живите, развивайтесь и радуйтесь каждым успехам своего ребенка, а они обязательно будут! Ничего не меняется только там, где ничего не делают", — делится опытом Алина, мать Сюзанны.

О LEVCHYK SPECTRUM HUB

Центр развития детей в спектре аутизма LEVCHYK SPECTRUM HUB от благотворительного фонда Future for Ukraine открыл свои двери 20 февраля 2023 года во Львове.

За все время работы центра проведено около 3 500 бесплатных коррекционных занятий для 36 детей.

Сейчас у LEVCHYK SPECTRUM HUB есть свободные места на бесплатные коррекционные занятия для детей ВПЛ в спектре аутизма, проживающих во Львове. Для регистрации необходимо заполнить анкету на сайте.