Эфир Новини.LIVE: Дмитрий Спивак рассказал о саммите НАТО, выступлении Зеленского и гарантиях безопасности для Украины

Политический эксперт Дмитрий Спивак. Фото: Новини.LIVE

Политический эксперт Дмитрий Спивак стал гостем вечернего эфира на канале Новини.LIVE. В частности, они обсуждают саммит НАТО и выступление президента Украины Владимира Зеленского в Вильнюсе.

Прямой эфир можно просмотреть на канале Новини.LIVE.

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Кроме этого, большое внимание уделено обсуждению "исторических гарантий" безопасности от стран G7. А также законопроекте о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Напомним, ранее гостями эфира Новини.LIVE стали кандидаты политических наук Богдан Ференс и Алексей Якубин, а также дипломат Руслан Осипенко. Они обсудили исторический саммит НАТО и ночную атаку российских оккупантов на Украину.