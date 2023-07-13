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Спивак в прямом эфире Новини.LIVE рассказал о Зеленском на саммите НАТО

13 июля 2023 18:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Эфир Новини.LIVE: Дмитрий Спивак рассказал о саммите НАТО, выступлении Зеленского и гарантиях безопасности для Украины
Политический эксперт Дмитрий Спивак. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Политический эксперт Дмитрий Спивак стал гостем вечернего эфира на канале Новини.LIVE. В частности, они обсуждают саммит НАТО и выступление президента Украины Владимира Зеленского в Вильнюсе.

Прямой эфир можно просмотреть на канале Новини.LIVE.

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Кроме этого, большое внимание уделено обсуждению "исторических гарантий" безопасности от стран G7. А также законопроекте о легализации медицинского каннабиса в Украине.

 

Напомним, ранее гостями эфира Новини.LIVE стали кандидаты политических наук Богдан Ференс и Алексей Якубин, а также дипломат Руслан Осипенко. Они обсудили исторический саммит НАТО и ночную атаку российских оккупантов на Украину.

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