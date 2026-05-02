"Там, где больше всего нужен": разговор с парамедиком экстренной медицинской

Главная Актуально "Там, где больше всего нужен": разговор с парамедиком экстренной медпомощи

Дата публикации 2 мая 2026 13:23
Парамедик Никита Вознесенский. Фото: Никита Вознесенский

Никита Вознесенский врач-анестезиолог, реаниматолог и парамедик экстренной медицинской помощи. Его профессиональный путь начался 5 лет назад. Сначала Никита работал в статусе младшего медбрата, впоследствии фельдшером, а теперь парамедик экстренной медицинской помощи.

Историю парамедика экстренной медицинской помощи рассказывает Новини.LIVE.

Парамедик: в критических ситуациях нет права на ошибку

"Я выбрал этот путь, потому что он сочетает в себе самые важные для меня вещи: возможность спасать жизни, работать в условиях высокой ответственности и принимать решения тогда, когда счет идет на минуты", рассказывает Никита.

По словам Никиты, каждый очередной вызов это новая ситуация, требующая быстрого анализа и четких действий. Ведь именно в таких случаях, по мнению врача, наиболее ярко проявляется суть медицины помочь пациенту в критический момент и стабилизировать его состояние до госпитализации.

Фото с вызова, на который ездил Никита Вознесенский. Фото: Никита Вознесенский

"Результат работы врача скорой часто виден сразу. Это дает сильную мотивацию развиваться, совершенствовать навыки и брать на себя ответственность за жизнь людей. Эта работа сложная и изнурительная, но именно в этом ее смысл — быть там, где больше всего нужен", дополняет парамедик.

В среднем одна бригада скорой помощи выполняет от семи вызовов за смену. Но, как отмечает Никита, все зависит не от количества, а от сложности. Иногда один вызов по нагрузке равен нескольким более простым. Наиболее сложными являются ситуации, где сочетаются несколько факторов: ограниченное время, неопределенное состояние пациента и необходимость мгновенно принимать решение.

Бригада экстренной медицинской помощи на вызове. Фото: Никита Вознесенский

"Одним из самых сложных случаев в моей практике стал вызов с пометкой "Травма, повреждение руки болгаркой". Это было около четырех лет назад, и поначалу ситуация казалась типичной. Однако уже в процессе работы стало понятно, насколько непредсказуемыми могут быть такие вызовы", вспоминает Никита.

Еще одним из самых тяжелых в практике парамедика стал вызов с пометкой "Сбил поезд":

"Обычно такие ситуации сопровождаются травмами, несовместимыми с жизнью. Но на этот раз все было иначе. По прибытию мы увидели поезд и машиниста, который сообщил, что пострадавший находится примерно в 100 метрах, и подъехать ближе каретой скорой просто невозможно. Нам пришлось идти пешком. Мы даже пролазили под вагонами с полным комплектом оборудования, чтобы добраться до пострадавшего и помочь".

Картина на месте была критической: тяжелые множественные травмы конечностей и головы, массивная кровопотеря. Несмотря на это, пациент оставался живым. В таких условиях, говорит Никита, нет времени на размышления. Только четкие действия:

"Мы наложили турникеты SICH на обе нижние конечности, смогли остановить кровотечение и стабилизировать состояние настолько, чтобы доставить пациента в больницу. В медицинском учреждении пострадавшему уже оказали всю необходимую помощь, что позволило спасти жизнь".

Еще один случай, произошедший на профессиональном пути тяжелая травма предплечья у пациента из-за электроинструмента. Хотя вызов и был не из района, где работала бригада экстренной медицинской помощи, благодаря профессиональной и быстрой работе водителя команда приехала вовремя. У пострадавшего уже было критическое состояние из-за массивного кровотечения. Никита быстро наложил кровоостанавливающий жгут, что позволило полностью остановить кровотечение и стабилизировать состояние пациента.

"Эти две ситуации из моего опыта доказывают, насколько решающим является своевременное и правильное применение турникета. Даже в гражданской жизни нас могут подстерегать опасные ситуации — главное не паниковать, быстро позвать помощь и сделать базовые вещи, которые могут спасти жизнь до приезда медиков", отметил Никита Вознесенский.

Парамедик добавляет, что в критических ситуациях нет права на ошибку, поэтому средство должно быть надежным и эффективным с первой попытки. В практике бригады экстренной медицинской помощи часто предпочитают украинские турникеты SICH, которые зарекомендовали себя в условиях реальных вызовов. По его словам, в ситуациях с массивным кровотечением решающую роль играет также техника наложения.

Никита рассказывает, что большинство ошибок при применении турникета очень "человеческие". Мол, часто не докручивают вороток, потому что боятся боли, накладывают его слишком низко или на сустав, фиксируют поверх одежды или вещей, не записывают время наложения  что очень важно. Или даже ослабляют его "чтобы не навредить". Кроме того, распространенной проблемой является и запоздалое наложение.

"Иногда из-за недооценки кровопотери или попытки других методов его накладывают слишком поздно. В таких случаях пациент может уже находиться в состоянии геморрагического шока, что ухудшает прогноз. При подозрении на массивное кровотечение, турникет должен применяться рано и агрессивно, а не как "последнее" средство".

Парамедик отмечает, что важным является и этап снятия кровоостанавливающего жгута. Поскольку в тканях, которые длительное время были без кровоснабжения, накапливаются токсичные продукты. Когда кровоток восстанавливается, они попадают в систему организма. Это может привести к метаболическому ацидозу, нарушениям сердечного ритма, поражению почек или резкому падению давления. Также существует риск возобновления кровотечения. Именно поэтому решение о снятии должно быть взвешенным и, по возможности, под наблюдением медиков.

Напоследок Никита рассказал три базовых принципа, которые могут спасти жизнь: не подвергать себя опасности и избегать рискованных ситуаций; учиться думать наперед, даже просто посмотреть по сторонам или пристегнуться; не паниковать и быстро вызвать помощь.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
