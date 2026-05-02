"Там, где больше всего нужен": разговор с парамедиком экстренной медицинской

Парамедик Никита Вознесенский. Фото: Никита Вознесенский

Никита Вознесенский — врач-анестезиолог, реаниматолог и парамедик экстренной медицинской помощи. Его профессиональный путь начался 5 лет назад. Сначала Никита работал в статусе младшего медбрата, впоследствии фельдшером, а теперь — парамедик экстренной медицинской помощи.

Парамедик: в критических ситуациях нет права на ошибку

"Я выбрал этот путь, потому что он сочетает в себе самые важные для меня вещи: возможность спасать жизни, работать в условиях высокой ответственности и принимать решения тогда, когда счет идет на минуты", — рассказывает Никита.

По словам Никиты, каждый очередной вызов — это новая ситуация, требующая быстрого анализа и четких действий. Ведь именно в таких случаях, по мнению врача, наиболее ярко проявляется суть медицины — помочь пациенту в критический момент и стабилизировать его состояние до госпитализации.

Фото с вызова, на который ездил Никита Вознесенский. Фото: Никита Вознесенский

"Результат работы врача скорой часто виден сразу. Это дает сильную мотивацию развиваться, совершенствовать навыки и брать на себя ответственность за жизнь людей. Эта работа сложная и изнурительная, но именно в этом ее смысл — быть там, где больше всего нужен", — дополняет парамедик.

В среднем одна бригада скорой помощи выполняет от семи вызовов за смену. Но, как отмечает Никита, все зависит не от количества, а от сложности. Иногда один вызов по нагрузке равен нескольким более простым. Наиболее сложными являются ситуации, где сочетаются несколько факторов: ограниченное время, неопределенное состояние пациента и необходимость мгновенно принимать решение.

Бригада экстренной медицинской помощи на вызове. Фото: Никита Вознесенский

"Одним из самых сложных случаев в моей практике стал вызов с пометкой "Травма, повреждение руки болгаркой". Это было около четырех лет назад, и поначалу ситуация казалась типичной. Однако уже в процессе работы стало понятно, насколько непредсказуемыми могут быть такие вызовы", — вспоминает Никита.

Еще одним из самых тяжелых в практике парамедика стал вызов с пометкой "Сбил поезд":

"Обычно такие ситуации сопровождаются травмами, несовместимыми с жизнью. Но на этот раз все было иначе. По прибытию мы увидели поезд и машиниста, который сообщил, что пострадавший находится примерно в 100 метрах, и подъехать ближе каретой скорой просто невозможно. Нам пришлось идти пешком. Мы даже пролазили под вагонами с полным комплектом оборудования, чтобы добраться до пострадавшего и помочь".

Картина на месте была критической: тяжелые множественные травмы конечностей и головы, массивная кровопотеря. Несмотря на это, пациент оставался живым. В таких условиях, — говорит Никита, — нет времени на размышления. Только четкие действия:

"Мы наложили турникеты SICH на обе нижние конечности, смогли остановить кровотечение и стабилизировать состояние настолько, чтобы доставить пациента в больницу. В медицинском учреждении пострадавшему уже оказали всю необходимую помощь, что позволило спасти жизнь".

Еще один случай, произошедший на профессиональном пути — тяжелая травма предплечья у пациента из-за электроинструмента. Хотя вызов и был не из района, где работала бригада экстренной медицинской помощи, благодаря профессиональной и быстрой работе водителя команда приехала вовремя. У пострадавшего уже было критическое состояние из-за массивного кровотечения. Никита быстро наложил кровоостанавливающий жгут, что позволило полностью остановить кровотечение и стабилизировать состояние пациента.

"Эти две ситуации из моего опыта доказывают, насколько решающим является своевременное и правильное применение турникета. Даже в гражданской жизни нас могут подстерегать опасные ситуации — главное не паниковать, быстро позвать помощь и сделать базовые вещи, которые могут спасти жизнь до приезда медиков", — отметил Никита Вознесенский.

Парамедик добавляет, что в критических ситуациях нет права на ошибку, поэтому средство должно быть надежным и эффективным с первой попытки. В практике бригады экстренной медицинской помощи часто предпочитают украинские турникеты SICH, которые зарекомендовали себя в условиях реальных вызовов. По его словам, в ситуациях с массивным кровотечением решающую роль играет также техника наложения.

Никита рассказывает, что большинство ошибок при применении турникета — очень "человеческие". Мол, часто не докручивают вороток, потому что боятся боли, накладывают его слишком низко или на сустав, фиксируют поверх одежды или вещей, не записывают время наложения — что очень важно. Или даже ослабляют его "чтобы не навредить". Кроме того, распространенной проблемой является и запоздалое наложение.

"Иногда из-за недооценки кровопотери или попытки других методов его накладывают слишком поздно. В таких случаях пациент может уже находиться в состоянии геморрагического шока, что ухудшает прогноз. При подозрении на массивное кровотечение, турникет должен применяться рано и агрессивно, а не как "последнее" средство".

Парамедик отмечает, что важным является и этап снятия кровоостанавливающего жгута. Поскольку в тканях, которые длительное время были без кровоснабжения, накапливаются токсичные продукты. Когда кровоток восстанавливается, они попадают в систему организма. Это может привести к метаболическому ацидозу, нарушениям сердечного ритма, поражению почек или резкому падению давления. Также существует риск возобновления кровотечения. Именно поэтому решение о снятии должно быть взвешенным и, по возможности, под наблюдением медиков.

Напоследок Никита рассказал три базовых принципа, которые могут спасти жизнь: не подвергать себя опасности и избегать рискованных ситуаций; учиться думать наперед, даже просто посмотреть по сторонам или пристегнуться; не паниковать и быстро вызвать помощь.