Телеканал Maincast Sport — лідер у номінації Дебют на IX BigData Awards

Награда от BigData Awards. Фото: Maincast Sport

Максим Яворницкий Редактор, спортивная редакция

Спортивный канал Maincast Sport получил признание как лучший дебют сезона на IX ежегодной премии BigData Awards. Телеканал, начавший вещание осенью 2025 года, был отмечен рейтинговым агентством Big Data UA за выдающийся старт.

Победа Maincast Sport в номинации "Дебют" на DFLAGS IX BigData Awards подчеркивает его успешный вывод на рынок. Эта ежегодная награда вручается лучшим телеканалам на основе ежемесячного анализа показателей пересмотра OTT/IPTV-сервисов.

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За год своей деятельности Maincast Sport заключил соглашения на трансляцию в Украине значительного количества спортивных событий, включая НБА, Кубок Испании по футболу, Турецкую Суперлигу, Бразильскую Серию А, Кубок Либертадореса, а также гонки MotoGP и NASCAR.

"Это отличие подтверждает правильность нашего пути. Мы продолжим инвестировать в высококачественные трансляции и украиноязычный контент, чтобы Maincast Sport оставался современным, амбициозным и привлекательным для украинской аудитории. Выражаем благодарность нашей команде, партнерам и, самое главное, зрителям за доверие и поддержку", - заявил Максим Криппа, CEO холдинга ARS Capital.

За дистрибуцию канала отвечает медиагруппа Starlight Media.

Maincast Sport, принадлежащий бизнесмену Максиму Криппи, стал первым украинским вещателем, транслировавшим матчи НБА и испанской баскетбольной лиги с места происшествия. Помимо прямых трансляций канал активно развивает сопутствующий контент: аналитические программы, подкасты и развлекательные шоу, связанные с миром спорта.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что Максим Криппа, известный как владелец киберспортивного клуба NAVI, отеля "Украина" и столичного небоскреба "Парус", полностью выкупил Международный выставочный центр.

Также Новини.LIVE сообщали, что национальная сборная Украины по киберспорту готовится к участию в Esports Nations Cup 2026.