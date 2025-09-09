Видео
В Киеве пройдет фестиваль "Книжная страна. Плодовая" — график

В Киеве пройдет фестиваль "Книжная страна. Плодовая" — график

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 13:22
Осенний уют и литературный урожай — гид по фестивалю Книжная страна. Плодовая
Фестиваль на ВДНХ. Фото: "Книжная страна"

В Киеве на ВДНХ 25-28 сентября пройдет уже четвертый сезон одного из крупнейших книжных фестивалей Украины — "Книжная страна". На этот раз он будет иметь плодовую тематику.

Территорию ВДНХ украсят огромными овощами и фруктами и осенними фотозонами, а свой литературный урожай представят около 100 издательств, которые примут участие в масштабной книжной ярмарке. Кроме того, гостей ждут "Семейные чтения" от украинских звезд, специальная хоррор-программа от сообщества "Бабай", профессиональные дискуссии и воркшопы, а также дебют направления иллюстраторов и художников.

"Книжная страна. Плодовая"

Всего в течение четырех дней состоится более 400 событий — от презентаций и автограф-сессий до квестов и художественных спектаклей. Рассказываем лишь о малой части событий из большого перечня, которые стоит посетить. Полная программа фестиваля уже доступна на сайте. Вход свободный.

"Книжкова країна. Плодова"
Фестиваль. Фото: "Книжная страна"

Четверг, 25.09

Черный юмор в украинских реалиях ("Вихола")

Психиатр Александр Авдеев и стендап-комик Василий Байдак расскажут о роли черного юмора в культуре во время войны: как он помогает проживать тревожные новости и сохранять психологическую устойчивость.

Дискуссия об украинской музыке и книгах (книжный магазин "КнигоЛенд")

Участники группы "Курган & Agregat" будут говорить об украинских книгах, культуре волонтерства, а также о юморе и иронии в собственном творчестве. Вход — за донат от 200 грн в поддержку реабилитационного центра ветеранов "Титановые".

Книжкова країна в Києві
Книжная страна на ВДНХ. Фото: "Книжная страна"

Как популяризировать классиков? Разговор с литературоведом и историком ("Вихола")

Литературовед и составитель серии эссеистики "Недочитанные тексты" Евгений Стасиневич, доктор исторических наук и автор многочисленных киеведческих публикаций Игорь Гирич и книжный YouTube-блогер Сандра поделятся мыслями о том, как рассказывать об украинских классиках, сохраняя баланс между их творчеством и историческими ролями.

Боишься ли ты темноты: заседание общества полуночников ("Бабай")

Один из ивентов в рамках хоррор-программы — полуночники из "Бабая" обсудят классику готической прозы: сборники "Первобытное зло" и "Лотерея". Участие примут литературовед, автор и редактор сообщества "Бабай" Серафима Белая, авторы и букблогеры Саша Павлова ("Запекла книгожерка"), Валентина Комар ("in book we trust"), Анастасия Решетняк ("Хроники Амбер") и писатель Игорь Антонюк.

Спектакль "Love Revolution" и разговор о 1920-х ("Книгарня Є")

Актеры театра "Золотые ворота" представят отрывок из спектакля "Love Revolution", вдохновленного рассказом Майка Йохансена "Счет". После показа состоится разговор с литературоведом Яриной Цымбал и завлиткой театра Анной Щекань о литературе 1920-х и то, как театр переосмысливает тексты той эпохи. Модератор — Надя Лира.

Книжковий фестиваль в Києві
Книги на фестивале. Фото: "Книжная страна"

Представление программы художественной репрезентации военных и сектора визуального искусства от "Культурных сил" с участием куратора и культурного менеджера Кати Тейлор, а также военнослужащих-художников: писателя и музыканта Сергея Мартынюка, поэта Игоря Митрова, актера и режиссера Кирилла Лукаша, а также писателя и переводчика Остапа Украинца. Общая программа будет иметь фокус-тему "Репетиция будущего", что отсылает к Лесю Курбасу и его художественным методам, а также поднимать вопрос о ветеранских голосах в культуре.

Выставочное пространство будет представлено выставками работ Алины Гаевой "Сад жизни" и "Сны Целана". Первая переосмысливает и стилизует интерпретацию узоров вышивки с одежды казацкой старшины в стиле Украинского барокко и обрядовых рушников, а вторая содержит картины цикла, иллюстрирующие новое издание стихов Пауля Целана. Кроме того, будет представлен фотопроект Оксаны Боровец The Shoulders We Stand On ("На ее плечах") — визуальное исследование женской общности, поддержки и взаимосвязи.

Пятница, 26.09

Встреча с Иреной Карпой и презентация книги "Он возвращается в воскресенье" ("Книголав")

Писательница и музыкантка Ирэна Карпа вместе с главным редактором издательства "Книголав" Дарьей Важинской представит новинку — "Он возвращается в воскресенье". На встрече можно будет узнать детали о произведении, а также задать вопросы автору.

На ВДНГ пройде книжковий фестиваль
Люди на книжном фестивале. Фото: "Книжная страна"

Презентация книги Марины "Мамайки" Мирзаевой "Женщины Свободы" (Vivat)

Историк и военнослужащая 3-й ОШБ Марина "Мамайка" Мирзаева и офицер 3-й ОШБр, кандидат исторических наук и председатель УИНП Александр Алферов представят книгу "Женщины Свободы". Будут говорить о несокрушимости украинских женщин — от подполья XX века до нынешней борьбы ВСУ, о преемственности войны, силе женщин и цене Независимости.

"Генерал Кук. Биография поколения УПА": презентация книги Владимира Вятровича (Vivat)

Новинку представит историк, публицист, политический и общественный деятель Владимир Вятрович. "Генерал Кук. Биография поколения УПА" — это история борьбы Василия Кука, от подполья ОУН до командования УПА, от противостояния нацистам и советам до дожития в свободной Украине. Модерировать презентацию будет журналист и военный Валерий Калныш.

От чтения — к дискуссии: презентация книжного клуба УП

Почему важно не только читать, но и дискутировать, и как книги могут стать основой для общественных диалогов. Севгиль Мусаева, главный редактор УП, представит книгу об истории Украинской правды, а политический обозреватель Роман Романюк представит "Чем будут воевать в третьей мировой"

Книжковий фестиваль в Києві на ВДНГ
Премия книжных блогеров. Фото: "Книжная страна"

Суббота, 27.09

"Берсерк" наконец "дома": презентация культовой манги (Nasha Idea)

Всемирно известная манга "Берсерк", разошедшаяся по миру тиражом более 70 миллионов экземпляров и ставшая знаковым произведением темного фэнтези, получает украинское издание от Nasha Idea. Книгу представят военнослужащий, писатель и соучредитель проекта "Бабай" Димка Ужасный и директор издательства Ирина Олешко. Модератор — Владислав Шапоренко.

Встреча с Катей Блесткой

Автор бестселлеров "Матера вам не наймичка, или Почему дети — это прекрасно..." и "Так тебе и надо, или Почему в отношениях стоит выбирать себя", популярная блогерка Катя Блестка, специально приедет из США, чтобы поделиться собственным опытом об отношениях с самой собой: как перестать считаться с мнением окружающих и как начать выбирать себя.

Публичное интервью с Александром Михедом (ВСЛ)

Писатель и военный Александр Михед, автор десяти книг и подкаста "Станция 451" (The Village Украина), в публичном интервью с писателем и медийщиком Романом Голубовским будет говорить о войне и литературе, современном и классическом украинском письме, роли украинских авторов в мире и месте литературы в осмыслении наших реалий.

Жанровый танец "Атласа облаков", презентация книги ("Жорж")

"Атлас хмар" — украинский перевод романа Cloud Atlas, который уже успел стать культовым, как для британской, так и для мировой литературы. О феномене книги, особенностях издания и жанровом разнообразии произведения будут говорить писатель Остап Украинец и редактор Екатерина Дудка, которые работали над переводом, а также редактор издательства Роман Трифонов, литературный критик и писатель Ростислав Семкив и книжный блогер Валентина Комар ("in book we trust").

Медиаграмотность во времена информационного шума (Live Media HUB)

Главный редактор медиа "Новини.LIVE" Елена Халик расскажет, как распознать фейки и факт в литературе и в информационном поле, а также проведет параллель, как художественное произведение можно сравнить с пропагандой.

Олена Халік
Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик. Фото: Елена Халик

Презентация книги "Хухля и несбыточное желание" с Сашей Дерманским (Магура)

Новинку представит известный детский писатель Саша Дерманский. "Хухля и невыполнимое желание" — история о маленькой хухе и ее огромном желании, которое кажется невыполнимым. На презентации речь пойдет о том, где найти веру в себя, а также о справедливом наказании зла.

Премия книжных блогеров

В этом году на фестивале будут отмечать самую обсуждаемую переводную книгу, вышедшую в Украине с сентября 2024-го по июль 2025-го. В шортлисте: "Однажды разбитое сердце" — Стефани Гарбер, "Зайчик" — Мона Авад, "Счастливое место" — Эмили Генри, "Невеста" — Али Хейзелвуд и "Дом на краю света" — Майкл Каннингем.

Премія на фестивалі в Києві
Премия книжных блогеров. Фото: "Книжная страна"
Фестиваль на ВДНГ
Фестиваль в Киеве. Фото: "Книжная страна"

Воскресенье, 28.09

Как это — быть откровенным с собой и читателями (Readeat)

Писательница, общественный деятель и правозащитница детей-сирот Инна Мирошниченко и автор, телеведущая, продюсер и основательница "Дикого Театра" Ярослава Кравченко будут говорить об откровенности с собой и читателями — в книгах, соцсетях и публичных выступлениях. Модератор — основательница и главный редактор издательства Stretovych Светлана Стретович.

"Харизмат". Презентация новой серии Люко Дашвар (КСД)

Новая серия Люко Дашвар "Харизмат" рассказывает о древних чарах русинки, которые более 500 лет назад изгнали из Карпат средневековое зло. Но летом 2024-го, в разгар российско-украинской войны, это зло возвращается в закарпатский городок Чарин, принося с собой загадочные смерти и мистические проблемы. На презентации речь пойдет о сюжете новой книги, а также о секретах творческого процесса, которыми поделится автор.

От Леси Украинки и Ирины Вильде до Оксаны Забужко и Софии Андрухович. Безумные тексты безумных авторов ("Вихола")

Профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", лауреат Шевченковской премии и автор многочисленных книг Вера Агеева вместе с редактором The Ukrainians, журналисткой и культурным менеджером Богданой Неборак будут говорить о литературной силе украинских авторов — от Леси Украинки и Ирины Вильде до Оксаны Забужко и Софии Андрухович.

Также в течение фестиваля состоятся события профессионального направления, в частности разговор о развитии литературных сцен, о сотрудничестве бизнеса с издательствами, дискуссия о скептицизме в отношении украинских авторов, воркшопы по работе с ИИ, а также советы от издателей, как авторам готовить к представлению свои рукописи.

Книжкова країна на ВДНГ
Книжная страна на ВДНХ в Киеве. Фото: "Книжная страна"

На "Книжной стране" будут действовать благотворительные инициативы: БФ "Гуркіт" будет собирать на роботизированные комплексы для 3-го Армейского корпуса, "Допомагатор" — на бионическое протезирование и инклюзивную одежду, "Лелека-Украина" будет предлагать книги за донат для боевых медиков и проводить тренинг по такмеду.

Мастер-класс по росписи гильз проведет БФ "Рій", BGV Charity Fund будет собирать средства на книги для библиотек Киевщины, а Live Media HUB — книги для публичных библиотек в небольших городках в рамках инициативы "Будинок Української Книги". "Діти героїв" обустроят интерактивное пространство в поддержку детей погибших военных, а "СОС Дитячі містечка" покажут инсталляцию о настоящих потребностях детей.

Киев украинцы книги фестиваль ВДНХ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
