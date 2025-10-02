Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально В Киеве пройдет конференция "БОРЩ" о силе единства и партнерства

В Киеве пройдет конференция "БОРЩ" о силе единства и партнерства

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 16:37
В Киеве пройдет конференция "БОРЩ" — событие о силе единства и партнерства
Конференция в Киеве о силе единства и партнерстве от Vector и I AM IDEA. Фото: Vector

В Киеве 4 октября в павильоне "КИТ" на ВДНХ пройдет конференция "БОРЩ" — событие о силе единства и партнерства по случаю дня рождения Vector и I AM IDEA. Событие объединит представителей бизнеса, маркетинга, креатива: спикерами выступят Евгений Клопотенко, Мария Гаврилюк, Владимир Дегтярев, Вадим Ищенко и другие. 20% с каждого билета идут на сбор 13-й бригады НГУ "Хартия".

Больше о событии


В Киеве 4 октября состоится "БОРЩ" — конференция о партнерстве бизнеса, креатива и технологий. Она пройдет в павильоне "КИТ" на ВДНХ и объединит ведущих украинских предпринимателей и технологических инноваторов.

Цель конференции — показать, как сотрудничество между различными индустриями создает новые возможности, открывает рынки и способствует развитию инноваций. Идея события родилась из объединения празднования дня рождения медиа Vector и креативного агентства I AM IDEA: вместо двух отдельных событий организаторы создали формат, где главная ценность — совместная работа и взаимодействие.

"Мы создали Vector как платформу для тех, кто не боится мыслить иначе и менять правила игры. "БОРЩ" — логическое продолжение этой идеи. Мы хотим показать, что вместе украинские компании могут достигать большего, чем кто-либо по отдельности", — добавляет СЕО Vector Исмаил Осбанов.

Название символизирует сочетание: борщ невозможен без разных ингредиентов, но вместе они становятся блюдом, которое объединяет украинцев во всем мире. Так же и в бизнесе — только в сотрудничестве появляются новые смыслы и результаты.

"Верим, что будущее украинского бизнеса в единстве. Борщ — очень простая метафора: отдельно свекла, морковь, картошка — это просто ингредиенты, но в сочетании они создают то, что имеет свою уникальную ценность. То же самое и в индустрии: когда бизнес, медиа, технологии и креативные сообщества объединяются, рождаются новые смыслы и результаты, которых невозможно достичь в одиночку", — делится основатель и креативный директор I AM IDEA. Игорь Финашкин.

Реклама
Читайте также:


Что будет на конференции?


На событии рассмотрят реальные кейсы коллабораций между различными индустриями. Среди кейсов:

  • Исмаил Осбанов, СЕО Vector, вместе с сооснователем Respeecher Александром Сердюком поделятся опытом запуска функции, которая позволяет слушать статьи и новости голосами известных артистов и предпринимателей.
  • Мария Гаврилюк из Gunia Project расскажет о коллаборации с Музеем Ивана Гончара и МИД, увенчавшейся выпуском этнографической книги о быте и искусстве украинцев, а также о коллекции конфет вместе с HONEY в форме петушка из Бородянки и благотворительном украшении "Скифское золото", прибыль от которого пошла на закупку РЭБов для Азова.
  • Евгений Клопотенко поделится опытом запуска горячего меню в поездах Укрзализныци, а Monobank расскажет о совместном напитке с Живчиком.
  • Юлия Далибук с Robota.ua расскажет о том, как привлечь и удержать лучших, а также представит результаты исследования креативных профессий в 2025 году


Кроме этих и выступлений от Игоря Финашкина, Богдана Криворученко, Анны Знамеровской, Владимира Дегтярева и Вадима Ищенко, на событии будут партнерские зоны, фудкорт, а также благотворительная зона, где можно приобщиться к социальным инициативам. На конференции также можно будет познакомиться и обменяться контактами с участниками ивента.

Купить билеты на конференцию можно на сайте события или на concert.ua по ссылке. Стоимость билета — 1177 грн, с 1 октября цены поднимутся до 1477 грн.

Партнеры конференции: monobank, Uklon, Choice31, Kooperativ, Alterra Group, Robota.ua


Справка:


Vector — медиа о креативной экономике. Мы пишем о бизнесе, стартапах, ИТ, предпринимательстве, технологиях, а также маркетинге и креативе. Наша миссия — делать бизнес поп-культурой. Мы популяризируем предпринимательство, чтобы как можно больше людей понимали свой потенциал и воплощали его, создавали ценность.

I AM IDEA — независимое креативное агентство, которое создает стратегические и креативные решения для бизнеса, культуры и государственного сектора. В 2024 году вошла в рейтинг перспективных малых и средних бизнесов Forbes Next 250.

Киев технологии бизнес Украинский бизнес конференция
Елена Максимова - редактор
Автор:
Елена Максимова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации