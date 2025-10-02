В Киеве пройдет конференция "БОРЩ" — событие о силе единства и партнерства

Конференция в Киеве о силе единства и партнерстве от Vector и I AM IDEA. Фото: Vector

В Киеве 4 октября в павильоне "КИТ" на ВДНХ пройдет конференция "БОРЩ" — событие о силе единства и партнерства по случаю дня рождения Vector и I AM IDEA. Событие объединит представителей бизнеса, маркетинга, креатива: спикерами выступят Евгений Клопотенко, Мария Гаврилюк, Владимир Дегтярев, Вадим Ищенко и другие. 20% с каждого билета идут на сбор 13-й бригады НГУ "Хартия".

В Киеве 4 октября состоится "БОРЩ" — конференция о партнерстве бизнеса, креатива и технологий. Она пройдет в павильоне "КИТ" на ВДНХ и объединит ведущих украинских предпринимателей и технологических инноваторов.



Цель конференции — показать, как сотрудничество между различными индустриями создает новые возможности, открывает рынки и способствует развитию инноваций. Идея события родилась из объединения празднования дня рождения медиа Vector и креативного агентства I AM IDEA: вместо двух отдельных событий организаторы создали формат, где главная ценность — совместная работа и взаимодействие.



"Мы создали Vector как платформу для тех, кто не боится мыслить иначе и менять правила игры. "БОРЩ" — логическое продолжение этой идеи. Мы хотим показать, что вместе украинские компании могут достигать большего, чем кто-либо по отдельности", — добавляет СЕО Vector Исмаил Осбанов.



Название символизирует сочетание: борщ невозможен без разных ингредиентов, но вместе они становятся блюдом, которое объединяет украинцев во всем мире. Так же и в бизнесе — только в сотрудничестве появляются новые смыслы и результаты.



"Верим, что будущее украинского бизнеса в единстве. Борщ — очень простая метафора: отдельно свекла, морковь, картошка — это просто ингредиенты, но в сочетании они создают то, что имеет свою уникальную ценность. То же самое и в индустрии: когда бизнес, медиа, технологии и креативные сообщества объединяются, рождаются новые смыслы и результаты, которых невозможно достичь в одиночку", — делится основатель и креативный директор I AM IDEA. Игорь Финашкин.

Что будет на конференции?



На событии рассмотрят реальные кейсы коллабораций между различными индустриями. Среди кейсов:

Исмаил Осбанов, СЕО Vector, вместе с сооснователем Respeecher Александром Сердюком поделятся опытом запуска функции, которая позволяет слушать статьи и новости голосами известных артистов и предпринимателей.

Мария Гаврилюк из Gunia Project расскажет о коллаборации с Музеем Ивана Гончара и МИД, увенчавшейся выпуском этнографической книги о быте и искусстве украинцев, а также о коллекции конфет вместе с HONEY в форме петушка из Бородянки и благотворительном украшении "Скифское золото", прибыль от которого пошла на закупку РЭБов для Азова.

Евгений Клопотенко поделится опытом запуска горячего меню в поездах Укрзализныци, а Monobank расскажет о совместном напитке с Живчиком.

Юлия Далибук с Robota.ua расскажет о том, как привлечь и удержать лучших, а также представит результаты исследования креативных профессий в 2025 году



Кроме этих и выступлений от Игоря Финашкина, Богдана Криворученко, Анны Знамеровской, Владимира Дегтярева и Вадима Ищенко, на событии будут партнерские зоны, фудкорт, а также благотворительная зона, где можно приобщиться к социальным инициативам. На конференции также можно будет познакомиться и обменяться контактами с участниками ивента.



Купить билеты на конференцию можно на сайте события или на concert.ua по ссылке. Стоимость билета — 1177 грн, с 1 октября цены поднимутся до 1477 грн.



Партнеры конференции: monobank, Uklon, Choice31, Kooperativ, Alterra Group, Robota.ua



Справка:



Vector — медиа о креативной экономике. Мы пишем о бизнесе, стартапах, ИТ, предпринимательстве, технологиях, а также маркетинге и креативе. Наша миссия — делать бизнес поп-культурой. Мы популяризируем предпринимательство, чтобы как можно больше людей понимали свой потенциал и воплощали его, создавали ценность.



I AM IDEA — независимое креативное агентство, которое создает стратегические и креативные решения для бизнеса, культуры и государственного сектора. В 2024 году вошла в рейтинг перспективных малых и средних бизнесов Forbes Next 250.