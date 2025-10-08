В Киеве провели пресс-конференцию, посвященную женщинам в состоянии неопределенной потери

Пресс-конференция, посвященная женщинам в состоянии неопределенной потери. Фото: пресс-служба

Неопределенная потеря — одна из самых болезненных тем и тяжелых травм, которую сегодня переживают женщины, которые ждут своих близких пропавших без вести или тех, кто находится в плену.

Через какие трудности проходит женщина, что она чувствует и главное — как ей помочь — все эти вопросы стали центральными во время пресс-конференции "О чем молчит женщина, которая ждет? Неопределенная потеря", которая состоялась в Киеве.

"Почти два года назад мы запустили проект GIDNA в направлении Неопределенная потеря. Ведь женщинам нужна не только социальная и экономическая опора, но и психологическая. Это стало новой страницей в нашей работе",— рассказывает Елена Николаенко, президент FFU в США.

Неопределенная потеря — это состояние бессилия, отчаяния, боли, постоянных эмоциональных качелей от уныния до ожидания и надежды.

"Мы начали пилотный проект, работая с дочерьми, матерями и сестрами защитников Азовстали. Помогли 14 женщинам и расширили нашу работу на всех, кто обращается в проект. Помощь включает 16 бесплатных встреч с психологами онлайн, а также возможность присоединиться к групповой работе — настолько, насколько потребуется", — комментирует Анна Грубая, руководитель проекта GIDNA.

Елена Николаенко. Фото: пресс-служба

В течение прошлого года специалисты проекта GIDNA провели 180 терапевтических сессий. Однако потребность в такой помощи только растет: за 9 месяцев 2025 года команда уже провела 550 консультаций и имеет список ожидания. Психологи проекта GIDNA — высококвалифицированные специалисты в области работы с травмой, которые регулярно расширяют знания в сфере и работают под супервизией коллеги из Израиля Рут Дорум.

Главный месседж конференции: женщины не должны оставаться со своей болью наедине. А искать психологическую помощь - не стыдно, это проявление заботы о себе и восстановление ресурса, чтобы верить и ждать дальше.

"Существует такая стигма в обществе: Мне никто не поможет, я никому не нужна с этим горем, я буду проходить его сама. Но когда женщины приходят к нам, мы видим, как много всего нужно проработать. Мы видим постоянное напряжение, которое сохраняется в теле. Самый первый этап нашей работы - стабилизация состояния женщины, нормализация эмоций, восстановление внутренних опор, потому что их просто нет", — комментирует Наталья Присяжнюк, психолог проекта.

Пресс-конференция "О чем молчит женщина, которая ждет? Неопределенная потеря". Фото: пресс-служба

Женщинам, которые ждут, нужно как будто начинать жизнь сначала. Психологи проекта GIDNA помогают искать опоры на этом пути. Неопределенная потеря — это как открытая рана, которая постоянно болит.

В таком состоянии женщины часто изолируются, считают, что никому не нужны их проблемы. Они теряют интерес ко всему, находятся в постоянном напряжении и постоянном поиске. Проект GIDNA помогает найти поддержку, понимание, нормализацию этого состояния, потому что когда исчезает близкий человек — все теряет смысл.

К обсуждению присоединились представительницы Объединения семей Защитников территориальной обороны ВС Украины "Женщины ТРО" в составе ОО "Женщины Рода" - Елена Скитюк и Ирина Марышкина, которые на собственном опыте знают, что такое неопределенная потеря. Сотрудничество с родными ТРО ВСУ — важное партнерство для проекта GIDNA. Это еще один шаг, чтобы работать системно и масштабировать помощь.

Елена - мать пропавшего военнослужащего: "Мы живем между надеждой и болью, между тишиной телефона и верой, что завтра будет известие. Неопределенная потеря — особая боль, она не имеет конца и начала. Поэтому и человеческая, и психологическая помощь крайне важна".

Елена вспоминает случай, когда ей нужно было выйти на связь с женой одного из защитников. Она долго не отвечала и женщина начала тревожиться. Ведь сегодня человек держится — а завтра у него тяжелое состояние депрессии. Елена нашла человека, который смог наведаться к жене. Затем она позвонила и сказала: "Да, у меня была минута отчаяния, но очень приятно что обо мне помнят и беспокоятся". Этот поступок дал ей понять, что она не одна.

Ирина, чей муж почти два года назад пропал без вести, добавляет, насколько важна простая человеческая поддержка и психологическая помощь: "В нашем обществе до сих пор сохраняется определенное давление, обращаться к психологам до сих пор стыдно. Но каждая женщина должна понимать: ребята возвращаются из плена в ужасном состоянии — и им нужна поддержка, крепкий тыл, чтобы их здесь ждали сильные женщины. Если женщина будет сама распадаться на части, она не сможет помочь ему. Это путь в никуда".

Участники пресс-конференции Пресс-конференция "О чем молчит женщина, которая ждет? Неопределенная потеря". Фото: пресс-служба

Отдельный вопрос для обсуждения — важность внимания общества к женщинам, которые ждут. Ведь украинцы, пропавшие без вести или находящиеся в плену - это проблематика не только отдельных семей, которые в тишине 24 часа в сутки. Важным шагом для работы в этом направлении стал проект Сергея Коршикова (актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, военнослужащий Сил ТРО ВСУ) "Твои письма".

"Мы слышали, что психологи советуют писать подобные письма, когда не к кому обратиться, а потребность в этом есть. И они остаются где-то в тумбе, но на самом деле они важны для всех. Даже для действующих военнослужащих это знак, что есть тыл, есть люди, которые всегда будут его ждать, любить, верить", — рассказывает Сергей.

"Мы предложили женщинам, которые ждут, писать письма. А потом расширили проект, обратились в театр и предложили актерам прочитать письма и оживить их", — дополняет Алексей Дмитрашковский, полковник, начальник отдела коммуникаций командования ТРО ВСУ.

Сергей вспоминает, как к нему позвонила жена, которая 2 года считала, что ее муж погиб. В своем письме она написала, что мечтает, что он жив и они встретятся. Это было 6 декабря, когда они с командой презентовали проект. Зазвонил телефон: "Мой муж жив, он в плену." Когда программа выходит — ее муж вернулся среди 200 человек, которых обменяли.

"У нас был случай, когда военный писал письмо к своей маме, которая умерла — ему болело и он написал, мы тоже взяли его в проект. Та военная, которая писала маме, которая с ребенком уехала за границу, когда девушка пошла в армию. Она таким образом передавала свой месседж, потому что ей это было важно. Это важная психологическая поддержка и самое малое, что мы можем сделать", — рассказывает Алексей.

Среди актеров, которые имели честь озвучивать письма — Инна Мирошниченко. Актриса поделилась опытом: "Актерство — это эмпатия, и то, что ты проживаешь в себе — оно становится твоим собственным. Я помню тот день, когда нам прислали тексты, и мы начали жить в унисон с этими ощущениями. На 3-4 странице сердце останавливается, страшнее неопределенности нет ничего. Мой сын служит, я знаю, что такое ждать."

Инна Мирошниченко. Фото: пресс-служба

"На самом деле письма имеют терапевтическую силу: мать пишет сыну письма, она пишет от сына письма для себя и как бы ведет диалог. Мы можем избегать эмоций, этот механизм хорошо работает. Но тело все помнит, поэтому очень важно проявлять эти эмоции: говорить, разделять чувства, писать. Когда мы пишем терапевтическое письмо, мы задаем вопросы, которые не задали, мы делимся переживаниями и, когда пишем от имени родного человека, можем получать эти ответы. Это не решает вопрос, но помогает проживать это состояние, в котором находится женщина", — комментирует Анна Грубая.

Однако психолог отмечает: мы исцеляемся только в контакте с живым человеком. Поэтому терапия — сверхважная.

Если вы или ваши близкие нуждаются в психологической помощи, пожалуйста, заполните форму на gidna.org или свяжитесь с нами по телефону: +38 (050) 722-89-13.