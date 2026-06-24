Украинский строительный конгресс 2026 собрал 4260 участников
23 июня в Киеве Украинский строительный конгресс 2026 собрал 4260 участников: девелоперов, инвесторов, архитекторов, производителей строительных материалов, представителей власти и бизнеса. Темой года стало пространственное планирование будущего — вопрос о том, как стратегия развития формирует новые украинские города.
В этом году фокус мероприятия сместился с обсуждения рынка недвижимости как такового на более широкие рамки: пространство, стратегия, капитал, доверие и люди как составляющие восстановления. По оценкам участников, отрасль переходит от обсуждения отдельных объектов к проектированию среды и города в целом.
К конгрессу присоединились представители государства и местных властей, среди которых заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Александр Новицкий, заместитель министра цифровой трансформации Александр Закусило, заместитель министра развития общин и территорий по вопросам цифровой трансформации Игорь Рева и главный архитектор города Киева Александр Свистунов. В дискуссиях также приняли участие руководители ведущих девелоперских компаний — в частности, Иван Молчанов (Stolitsa Group, DIM 9000), Андрей Семенов (UDP), Андрей Вавриш (SAGA Development), Марк Марченко (Sensar Development), Анна Лаевская (SIGMA+) и Дмитрий Васильев («Архиматика»).
"Восстановление начинается с прозрачных правил, открытого ценообразования и активных изменений", — подчеркнул Андрей Семенов, руководитель девелоперской компании UDP.
"Энергетическая автономность стала условием, а не опцией", — подчеркнул Святослав Яков (LogicPower).
"Кадры определяют скорость восстановления — люди являются главным активом", — добавил Константин Салий, президент Союза производителей стройматериалов Украины.
СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ ДНЯ:
- "Капитал для восстановления" — о том, как запустить масштабные инвестиции в строительство и инфраструктуру: банки, государственные программы, международные финансовые институты.
- "Эволюция девелопера 202"» и "Модели развития девелоперских компаний" — о масштабировании, гибкости и индивидуальном подходе в новых условиях.
- "Новая регуляторная реальность" и "Стратегический фактор развития" — о градостроительной документации, согласовании проектов и новых правилах игры.
- "Украина 2035" и "Города новой Украины" — о новом среднем классе и о том, кто реально формирует городскую среду будущего.
- "Индустриальные парки как фундамент восстановления" — о точках экономического роста общин.
- Вечерний блок — церемония награждения "Творец года" как показатель качества и репутации рынка.
ГОЛОС РЫНКА
Конгресс четко показал: отрасль переходит от обсуждения объектов — к проектированию пространства.
В отзывах участников звучало главное:
- "Город — это уже не совокупность зданий, а стратегия пространства для жизни" — Анна Мурашенко, генеральный директор строительной компании RB Development;
- "Восстановление начинается с прозрачных правил, открытого ценообразования и активных изменений" — Андрей Семенов, руководитель девелоперской компании UDP;
- "Энергетическая автономность стала условием, а не опцией" — Святослав Яков — LogicPower;
- "Кадры определяют скорость восстановления — люди являются главным активом" — Константин Салий — президент Союза производителей стройматериалов Украины.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ КОНГРЕССА
- Пространственное планирование — новая рамка девелопмента. Ценность создается не метрами, а стратегией среды: функциями, сценариями жизни, интеграцией города в экономику.
- Девелопмент = инструмент восстановления страны. Речь уже идет не об отдельных проектах, а о системном обновлении инфраструктуры, общин и городов.
- Капитал становится масштабным. Восстановление требует новых моделей финансирования — от банков и государственных программ до международных институтов.
- Прозрачность — новая валюта рынка. Градостроительная документация, честная конкуренция и открытое ценообразование становятся условием доверия.
- Устойчивость и автономность — новый стандарт. Энергетическая независимость, BESS, модульные и быстрые решения становятся критически важными для восстановления.
- Люди — ключевой ресурс. Команды, компетенции и управление талантами становятся основой развития компаний.
"ТВОРЕЦ ГОДА"
Вечерняя часть Конгресса стала логическим завершением — благодаря чествованию тех, кто уже сегодня формирует новые стандарты отрасли. Премия подтвердила: рынок движется в сторону качества, системности и профессионального отбора.
Организатор: Медиагруппа DMNTR
Генеральный спонсор: Креатор-Буд
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