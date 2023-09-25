Правительство Украины рассмотрит новую стратегию развития: в Гааге и Киеве провели форум

Второй день Международного форума в Гааге. Фото: ASDE

20 и 21 сентября, в Киеве и Гааге состоялся Международный форум устойчивого развития 2023 года. Во время интерактивных дискуссий ведущие менеджеры, финансисты, политики, представители неправительственных организаций Украины и ЕС обсудили восстановление Украины.

Об этом сообщает организатор форума Ассоциация экспертов по устойчивому развитию ASDE.

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Уже третий год ASDE организует форум для восстановления и развития экономики Украины на принципах постоянства. В этом году в мероприятии приняли участие 700 участников — ведущих экспертов устойчивого развития, представителей исполнительной и законодательной власти Украины, бизнес-сектора Украины и ЕС, общественных организаций и ассоциаций, программ ООН, а также дипломатов и журналистов.

В течение двух дней International Sustainability Forum 2023 спикеры и участники обсуждали такие темы, как "Финансирование зеленого восстановления Украины", "Переход к зеленой экономике", "Финансирование восстановления агробизнеса в Украине", "Зеленое и устойчивое восстановление городов в Украине" и т.д.

Результатом совместной работы стало формирование фундаментальных принципов "Зеленой стратегии Украины" на следующие 20 лет, которая в ближайшем будущем будет представлена правительству Украины.

Первый день международного форума в Киеве. Фото: ASDE

Зеленая стратегия Украины — это стратегия развития страны, в основе которой положены принципы постоянства с учетом требований европейской и евроатлантической интеграции, международного партнерства, а также нынешних вызовов. Это набор инициатив, четкая дорожная карта, практический план действий, который будет создан на International Sustainability Forum 2023 и представлен на рассмотрение правительства.

"Казалось бы, во время войны, многочисленных кризисов и вызовов достаточно скептически звучит устойчивое развитие общества. Тем не менее, ключевые принципы устойчивого развития должны быть заложены в каждое решение на всех уровнях политики государства. Экологические, социальные и управленческие критерии — это язык инвестиций, который Украина должна учитывать в диалоге с западноевропейскими партнерами. Поэтому на Форуме мы поставили цель разработать практический механизм, а впоследствии стратегию развития страны на принципах постоянства, с привлечением всех ключевых стейкхолдеров как внутри страны, так и снаружи", — рассказывает глава ASDE, международная экспертка по устойчивому финансированию Алина Соколенко.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович отметила необходимость изменений в социальной сфере.

"Успешность государства на этом пути зависит от уменьшения количества льгот и социальных категорий. Поскольку социальная политика — это не о выплатах, это об обеспечении общества услугами, чего сейчас не хватает в Украине. Благодаря новым инструментам и механизмам министерство стремится развить рынок услуг для разных категорий потребителей, вводя цифровизацию сервисов и развивая инклюзивность" , — отметила она.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Азархина рассказала о перспективах и проектах восстановления Украины.

"Министерство восстановления разработало план приоритизации восстановления инфраструктуры. Кроме того, важно найти инструменты, где украинское общество является не просто потребителем восстановления, но и прямым соучастником, видя ценность развивать страну возможностей для будущих поколений. Устойчивое развитие является сложным, но важным вопросом для Украины, особенно когда страна должна закрывать неотложные базовые потребности общества во время войны, — рассказала чиновник.

Финансирование зеленого обновления Украины

Первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова подчеркнула, что восстановление Украины уже сейчас должно происходить в соответствии с ESG-стандартами, ведь это значительно сэкономит ресурсы в будущем.

"Финансовая политика должна постоянно обновляться в соответствии с национальными изменениями и международными вызовами. В то время как банковский сектор является посредником в распределении финансовых ресурсов, в утверждении бизнес-проектов обращается особое внимание на соблюдение нефинансовых стандартов. Мир готов предоставлять средства тем компаниям, которые ментально готовы отвечать экологическим, социальным и управленческим принципам, что в свою очередь открывает много возможностей", — объяснила Екатерина Рожкова.

Первая заместитель главы Нацбанка, Екатерина Рожкова. Фото: ASDE

Региональная советница Международной финансовой корпорации по вопросам экологического социального и корпоративного управления (ESG) в Европе, Латинской Америке, Центральном и Ближнем Востоке и Пакистане Каролина Брайт рассказала об особенностях внедрения ESG-принципов.

"Поскольку эти стандарты являются критически важным элементом международной деятельности, банки и финансовые институции инвестируют только в ответственные компании. В конце концов, это необходимо для функционирования устойчивости международного бизнеса. Компании должны защищать окружающую среду и сотрудников, а государство должно защищать устойчивость бизнеса, это взаимосвязанная система", — заявила Каролина Брайт.

Партнерство по реагированию на кризисы и программы устойчивого развития в Украине

Госсекретарь Кабмина Александр Ярема поделился мнением, что по эффективному диалогу должны быть открыты как частный бизнес, так и государство.

"Во время полномасштабной войны взаимодействие между разными заинтересованными сторонами дало неожиданно быстрые результаты, однако важно развивать и поддерживать имеющийся уровень сотрудничества. Необходимо, чтобы на каждом этапе было плодотворное партнерство, а граждане были вовлечены в кооперацию. В силу различных инициатив важно формировать новую культуру взаимодействия и отстраивать страну по принципу "лучше, чем было", — объяснил Ярема.

Заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев сообщил, что ведомство уже планирует зелёный переход Украины.

"Министерство экономики разрабатывает план по зеленому переходу Украины, но этот план невозможно реализовать без консолидации усилий с общественным сектором и бизнесом. Соблюдение принципов устойчивого развития будет способствовать более быстрым темпам восстановления украинской экономики в послевоенный период", — рассказал он.

Госсекретарь Кабмина А. Ярема, заместитель министра экономики Украины А. Соболев и эксперт по финансированию С. Поровский. Фото: ASDE

Исполнительный директор Ассоциации экспертов по устойчивому развитию Яна Конек подчеркнула, что устойчивое развитие — это баланс между экономическим развитием, общественным сектором и экологическими показателями.

"Благодаря налаживанию взаимопонимания и сотрудничества между бизнесом, обществом и государственной властью мы можем внедрять правильные решения для эффективного восстановления и модернизации страны", — добавила эксперт.

Исполнительный директор Ассоциации экспертов по устойчивому развитию Яна Конек. Фото: ASDE

Влияние глобальной повестки дня на План зеленого восстановления Украины

21 сентября International Sustainability Forum 2023 в Гааге открыл Александр Карасевич, Посол Украины в Королевстве Нидерланды.

Второй день был посвящен обсуждению тем влияния глобальной зеленой повестки дня и Плана восстановления Украины, восстановления городов в Украине в соответствии с принципами круговой экономики, справедливой энергетической трансформации, влияния войны на аграрный сектор Украины и финансирования возобновления агробизнеса в Украине.

Международный форум в Гааге. Фото: ASDE

Димитри Гвиндадзе, руководитель отдела климатической стратегии и регионального развития, ЕБРР, отметил, что восстановление Украины является одним из основных приоритетов Европейского банка реконструкции и развития как крупнейшего инвестора в страну.

"ЕБРР в Украине занимается содействием торговле, энергетической и продовольственной безопасности, развитием инфраструктуры, обеспечением ликвидности муниципалитетов, поддержкой бизнеса и частного сектора, содействием реформированию государства. Зеленый переход важно осуществить на всех уровнях от производства до налогообложения", — заявил он.

Председатель правления Банка Львов Ашот Абраамян поделился мнением, что бизнес и частный сектор играет огромную роль на пути присоединения Украины к ЕС.

"Не только общины должны нести изменения в стране, но и предприятия также должны быть ведущими участниками восстановления Украины. Применение ЕSG принципов и новейших технологий значительно повлияет на экономический рост государства. Важно также понимать, что восстановление Украины нужно не после окончания войны, этот процесс требуется активно осуществлять уже сейчас", — рассказал Абраамян.

Зеленое и устойчивое восстановление городов в Украине

Эмиль де Севрен Жаке, глава Нидерландско-украинской торговой палаты, подтвердил, что в Украине малый и средний бизнес формируют основу экономики. Их эффективная деятельность будет прямо влиять на восстановление государства.

В то же время важно найти баланс между финансовой добродетелью и стимулированием инвестиций в устойчивое развитие, а также усилить сотрудничество между европейским и украинским бизнесом.

Нужно обеспечить доступ Украины к капиталу, это вызов, но инвестирование в украинскую экономику будет иметь долгосрочные результаты и поможет построить устойчивое и успешное будущее.

Финансирование возобновления агробизнеса в Украине

Руководитель отдела продовольствия, сельского хозяйства и водных ресурсов, Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки в Голландском банке развития Брем Рейнен сообщил, что с начала войны значительно снизились потоки частных инвестиций в сельское хозяйство Украины, в связи с усилением рисков.

Изменить ситуацию помогут внедрение инноваций во всех процессах производства и предоставление государственных гарантий иностранным инвесторам.

Сведения об организаторе форума

Ассоциация экспертов по устойчивому развитию — независимая общественная организация, созданная в апреле 2020 года с целью формирования культуры устойчивости в обществе через адвокацию, обучение, международное сотрудничество и качественное взаимодействие бизнеса и государственного сектора.

ASDE — мощный центр постоянства в странах Европы и Центральной Азии, формирующий устойчивую экосистему партнерства путем реализации проектов, инициатив, распространения опыта и знаний.

Благодаря общим ценностям, обмену опытом и взаимной поддержке общества организация реализует свой потенциал в формировании зеленой экономики и устойчивого гражданского общества.

Напомним, Кулеба рассказал, сколько компаний подтвердило участие в Форуме оборонных индустрий.