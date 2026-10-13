В Киеве состоялась презентация второго тома книги о выдающихся украинках во время войны

Заслуженная журналистка Украины Марина Кинах и общественная деятельница Татьяна Коляда. Фото: пресс-служба премии

8 октября 2026 года в Киеве состоялась торжественная церемония вручения Национальной премии "Известные женщины Украины", в рамках которой состоялось награждение орденом "Женщина — гордость Украины" и была представлена вторая книга международного двуязычного издания (билингва) "Известные женщины Украины. Истории силы во время войны".

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Книга, изданная на украинском и английском языках, посвящена жизненным историям, профессиональным достижениям, мужеству и стойкости украинских женщин, которые в условиях войны продолжают творить, работать, защищать государство и менять общество.

Мероприятие собрало выдающихся украинок, военнослужащих, матерей и жён погибших Защитников Украины, представителей государственных институтов, науки, культуры, медицины, образования, бизнеса и общественного сектора.

Награжденные в сфере медицины, культуры и психологии. Фото: пресс-служба премии

Основательницы национального проекта — заслуженная журналистка Украины Марина Кинах и общественная деятельница Татьяна Коляда.

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Общественная деятельница Татьяна Коляда и заслуженная журналистка Украины Марина Кинах. Фото: пресс-служба премии

Несмотря на войну, воздушные тревоги и непростые реалии сегодняшнего дня, удалось провести мероприятие, которое стало символом уважения, благодарности и признания украинских женщин, которые своим мужеством, профессионализмом, активной гражданской позицией и неутомимым трудом ежедневно вносят весомый вклад в развитие и будущее независимой Украины.

Ведущим церемонии выступил известный украинский телеведущий и шоумен Андрей Джеджула. Торжественную церемонию своим ярким музыкальным выступлением открыл легендарный народный артист Украины Павел Зибров.

Общественная деятельница Татьяна Коляда, народный артист Украины Павел Зибров, заслуженная журналистка Украины Марина Кинах. Фото: пресс-служба премии

Особое место во время церемонии заняло награждение матерей и жён погибших украинских героев.

Орденом "Женщина — гордость Украины" были награждены Елена Коврик, Виктория Колмыкова, Ольга Коновал, Людмила Свинцицкая, Наталья Тарабалка, Наталья Цебрий и Галина Чопик. Их истории вошли во второй том книги как свидетельство невероятной силы материнской и женской любви, достоинства и несокрушимости.

Награждение матерей и жен погибших украинских героев. Фото: пресс-служба премии

Это женщины, которые пережили самые страшные потери, но продолжают жить, поддерживать других, помогать семьям павших Защитников и хранить память о своих родных. Во время церемонии прозвучали имена их сыновей и мужей, отдавших жизнь за Украину.

Отдельный блок церемонии был посвящён женщинам, внесшим весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины, защиту государства и развитие сектора национальной безопасности.

Военнослужащие-женщины. Фото: пресс-служба премии

Орденом "Женщина — гордость Украины" были награждены Анна Маляр, Оксана Григорьева, Екатерина Каминская, Алена Косинская и Ольга Толуп. Их деятельность является примером мужества, профессионализма, ответственности и преданности Украине. К торжественной церемонии также присоединился полковник Владимир Полтавец.

Марина Кинах и Анна Маляр. Фото: пресс-служба премии

Орденом "Женщина — гордость Украины" были отмечены и другие героини второго тома книги, внесшие весомый вклад в развитие государства и общества.

Среди награжденных — Наталья Гаватюк, Ольга Сумская, Вера Ривенко, Яна Балаянц, Светлана Волинец, Татьяна Грабан, Стефания Диденко, Наталья Манойло, Наталья Коровай, Татьяна Рейнольдс, Анжела Кондратюк, Ольга Навроцкая, Неля Куковальская, Светлана Федорова, Светлана Арефния, Юлия Левицкая, Анна Фесенко, Ксения Николаева, Мария Дорожон, Людмила Новицкая, Ирина Стиц и Мария Зазуля.

У каждой из этих женщин своя история силы, настойчивости, профессионального становления, общественной ответственности и любви к Украине. Их жизненные пути доказывают, что даже в самые сложные времена украинские женщины продолжают развивать государство, помогать людям, создавать новые возможности и вдохновлять общество.

Награждены орденом "Женщина — гордость Украины". Фото: пресс-служба премии

Важной частью церемонии стало торжественное представление амбассадорок Национальной премии "Известные женщины Украины".

Почётную миссию представлять ценности проекта получили Ярослава Руденко, Ольга Голубовская, Виолетта Дворникова, Наталья Ковалко, Мария Гуцол, Зоряна Гбур, Лилия Олейник, Снежана Ляшко, Инна Ткачук, Татьяна Шестаковская, Валерия Шинкарева и Леся Токмина.

Амбассадоры будут способствовать дальнейшему развитию проекта, популяризации женского лидерства, поддержке новых героинь и представлению достижений украинок на международном уровне.

Амбассадоры Национальной премии "Известные женщины Украины". Фото: пресс-служба премии

Художественную атмосферу мероприятия создали выступления народного артиста Украины Павла Зиброва, народной артистки Украины Ярославы Руденко, певца-баритона, генерального директора Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого Олега Сербина, певицы Марины Пижовой (Мари Пижо) и заслуженной артистки Украины Ирины Стиц. Во время церемонии также прозвучала поэзия Натальи Вертюх и песня в исполнении Марины Кинах.

Исполнителей отметили специальной наградой проекта "Золотой голос страны".

Второй том книги "Известные женщины Украины. Истории силы во время войны" — это международное двуязычное издание (билингва), представленное на украинском и английском языках.

Второй том книги "Известные женщины Украины. Истории силы во время войны". Фото: пресс-служба премии

Книга призвана сохранить для будущих поколений истории современных украинок, которые в условиях войны демонстрируют мужество, профессионализм, несокрушимость и преданность своему государству.

Второй том книги "Известные женщины Украины. Истории силы во время войны". Фото: пресс-служба премии

Международный формат издания позволяет представить мировому сообществу истории украинских женщин, их достижения, испытания и вклад в борьбу за независимость Украины. Это не только издательский проект, но и важная составляющая сохранения национальной памяти и популяризации Украины в мире.

Основательницы проекта выражают искреннюю благодарность партнерам, почетным гостям и друзьям проекта, которые поддержали его реализацию и издание второго тома книги: Украинскому союзу промышленников и предпринимателей, Европейской ассоциации женщин Украины, столичному отелю "Киев", в помещении которого состоялось мероприятие, ООО "Grand Cosmetic", Gas Engineering Solutions (GazES), Университету трансформации будущего, ТМ REYNOLDS, ОО FENIX CHARITY, ОО "Крылья женщины", а также Сергею Диденко и Ирине Плюте — за поддержку, неравнодушие и личный вклад в развитие национального проекта. Цветочным партнером церемонии выступила компания "Камелия", которая подарила цветы героиням торжественного вечера.

Партнеры проекта. Фото: пресс-служба премии

Информационная поддержка: ObozUA, Super Lady, Новини.LIVE, "Украинки", журнал "Киев дипломатический", Life Kyiv UA, "Первый Бизнес | BIZ", 44 UA, 33 канал, Touch, TrueUA, "Время Первых", Best People Club, But.in.ua, Coolbaba, Absurdu.net и другие СМИ. Организатором выступил журнал Super lady.