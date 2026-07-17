В Киеве ввели в эксплуатацию один из самых высоких жилых комплексов столицы
Компания DIM завершила строительство A136 Highlight Tower в центре Киева, несмотря на войну. Девелоперская компания получила сертификат готовности на жилой комплекс. Документ выдал Государственный инспекция архитектуры и градостроительства Украины. Это один из крупнейших жилых проектов, введенных в эксплуатацию в центральной части столицы после начала полномасштабной войны.
Для украинского девелоперского рынка завершение строительства крупных жилых комплексов остается исключением. Из-за войны значительная часть строительных проектов была приостановлена или существенно замедлилась, поэтому ввод новых объектов всё чаще рассматривают как показатель финансовой устойчивости девелопера и выполнения обязательств перед инвесторами.
"Ввод нового жилого комплекса в эксплуатацию означает выполнение обязательств перед сотнями инвесторов, которые вкладывали средства в проект еще до или во время полномасштабной войны. Мы не прекращали работу над объектами, несмотря на все риски. Для нас важно завершать проекты и выполнять взятые на себя обязательства перед людьми, доверившими нам свои инвестиции", — отметил управляющий партнер DIM Александр Насиковский.
Стратегическим инвестором DIM с 2025 года является украинский предприниматель Максим Криппа. В ARS Capital считают, что завершение крупных строительных проектов имеет большое значение для инвестиционного климата Украины.
"Достройка крупных жилых комплексов во время войны является показателем устойчивости экономики. Для рынка это означает сохранение доверия инвесторов, а для государства — налоговые поступления, занятость в строительной отрасли и развитие городской инфраструктуры", — сказал генеральный директор ARS Capital Максим Криппа.
После ввода комплекса в эксплуатацию и получения почтового адреса инвесторы начнут оформление права собственности на квартиры. На территории продолжаются завершающие работы по благоустройству и обустройству лобби.
A136 Highlight Tower расположен на улице Антоновича. Общая площадь комплекса превышает 36 000 кв. м, он насчитывает 325 квартир. Для компании DIM это уже 12-й жилой дом, введенный в эксплуатацию в столице. За годы работы девелопер ввел в эксплуатацию более 380 тысяч м² жилой недвижимости, последовательно выполняя свои обязательства перед инвесторами.
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