Фонд Вадима Столара презентовал в Одессе книгу "Истории сильных" с воспоминаниями об ужасах войны

Книга "Истории сильных". Фото: Фонд Вадима Столара

В Одессе прошла презентация книги "Истории сильных". Издание содержит воспоминания украинцев о начале полномасштабной войны, о пережитых ужасах и о том, как, несмотря ни на что, им удалось выжить и не потерять надежду.

Об этом рассказало Новини.LIVE во вторник, 11 июня.

Читайте также:

Книга "Истории сильных"

Презентовал книгу Благотворительный фонд Вадима Столара.

"Истории сильных" — уникальная книга о переживших оккупацию людях, российских застенках, активных боевых действиях. Однако не сломались и продолжают жить. Издание мы представили в формате театрализованного перфоманса, что позволило подсветить глубинные смыслы и прожить каждую историю вместе с ее авторами. Наш Фонд будет продолжать помогать людям и доносить миру страшную правду о войне из первых уст — от тех, кто здесь и сейчас переживает ее тяготы и ужасы", — прокомментировал событие Вадим Столар, основатель Фонда.

Вадим Столар на презентации книги "Истории сильных". Фонд Вадима Столара

Презентация книги "Истории сильных". Фонд Вадима Столара

На мероприятии, состоявшемся в культурном центре UNION, вместе с авторами историй и одесситами присутствовали народные депутаты Антонина Славицкая, Анатолий Бурмич, Валерий Гнатенко, Артем Дмитрук, Наталья Приходько, Владимир Мороз, Александр Ковалев, Евгений Шевченко, Александр Юрченко, Евгений Яковенко, Игорь Кисилев, Анатолий Урбанский, Николай Скорик, Артем Черноморов, депутаты Одесского областного и городского советов, политические и общественные деятели.

Герои книги, присутствовавшие на презентации, поделились своими историями со сцены.

"Сразу мы не поняли, что пришла война. Осознали уже только тогда, когда начали летать самолеты. Страшнее всего было, когда наступала ночь, и ты не понимаешь, где упадет бомба", — рассказала Лариса Головань.

Как отметила Марина Провоторова, для нее война началась на ее родине — Луганщине — еще в 2014 году.

"Я покинула свой дом в первый день войны, и с тех пор все мои переживания становились рифмованными строками. Это такая летопись войны, которая вскоре станет поэтическим сборником", — сказала она.

Гости на презентации книги "Истории сильных". Фонд Вадима Столара

Групповое фото на презентации книги "Истории сильных". Фонд Вадима Столара

По словам Светланы Трубачевой, ее муж был пограничником и погиб на 50-й день войны.

"Это был самый страшный день в моей жизни, когда позвонил по телефону командир и сообщил, что моего любимого больше нет. Я говорю своим детям, что им нельзя сдаваться, потому что папа герой, а мама все делает ради памяти папы!", — сказала женщина.

В свою очередь Эдуард Бобровицкий поделился историей своего соседа, которая его очень поразила.

"Его перевели служить в Мариуполь за полтора месяца до войны. В мае они попали в плен, где он пробыл 21 месяц. Вы вдумайтесь, парню 23 сейчас, а он 21 месяц провел в плену!.. Он вернулся домой 8 февраля, когда был обмен 100 на 100", — рассказал он.

После выступлений авторов состоялся театрализованный перформанс "Истории сильных", который поставила и сыграла команда молодых актеров из киевских театров. Им удалось создать действительно современную и интересную интерпретацию, творчески переосмыслить каждую из вошедших в книгу историй.

Как отметила волонтер Фонда Наталья Приходько, книга вышла одновременно на английском и украинском языках.

"Мы хотим презентовать "Истории сильных" не только в Украине, но и за рубежом. Мы стремимся, чтобы весь мир услышал и увидел то, что украинцы переживают каждый день", — рассказала она.