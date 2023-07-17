Вадим Мищук нуждается в протезировании в Вашингтоне: история ранения бойца

Семья Вадима Мищука. Фото: Вадим Мищук

Военный Вадим Мищук, награжденный орденом Президента Украины "За Мужество", рассказывает о своем пути в ВСУ, боевом ранении, как ему помогла работа с психологом и на что надеется в будущем.

Свою службу в Вооруженных силах Украины Вадим Мищук начал еще в 2016 году в составе 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. В 2017 году они отстояли Авдеевку, за что Вадим был награжден орденом "За Мужество" от Президента Украины. В феврале 2022 г., когда началась полномасштабная война, бригада Мищука стояла в обороне на Донецком направлении. Вадим был на позиции, куда прилетело из "САУ", 52-й "калибр" прямо в окоп. Своими силами добраться до блиндажа военному не удалось: с тяжелым ранением руки, не чувствуя левой ноги, Вадиму помогли собратья — оказали первую помощь на месте, погрузили в эвакуационный автомобиль и повезли в переносной госпиталь, где защитник пробыл в коме 5 дней.

Читайте также:

"Ногу спасти не смогли — произошло заражение, и была большая инфекция. Врачи давали менее 10% на то, что я выживу. Спасали, как могли. Только привезли в больницу, обследовали и сразу ночью сделали операцию. Она длилась примерно восемь часов", — вспоминает военный.

Находясь в коме, Вадим иногда приходил в себя, видел рядом жену и маму, а еще своего кума. В какой-то момент Мищука хотели везти на ампутацию руки. Услышав это сквозь сон, уже на операционном столе, Вадим изо всех сил начал двигать пальцами, тогда врачи увидели, что рука шевелится и ее удалось спасти.

Преодолеть депрессивное состояние после пережитой военной ампутации помогла работа с психологом. Это дало Вадиму осознание, что впереди еще много всего, и надо жить дальше, заниматься спортом, а не отчаиваться и сидеть сложа руки. Вадима очень вдохновил пример его одноклассника Александра Чайки, который уже успешно прошел протезирование и реабилитацию в Вашингтоне по программе "Протезирование украинских военных 2023" от благотворительного фонда Future For Ukraine и смог вернуться в свою профессию детского хореографа.

Вадиму Мищуку пришлось нелегко приспосабливаться к жизни с ампутированной концовкой: сначала трудно было научиться ходить, потом появились проблемы со спиной — один диск полностью стерся.

"Сейчас нога немного зажила, и мне стало легче вставать. Я начал ходить, больше двигаться и понял, что мне новая нога нужна. Я готов к ней!" — рассказывает военный.

Сейчас Вадим ожидает протезирования в клинике Medical center Orthotics and Prosthetics (MCOP) в Вашингтоне. Поскольку случай Вадима сложный — ампутация выше колена — то и протез будет сверхсложным, а его стоимость очень высока. Поддержать нашего защитника можно, внеся вклад в благотворительный кейс фонда FFU, который помогает украинским военным со сложными случаями ампутаций получать протезирование за границей.

В процессе скорейшего получения протеза военному способствует постоянный меценат проекта "Протезирование украинских военных 2023" — Вадим Столар. Об этом он отметил в своем Facebook.

Поможем вместе нашему герою вернуться к максимально полной и активной жизни!