Рождество дома — ветераны, потерявшие конечности, приняли участие в семейной фотосессии

Глеб Кравченко с невестой Алиной. Фото: "Рождество дома"

Для многих украинских семей сегодня настоящим чудом являются не подарки на Рождество, а простые вещи — иметь возможность стать на колено, чтобы сделать предложение любимой, держать за руку родного человека и видеть успехи в восстановлении и банальных бытовых вещах: снова пользоваться вилкой, вести ребенка в садик или украшать вместе рождественскую елку.

Фотопроект "Рождество дома" с участием ветеранов, потерявших конечности, и их семей, переосмысливает образ Рождества в условиях войны. Специально к Рождеству центр протезирования MCOP Украина совместно с украинским холдингом Live Media HUB, который объединяет независимые медиа Новини.LIVE, ТыКиев и Ukraine Breaking News, пригласили к участию в фотосессии четырех украинских защитников, которые прошли сложный путь протезирования и восстановления в центре MCOP Украина, и их родных и близких. История каждого из них — о внутренней силе, любви, которая исцеляет, и ежедневной работе над собой, которая меняет тело и дарит будущее.

Глеб Кравченко, ветеран 3 ОШбр, с невестой Алиной

"Для меня Рождество — это тепло дома, свет надежды и тишина, в которой хочется поблагодарить близких."

Глеб Кравченко с позывным "Холден" работал в IT, когда началась полномасштабная война. Мужчина сначала помогал армии как волонтер в родном Днепре. А в 2024 году сменил должность HR-директора на униформу, чтобы быть не наблюдателем, а творцом новейшей истории.

В составе 3 ОШБр 27-летний "Холден" выполнял боевые задачи на востоке.

В сентябре 2024 года получил осколочное ранение левой ноги от попадания fpv-дрона во время эвакуации раненых, которое привело к ампутации. Благодаря высокотехнологичному протезированию в MCOP Украина он вернулся к гражданской работе и сегодня возглавляет отдел рекрутинга в украинской miltech-компании, специализирующейся на производстве летательных аппаратов.

С любимой Алиной Глеб познакомился в парке, когда был на реабилитации после ампутации в госпитале. Алина помогла военному донести кофе до скамейки. Раззнакомились, начали общаться.

"Я сразу знал, что мы будем встречаться. Хотя я был еще без протеза, но возможность общаться и ходить на свидания вытащили меня из больницы. Помню, как шел на костылях через снежные заносы — пытался опередить, чтобы помочь ей снять куртку — был настоящим джентльменом, лишь бы она не чувствовала, что у меня есть какие-то ограничения. Значительная часть моей социальной реабилитации стала успешной только благодаря Алине".

26 января будет год как пара вместе. За это время Глеб уже хорошо освоил протез благодаря программе восстановления в центре MCOP Украина, поэтому почувствовал в себе силы сделать предложение любимой. Праздничная фотосессия стала хорошим поводом: накануне Рождества защитник стал на одно колено. Алина ответила — да! Первую Рождественскую звезду пара будет встречать уже в новом статусе — жениха и невесты.

"Рождество — это время быть вместе, вспоминать важное и верить, что впереди — добро и мир. А теперь у нас с Алиной это будет общая традиция, да и вообще у нас впереди еще много времени, чтобы начать себе новые семейные рождественские традиции".





Владислав Курилов, ветеран Нацгвардии Украины, и команда MCOP Украина

"Для меня Рождество — это домашний праздник. Когда я был маленький, мы всегда собирались дома у бабушки, в тесном семейном кругу. Вкусно ели, было интересно слушать истории, которые рассказывали бабушка и дедушка, они всегда вспоминали родственников, которых я и не помнил. А потом с друзьями мы бежали колядовать. Было классно! Тепло даже вспоминать", — рассказывает защитник.

Сейчас родной город Влада — Изюм, что на Харьковщине — совсем другой. Паутины антидронових сеток прячут улицы, ведущие в город, от атак российских FPV-дронов. Изменился и сам Влад.

Ему было 22 года, когда он потерял обе ноги из-за тяжелых ранений во время второго своего боевого выхода вблизи поселка Роботино на Запорожском направлении.

Влад прошел протезирование в MCOP в США и, несмотря на высокую ампутацию, уже через 4 месяца делал свои первые шаги на протезах — благодаря собственной силе воли и слаженной работе протезистов и физических терапевтов центра MCOP в Сильвер-Спринг.

С открытием центра MCOP в Украине, в Киеве, Влада пригласили на работу администратором. Мужчина встречает пациентов в центре, предоставляет необходимую информацию об услугах по протезному уходу и собственным примером демонстрирует активный образ жизни даже с двойной ампутацией.

Мама Влада сейчас живет за границей, в Испании. Есть отец, который остался в Изюме, но туда защитнику доехать очень сложно. "Есть прямой поезд Киев-Изюм, но билеты на него быстро разбирают. Если только в Харьков, то надо искать авто, типа бла-бла кар, и уже тогда в Изюм. Мне с протезами это трудно", — говорит Влад.

"Для меня сейчас семья — это мои коллеги на работе, ведь с ними я больше всего времени провожу: Марина — моя протезистка, Юля — физический терапевт, и Катя, с которой мы вместе работаем на рецепции в центре протезирования и восстановления MCOP Украина. Мы сдружились очень сильно, они моя опора".

Олег Веселов, ветеран спецподразделения "Альфа", с дочерью Еленой

"Быть рядом сегодня с семьей — это самое дорогое чудо. Им обязан тем, где я есть сейчас".

Олег Веселов — снайпер спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины — на защите государства с 2014 года. В феврале 2022 года освобождал окрестности Киева от российской оккупации. А потом выполнял боевые задачи по всей линии фронта — Луганщина, Харьковщина, Запорожье и в Донецкой области, где и получил ранения.

В результате минно-взрывного ранения Олег получил сложную черепно-мозговую травму и потерял левую ногу. Три дня комы, из которых мужчина вышел благодаря любви и поддержке жены и дочери. Они постоянно были рядом, держали за руку, и Олег говорит, что чувствовал их тепло, которое стало целебным.

Чтобы восстановить память, речь и другие жизненно важные функции, ветерану понадобилось время. Вместе с женой и дочерью они прошли самые темные времена и продолжают помогать Олегу понемногу возвращаться к полноценной жизни. Олег уже прошел протезирование и восстановление в центре MCOP Украина, и продолжает участвовать в группах поддержки и других активностей для ветеранов, которые проводит центр.

День Олега очень насыщенный, в нем нет времени на печаль. Утром — тренировка по хоккею, в обед — занятия с логопедом, после травмы головного мозга Олег до сих пор заново учится говорить, писать и читать, вечером — стрельба из лука. Кроме того, трижды в неделю ветеран посещает курсы операторов дронов и планирует еще быть полезным на защите государства.

На фотосессию Олег пришел со своей дочерью Еленой. Для него, как отца самый дорогой дар на Рождество — это быть вместе.

Виктор Чайка, ветеран 9 ОДШБр ВСУ, с женой Ольгой и сыновьями

"Для нас Рождество — это всегда тихий семейный праздник. А последние годы я вообще дома и не бывал на Рождество, выполнял боевые задачи, поэтому мы с сыновьями и женой поздравляли друг друга по телефону, если везло с мобильной связью."

За три года службы на нуле Виктор в составе 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ прошел самые горячие точки — Марьинку, Покровское направление, Курахово и другие. Был командиром роты. Во время дислокации в броневик Виктора с побратимами залетел fpv-дрон — удар пришелся ему в ногу. Мужчина согласился на ампутацию ниже колена, чтобы в дальнейшем запротезироваться и ходить полноценно. Сейчас Виктор проходит программу адаптации и оптимизации походки после протезирования в центре MCOP Украина. В фотостудию уже пришел без костылей, полагаясь на протез и приобретенные навыки.

Особых традиций на Рождество семья Виктора не имела, но давно мечтали сделать семейную фотосессию, ведь всегда не хватало времени. Поэтому это для них первый опыт побыть вместе — в тишине и покое, и зафиксировать этот день. А возможно завести новую хорошую привычку — каждое Рождество ходить на фотосессию, чтобы мгновения, проведенные вместе, были не только в памяти, но и на фото.

"Когда-то я читала о казаках в книгах по истории Украины, а сейчас я с этими легендами работаю в студии. Это было не легко эмоционально. После съемки с Олегом Веселовым я вышла на балкон студии и расплакалась. А потом отбор фото, и я снова смотрела эти фотографии, видела боль в глазах, но рядом с этой болью есть смех, радость жизни, и радость, что твои родные и друзья рядом несмотря на все. Я очень хочу верить, что эти фотографии будут радовать защитников, ведь вместе мы навсегда зафиксировали ценные мгновения — мгновения единения семьи", — делится своими эмоциями семейный фотограф Екатерина Сметана.

Фотопроект "Рождество дома" показывает, что жизнь ветерана после ампутации — это сложный путь. Но благодаря высокотехнологичному протезированию, реабилитации и семейной поддержке он может быть комфортным и достойным.

