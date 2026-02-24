Видео
Україна
Видео

Ветераны создают протезы — как военный опыт помогает людям

Ветераны создают протезы — как военный опыт помогает людям

Дата публикации 24 февраля 2026 12:08
Ветеран с ампутацией стал техником-протезистом в MCOP Украина
Процесс изготовления протезов

"В прошлой жизни я был моряком". Так Анатолий разделяет свою жизнь на "до" и "после" ранения. В 60 он вернулся из-за границы и пошел на войну, где получил высокую ампутацию ноги. Но несмотря на это в 61 он освоил новую профессию техника-протезиста и сейчас помогает другим людям с ампутациями возвращать свободу движения.

К четвертой годовщине полномасштабной войны рассказываем истории ветеранов, которые после тяжелых ранений осваивают новую профессию и формируют сообщество, где жизнь с протезом означает новые возможности, а не повод для жалости или сочувствия. Точкой опоры для них стал центр протезирования MCOP Украина, где военный опыт трансформировался в новую профессию и возможность помогать другим ветеранам восстанавливаться после ампутаций.

До полномасштабной войны Анатолий работал моряком на оффшорном флоте — занимался обслуживанием судов, осуществляющих добычу нефти и газа.

Анатолій Кірда
Анатолий Кирда работает на судне

"Я был боцманом — младшим руководителем на судне. Мы ходили в экспедиции от Арктики до Южной Африки. Сколько себя помню — я в море, может 20, а может и 30 лет".

После морского училища Анатолий работал в Крыму на компанию "Черноморнефтегаз". В 90-е годы, когда развалился Советский Союз, начал сотрудничать с норвежскими, американскими и другими иностранными компаниями.

Анатолій Кірда
Анатолий Кирда на работе с коллегами до войны.

Известие, что россия начала полномасштабное вторжение в Украину, застала Анатолия в море, вблизи Израиля. Мужчина не колебался ни минуты, сразу пошел к руководству и попросил разорвать с ним контракт и отправить домой в Украину. Меньше чем через неделю, 1 марта, Анатолий уже был на границе.

Кірда на війні
Анатолий Кирда возле сбитой ракеты

"Нас польские пограничники спросили: вы что убегаете из Украины? Я говорю: нет, наоборот возвращаемся. Нам сразу сделали зеленый коридор без очередей. Быстро добрались до Киева. Дома тоже, хоть и висела постоянная угроза, но люди были сплочены — это было лучшее время".

null
Анатолий Кирда в военной форме

Жена и четверо сыновей Анатолия все время оставались в Украине. В своем частном доме на Киевщине семья приютила еще 10 человек, чьи дома попали под оккупацию. Сам Анатолий в марте пошел добровольцем в территориальную оборону защищать подступы к Киеву. А когда прогнали россиян с Киевщины - весь их отряд поехал воевать на Восток в составе 95-й ОДШБр.

Анатолій Кірда в окопі
Анатолий Кирда в окопе с оружием

"В мае 2022 года мы с ребятами держали оборону вблизи села Долгенькое - в 20 км от Изюма. Меня засек fpv-дрон и сбросил мину прямо в мой окоп. От взрыва ногу оторвало сразу", — вспоминает ветеран день своего ранения. Его первая мысль была: почему так быстро?

Почти четыре года Анатолий пользуется протезом. В конце 2022 года после реабилитации ветеран попал на протезирование в США. Он был среди первых украинских пациентов MCOP - известного в Америке центра, который более 20 лет протезирует военных, гражданских, атлетов и более 17 лет был эксклюзивным подрядчиком Министерства обороны США в протезировании ветеранов войн Ирака и Афганистана.

Протезування ніг
Анатолий учится ходить на реабилитации

"У меня высокая ампутация. Когда я стал на протез, то не верил, что мне удастся на нем ходить. Но и кресла колесного я не признавал. Поэтому решил: надо работать над собой", — делится Анатолий.

Майкл Коркоран, основатель центра MCOP в Силвер-Спринг, штат Мэриленд, лично изготавливал протезы для Анатолия и украинских военных, которые приезжали в центр. Болея за Украину, он таким образом поддерживал наших защитников, которым в Украине в то время не могли обеспечить протезирование из-за сложных случаев ампутаций. Делал это бесплатно — за свой счет или привлекая благотворительные инициативы. К примеру, функциональный протез, выполняющий функцию тазобедренного сустава, коленного сустава и стопы, мог стоить более 100 тыс. долл.

Протези для військових
Изготовление протезов

Между Майклом и Анатолием завязалась дружба. Увидев, как настойчиво украинский ветеран работает над собой, Майкл предложил ему остаться в штатах и работать с ними в команде.

"Мы вместе ездили на производство. Майкл рассказывал, как работает протезная мастерская и как все устроено в команде, и понемногу программировал меня на то, что я тоже могу изготавливать протезы и помогать другим украинским ветеранам становиться на ноги".

Месяц Анатолий проходил обучение на техника. Мужчина осваивал изготовление куксоприемников — это специальная чаша, в которую одевается остаточная конечность, и к которой крепится протез.

Процес виготовлення протезів
Процесс изготовления протезов

Собственный куксоприемник Анатолий изготовил себе сам под наблюдением Майкла и американских техников. С того момента начался его путь в новой профессии, ценность которой была в том, чтобы возвращать людям возможность снова жить активно после ампутации.

В марте 2025 года MCOP открывает первое представительство в Киеве. Анатолия сразу же приглашают стать частью команды.

Протези для військових підприємство
Команда с которой работает Анатолий

В команде МСОР Украина Анатолий не один на протезе. Бок о бок с ним работают ребята — ветераны Андрей и Владислав — оба с двойной ампутацией ног, которые также прошли протезирование в МСОР в США.

Андрей занимается логистикой, Влад работает администратором по работе с клиентами. Они хорошо понимают потребности друг друга: как это ловить фантомные боли случайно посреди дня, могут, не стесняясь, снять протез и ненадолго прилечь, чтобы разгрузить конечность, или же поделиться переживаниями или спросить совета. Своим опытом они делятся и с пациентами, которые проходят протезирование и восстановление в центре.

Протези для військовослужбовців
Изготовление протезов

На новом рабочем месте — в протезной лаборатории — Анатолий проводит до 10 часов на ногах. Каждый куксоприемник делает как себе, и даже лучше:

"Себе я до сих пор не сделал новый. Потому что пациенты — приоритет. Стараюсь для ребят, чтобы сел идеально, потому что от этого зависит их комфорт и будут ли они ходить на протезе".

Со временем у Анатолия появились первые ученики, которые тоже были пациентами МСОР Украина. Среди них — ветеран 3 Армейского Корпуса Артем Иваньков.

null
Артем Иваньков

Артему — 21 год. Еще до совершеннолетия он мечтал связать жизнь с военным делом — поехать в зону Операции Объединенных сил (ООС) на Востоке Украины или присоединиться в ряды Французского иностранного легиона. Когда началась полномасштабная война, Артем с мамой уехали в Канаду. Там он устроился на работу курьером, собирал деньги, много тренировался, чтобы вернуться в Украину и пойти воевать против России.

В 19 Артем подписал контракт и стал к оружию в составе 3 Армейского Корпуса (ранее 3 ОШБр).

null
Андрей Иваньков во время службы

Август 2024 года — старший по позиции Артем Иваньков отправляется на боевое задание с новоприбывшими бойцами вблизи Новоегоровки на Харьковщине. Путь был неразведанный и пролегал через густую посадку. Его побратим, который шел впереди, внезапно наступил на мину — обломками Артему посекло руку и обе ноги, больше всего пострадала правая нога. Из-за сложной эвакуации и наложенного турникета в течение 14 часов у защитника развился турникетный синдром — ногу пришлось ампутировать.

"В больнице я сразу набрал свою девушку и спросил прямо: как она относится к "одноногим пиратам"? Она не очень обрадовалась этой новости, но была счастлива, что я жив".

В МСОР Украина Артем попал на перепротезирование в 2025 году. Здесь ему заменили протез на более функциональный и предоставили бесплатную 4-недельную программу адаптации походки.

null
Работа на производстве

"Профессионализм и поддержка без лишней жалости " — так защитник описывает свои впечатления от протезирования в американском центре. Для ветерана важно, чтобы окружающие не воспринимали ампутацию как приговор, а людей с потерянными конечностями — "безнадежными инвалидами".

Поэтому когда впоследствии Майкл Коркоран предложил Артему обучение и работу в МСОР Украина — он с радостью согласился. Так Артем попал на стажировку к Анатолию — в самое сердце центра, где формируются куксоприемники к будущим протезам.

"Я работаю помощником техника уже почти месяц. Могу поставить пластик в печку, отшлифовать куксоприемник, во всем перенимаю опыт Анатолия — он задал для меня высокую планку: делать каждый куксоприемник как для себя".

null
Артем держит заготовку к протезам

Со временем Артем мечтает поступить в высшее учебное заведение и получить образование протезиста. Сегодня для него новая работа помогает расслабиться и лучше понимать самого себя. Когда ежедневно работаешь среди людей, которые так же потеряли конечности, — это перестает быть чем-то экстраординарным.

Для каждого из наших героев работа в центре стала не только средством для выживания. Здесь они растут как профессионалы, и могут помогать другим ветеранам возвращаться к активной жизни — с достоинством и верой в себя.

С 2022 года центр обеспечил бесплатное протезирование и восстановление для более сотни украинских ветеранов с высокими и множественными ампутациями. Каждый клинический случай здесь рассматривают комплексно, чтобы пациент не только получил протез, но и научился пользоваться им правильно, безопасно и эффективно. А также предоставляют дальнейшее сопровождение — замена куксоприемника, отдельных элементов протеза и тому подобное. Ежемесячно в МСОР Украина проводят бесплатные группы поддержки для людей с утраченными конечностями, где можно узнать полезную информацию об уходе за протезом, программы поддержки для ветеранов, личностное развитие, а также обменяться опытом и принять участие в адаптивных занятиях спортом.

МСОР протези
Анатолий вместе с коллегами


Таким образом формируется сообщество, где люди с опытом ампутации могут делиться знаниями и оказывать поддержку друг другу. Такой принцип взаимодействия — равный-равному (peer-to-peer) - между ветеранами и гражданскими с похожим опытом, статусом или проблемами — это наше реальное будущее. Ведь по данным Национальной службы здоровья Украины, которые приводит Национальный институт стратегических исследований, — на начало 2025 в Украине уже проведено более 95 тыс. ампутаций, а по неофициальной статистике — более 120 тыс. Защитники, которые возвращаются к гражданской жизни после потери конечностей должны понимать, что их уникальные знания и опыт нужны обществу.

Украина ветераны война в Украине протезирование военнослужащие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
