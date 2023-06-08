Волонтеры Фонда Вадима Столара доставили в Херсонскую область воду и продукты

Волонтеры БФ Вадима Столара привезли помощь жителям Херсона. Фото: фонд Вадима Столара

Волонтеры Благотворительного фонда Вадима Столара сразу после разрушения дамбы Каховской ГЭС направились в Херсонскую область, куда доставили воду и пищевые продукты и помогают местным жителям.

Об этом сообщил Вадим Столар на своей странице в Facebook.

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"Масштабы преступлений оккупантов растут. Разрушение Каховской ГЭС — это страшная техногенная катастрофа, последствия которой Украина будет испытывать еще долгие годы. Уже сегодня в зоне бедствия страдают десятки тысяч человек. Поэтому все, кто может, прилагают усилия для помощи пострадавшим. Наш Благотворительный фонд также работает над тем, чтобы помочь как можно большему числу людей, оказавшихся в тупике на затопленных землях Херсонской области", — рассказал Вадим Столар.

По его словам, волонтеры уже там, в частности, приехали в областной центр и пгт Антоновка, страдающий непрерывными обстрелами.

"Доставили воду и продуктовые наборы и готовы оказывать необходимую помощь местным жителям, которые постоянно находятся под огнем, а теперь остались без света, газа и средств к существованию. Выстоим! Победим!" – заявил Вадим Столар.

Волонтеры БФ Вадима Столара привезли помощь жителям Херсонской области. Фото: фонд Вадима Столара

Волонтеры БФ Вадима Столара привезли помощь жителям Херсонской области. Фото: фонд Вадима Столара

Волонтеры БФ Вадима Столара привезли помощь жителям Херсонской области Фото: фонд Вадима Столара

В Благотворительном фонде также рассказали подробности увиденного на территориях, пострадавших от подрыва ГЭС.

"Сердце кроется, когда видим последствия преступлений оккупантов. Россия хочет уничтожить все живое на своем пути, однако ей никогда не удастся уничтожить человечность и единство украинцев. Весь день в Херсонской области мы наблюдаем, как люди помогают друг другу: кто эвакуирует пострадавших, кто-то — помогает спастись животным, кто-то — оказывает психологическую поддержку нуждающимся. Наши волонтеры доставили питьевую воду и продукты. Сила украинцев — в единстве. Несмотря на все — наших людей не сломать", — говорится в сообщении на странице Фонда Вадима Столара.

Последствия разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Фото: БФ Вадима Столара

Напомним, что в феврале этого года Вадим Столар вместе с волонтерами Фонда посещали Херсон с гуманитарной миссией. Тогда доставили четыре грузовика крайне необходимой помощи: одеяла, фонари, свечи, аптечки, гигиенические средства, продуктовые наборы и многое другое.

С начала полномасштабной войны Благотворительный фонд Вадима Столара предоставил 284 300 продуктовых наборов для пострадавших от войны украинцев.