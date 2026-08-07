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Главная Актуально Возможности для ветеранов в одном приложении: БЕЗ МЕЖ доступно в App Store и Google Play

Возможности для ветеранов в одном приложении: БЕЗ МЕЖ доступно в App Store и Google Play

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 10:29
Все возможности для ветеранов в одном приложении: «БЕЗ МЕЖ» уже доступно в App Store и Google Play
Приложение для ветеранов "БЕЗ МЕЖ". Фото: кадр из видео

В Украине стало доступно мобильное приложение "БЕЗ МЕЖ", которое впервые объединило в одном месте сервисы, возможности и партнерские предложения для ветеранов, ветеранок и членов их семей.

Прежде всего, это доступ к специальным предложениям и скидкам от партнерских компаний. Кроме того, приложение объединяет медицинские, реабилитационные, образовательные, спортивные и другие услуги, необходимые в повседневной жизни.

В приложении доступны:

  • специальные предложения и скидки от партнерских компаний для ветеранов и членов их семей
  • медицинские, реабилитационные и психологические услуги
  • образовательные возможности
  • спортивные программы
  • возможности для профессионального развития
  • услуги для семей ветеранов
  • партнерские инициативы и возможности в общинах по всей Украине.

Мобильное приложение «БЕЗ МЕЖ» разработано общественной организацией «БЕЗ МЕЖ» в партнерстве с компанией «ideil.» при поддержке ОО «Алгоритм Действий».

Скачать приложение можно уже сейчас в App Store и Google Play.

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Приложение для ветеранов "БЕЗ МЕЖ". Фото: кадр из видео.

"БЕЗ МЕЖ" — это национальная платформа, созданная для того, чтобы сделать доступ к полезным сервисам максимально простым и удобным. Несколько нажатий — и пользователь получает доступ к актуальным возможностям, которые действительно нужны в повседневной жизни.

Ведь уважение — это не только слова. Это удобные решения, которые работают каждый день.

С уважением к ветеранам.

ветераны военные УБД
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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