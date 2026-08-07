Все возможности для ветеранов в одном приложении: «БЕЗ МЕЖ» уже доступно в App Store и Google Play

Приложение для ветеранов "БЕЗ МЕЖ". Фото: кадр из видео

В Украине стало доступно мобильное приложение "БЕЗ МЕЖ", которое впервые объединило в одном месте сервисы, возможности и партнерские предложения для ветеранов, ветеранок и членов их семей.

Прежде всего, это доступ к специальным предложениям и скидкам от партнерских компаний. Кроме того, приложение объединяет медицинские, реабилитационные, образовательные, спортивные и другие услуги, необходимые в повседневной жизни.

В приложении доступны:

специальные предложения и скидки от партнерских компаний для ветеранов и членов их семей

медицинские, реабилитационные и психологические услуги

образовательные возможности

спортивные программы

возможности для профессионального развития

услуги для семей ветеранов

партнерские инициативы и возможности в общинах по всей Украине.

Мобильное приложение «БЕЗ МЕЖ» разработано общественной организацией «БЕЗ МЕЖ» в партнерстве с компанией «ideil.» при поддержке ОО «Алгоритм Действий».

Скачать приложение можно уже сейчас в App Store и Google Play.

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Приложение для ветеранов "БЕЗ МЕЖ". Фото: кадр из видео.

"БЕЗ МЕЖ" — это национальная платформа, созданная для того, чтобы сделать доступ к полезным сервисам максимально простым и удобным. Несколько нажатий — и пользователь получает доступ к актуальным возможностям, которые действительно нужны в повседневной жизни.

Ведь уважение — это не только слова. Это удобные решения, которые работают каждый день.

С уважением к ветеранам.