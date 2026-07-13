Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально Вышла книга "Дневник Екатерины Савенко" — записи жительницы Мариуполя об осаде города

Вышла книга "Дневник Екатерины Савенко" — записи жительницы Мариуполя об осаде города

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 17:25
В украинских книжных магазинах появился «Дневник Екатерины Савенко»
Книга «Дневник Екатерины Савенко». Фото: «Голоса мирных».

В украинских книжных магазинах появился "Дневник Екатерины Савенко" — документальное издание, созданное на основе личного дневника погибшей жительницы Мариуполя, который она вела во время российской осады города в феврале и марте 2022 года, с предисловиями Александры Матвийчук и Антона Дробовича.

История Екатерины Савенко уже привлекла внимание международной аудитории: о ней рассказало британское издание The Sun, а Польское радио подготовило четырёхсерийный подкаст с чтением отрывков из дневника.

"Мама до последнего хотела, чтобы мир узнал, что на самом деле происходило в Мариуполе. Она вела эти записи среди обстрелов, страха и неизвестности, но даже тогда думала не только о себе — она хотела сохранить правду о людях, переживавших осаду. Для нашей семьи эта книга — возможность выполнить её просьбу и сделать так, чтобы её голос продолжал звучать", — поделилась дочь Екатерины Савенко Надежда Савенко.

42-летняя Екатерина Савенко была матерью, женой, работницей металлургического предприятия и жительницей Мариуполя. Она начала вести дневник 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России в Украину. В 34 записях Екатерина фиксировала жизнь своей семьи, соседей и города во время осады Мариуполя: обстрелы, разрушения, поиски воды и еды, отключение света и связи, жизнь в подвалах, страх и усталость. В то же время дневник сохраняет и моменты повседневной жизни: заботу о близких, взаимную поддержку людей, маленькие радости, воспоминания о мирном Мариуполе и попытки сохранить обыденность и человечность в чрезвычайных условиях.

Книга "Дневник Екатерины Савенко" возвращает читателя к гражданскому опыту Мариуполя — к тому, что часто теряется за большими цифрами, военными сводками и политическими оценками. Это свидетельство имеет документальную, историческую и человеческую ценность, поскольку сохраняет не только факты, но и интонацию человека, который находился в самом центре событий и не знал, будут ли его слова когда-нибудь прочитаны. Записи Екатерина начала вести на русском языке — именно так, как говорила в повседневной жизни. Но впоследствии перешла на украинский. Для печати весь текст был переведён на украинский язык.

Читайте также:
Катерина та Віталій Савенки
Екатерина и Виталий Савенки. Голоса мирных жителей.

29 марта 2022 года в результате обстрела погиб муж Екатерины — Виталий. Сама женщина получила тяжелые ранения и попала в больницу. Уцелевшей рукой Екатерина написала в телефоне просьбу к дочери спасти дневник.

2 апреля в результате обстрелов в больнице произошел пожар. Екатерина смогла выбраться из охваченного огнем здания. 4 апреля 2022 года она скончалась на руках у матери в подвале её дома.

Семья сохранила записи Екатерины, которые впоследствии передали в Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Эти записи легли в основу книги.

Щоденник Катерини Савенко
Дневник Екатерины Савенко. Фото: «Голоса мирных».

В 2024 году дневник был впервые опубликован онлайн на сайте музея «Голоса мирных». А 6 июля 2026 года — вышел в полной версии отдельной книгой на украинском языке — по инициативе и при поддержке Фонда Рината Ахметова, Музея "Голоса мирных" и Группы "Метинвест".

"Музей "Голоса мирных" работает со свидетельствами гражданских лиц, ведь именно они хранят опыт войны. Дневник Екатерины Савенко является особенным для нашего архива: он был написан во время осады, в режиме реального времени, без знания финала. Издание книги позволяет этому свидетельству выйти за пределы архива и стать частью общественной памяти о Мариуполе. Не только в Украине, но и во всем мире. Уже сейчас мы в Фонде работаем над изданием дневника Екатерины за рубежом. Наша цель — чтобы этот дневник стал мировым свидетельством об этой войне, как дневник Анны Франк — о Второй мировой", — отмечает Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Над книгой работали историки, правозащитники и редакторы, чтобы сохранить документальную точность текста и в то же время не заглушить голос его автора. Предисловия к книге написали Александра Матвийчук, правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира 2022 года, и Антон Дробович, бывший председатель Украинского института национальной памяти. Исторический редактор издания — Евгений Монастырский, аспирант кафедры истории Гарвардского университета, преподаватель Киевской школы экономики. Иллюстрации — Антона Логова.

"Когда семья хранит такой текст, это уже акт памяти. Когда он становится книгой, появляется ответственность перед автором, её близкими и читателями. Для нас было важно издать дневник Екатерины Савенко так, чтобы не заглушить ее голос объяснениями, а дать ему прозвучать. Свидетельства гражданских лиц, собранные и сохраненные ответственно, имеют значение как для памяти, так и для будущего установления правды и справедливости в отношении преступлений, совершенных Россией против Украины", — комментирует Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда.

Справка

Музей «Голоса мирных» Фонда Рината Ахметова — крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Музей собирает, хранит и представляет свидетельства гражданских лиц. По состоянию на июнь 2026 года музею доверили более 145 тысяч историй.

Фонд Рината Ахметова — благотворительная организация, которая более 20 лет реализует гуманитарные и социальные инициативы в Украине. Сейчас основное направление работы — помощь украинцам, пострадавшим от войны, а также сохранение свидетельств о войне в Музее "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Ринат Ахметов Мариуполь книга
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации