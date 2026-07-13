Книга «Дневник Екатерины Савенко». Фото: «Голоса мирных».

В украинских книжных магазинах появился "Дневник Екатерины Савенко" — документальное издание, созданное на основе личного дневника погибшей жительницы Мариуполя, который она вела во время российской осады города в феврале и марте 2022 года, с предисловиями Александры Матвийчук и Антона Дробовича.

История Екатерины Савенко уже привлекла внимание международной аудитории: о ней рассказало британское издание The Sun, а Польское радио подготовило четырёхсерийный подкаст с чтением отрывков из дневника.

"Мама до последнего хотела, чтобы мир узнал, что на самом деле происходило в Мариуполе. Она вела эти записи среди обстрелов, страха и неизвестности, но даже тогда думала не только о себе — она хотела сохранить правду о людях, переживавших осаду. Для нашей семьи эта книга — возможность выполнить её просьбу и сделать так, чтобы её голос продолжал звучать", — поделилась дочь Екатерины Савенко Надежда Савенко.

42-летняя Екатерина Савенко была матерью, женой, работницей металлургического предприятия и жительницей Мариуполя. Она начала вести дневник 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России в Украину. В 34 записях Екатерина фиксировала жизнь своей семьи, соседей и города во время осады Мариуполя: обстрелы, разрушения, поиски воды и еды, отключение света и связи, жизнь в подвалах, страх и усталость. В то же время дневник сохраняет и моменты повседневной жизни: заботу о близких, взаимную поддержку людей, маленькие радости, воспоминания о мирном Мариуполе и попытки сохранить обыденность и человечность в чрезвычайных условиях.

Книга "Дневник Екатерины Савенко" возвращает читателя к гражданскому опыту Мариуполя — к тому, что часто теряется за большими цифрами, военными сводками и политическими оценками. Это свидетельство имеет документальную, историческую и человеческую ценность, поскольку сохраняет не только факты, но и интонацию человека, который находился в самом центре событий и не знал, будут ли его слова когда-нибудь прочитаны. Записи Екатерина начала вести на русском языке — именно так, как говорила в повседневной жизни. Но впоследствии перешла на украинский. Для печати весь текст был переведён на украинский язык.

Читайте также:

Екатерина и Виталий Савенки. Голоса мирных жителей.

29 марта 2022 года в результате обстрела погиб муж Екатерины — Виталий. Сама женщина получила тяжелые ранения и попала в больницу. Уцелевшей рукой Екатерина написала в телефоне просьбу к дочери спасти дневник.

2 апреля в результате обстрелов в больнице произошел пожар. Екатерина смогла выбраться из охваченного огнем здания. 4 апреля 2022 года она скончалась на руках у матери в подвале её дома.

Семья сохранила записи Екатерины, которые впоследствии передали в Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Эти записи легли в основу книги.

Дневник Екатерины Савенко. Фото: «Голоса мирных».

В 2024 году дневник был впервые опубликован онлайн на сайте музея «Голоса мирных». А 6 июля 2026 года — вышел в полной версии отдельной книгой на украинском языке — по инициативе и при поддержке Фонда Рината Ахметова, Музея "Голоса мирных" и Группы "Метинвест".

"Музей "Голоса мирных" работает со свидетельствами гражданских лиц, ведь именно они хранят опыт войны. Дневник Екатерины Савенко является особенным для нашего архива: он был написан во время осады, в режиме реального времени, без знания финала. Издание книги позволяет этому свидетельству выйти за пределы архива и стать частью общественной памяти о Мариуполе. Не только в Украине, но и во всем мире. Уже сейчас мы в Фонде работаем над изданием дневника Екатерины за рубежом. Наша цель — чтобы этот дневник стал мировым свидетельством об этой войне, как дневник Анны Франк — о Второй мировой", — отмечает Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Над книгой работали историки, правозащитники и редакторы, чтобы сохранить документальную точность текста и в то же время не заглушить голос его автора. Предисловия к книге написали Александра Матвийчук, правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира 2022 года, и Антон Дробович, бывший председатель Украинского института национальной памяти. Исторический редактор издания — Евгений Монастырский, аспирант кафедры истории Гарвардского университета, преподаватель Киевской школы экономики. Иллюстрации — Антона Логова.

"Когда семья хранит такой текст, это уже акт памяти. Когда он становится книгой, появляется ответственность перед автором, её близкими и читателями. Для нас было важно издать дневник Екатерины Савенко так, чтобы не заглушить ее голос объяснениями, а дать ему прозвучать. Свидетельства гражданских лиц, собранные и сохраненные ответственно, имеют значение как для памяти, так и для будущего установления правды и справедливости в отношении преступлений, совершенных Россией против Украины", — комментирует Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда.

Справка

Музей «Голоса мирных» Фонда Рината Ахметова — крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Музей собирает, хранит и представляет свидетельства гражданских лиц. По состоянию на июнь 2026 года музею доверили более 145 тысяч историй.

Фонд Рината Ахметова — благотворительная организация, которая более 20 лет реализует гуманитарные и социальные инициативы в Украине. Сейчас основное направление работы — помощь украинцам, пострадавшим от войны, а также сохранение свидетельств о войне в Музее "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Ваша пробная версия Premium истекла