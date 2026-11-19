Книга "Бакота: портал в Украину". Фото: bakotahub.com

Вышла книга "Бакота: портал в Украину" (Bakota: A Portal to Ukraine), в которую вошли истории жителей затопленных сел, семейные фотоархивы, рассказы о местных знахарях и лекарственных растениях. Путеводитель создали шестеро художников из Украины и Европы совместно с местной общиной во время резиденции в креативном пространстве «Бакота Хаб». Издание вышло на украинском и английском языках тиражом 600 экземпляров, а 28 ноября его представят в Каменце-Подольском.

Заказать книгу "Бакота: портал в Украину" можно на сайте "Бакота Хаб" или, заполнив онлайн-форму.

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Книга "Бакота: портал в Украину". Фото: bakotahub.com

Бакота — бывшая столица Понизья во времена княжества и затопленное село, исчезнувшее под водой в результате строительства Днестровского водохранилища в советское время. В 1981–1987 годах были затоплены также десятки окрестных сел, а их жители были вынуждены покинуть свои дома. Сегодня Бакотой называют местность вокруг одноименного залива Днестра, где до сих пор хранят память об исчезнувших селах.

Именно эти истории легли в основу книги "Бакота: портал в Украину". Она объединяет шесть авторских работ художников, включающих документальные свидетельства, фотографии, литературные тексты и художественные исследования. В отличие от традиционных туристических путеводителей, издание предлагает познакомиться с краем через воспоминания, традиции и повседневную жизнь людей, которые здесь живут.

Книга была создана в рамках международного проекта A Discovery Guide for Recovery, который реализуют итальянская культурная организация Sineglossa, украинская общественная организация ХОМГО "Территория" и польская Fundacja Ziemniaki при софинансировании программы Европейского Союза "Креативная Европа".

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Как создавался путеводитель

В сентябре 2025 года шестеро художников из Украины, Франции, Нидерландов и Польши приехали на двухнедельную резиденцию в "Бакота Хаб". Это креативное пространство в отреставрированной сельской школе в Гораевке, где проходят творческие резиденции, ретриты для ветеранов и волонтеров, лагеря для молодежи и международные проекты, которые привлекают в деревню художников со всей Европы.

Во время резиденции команда "Бакота Хаба" организовывала встречи художников с местными жителями. На них приходили люди разного возраста: старшее поколение, которое помнит жизнь до затопления, дети, а также те, кто переехал жить в этот край. Кто-то приносил семейные фотографии и документы, кто-то рассказывал истории своего села или советовал, куда стоит поехать и с кем поговорить.

Книга "Бакота: портал в Украину". Фото: bakotahub.com

В общей сложности художники пообщались с более чем 130 людьми, и собранные материалы легли в основу шести авторских работ, вошедших в книгу.

"Сначала жители с интересом наблюдали за работой художников. Затем они начали приносить фотографии, документы и семейные истории, указывая места, которые стоит посетить, и людей, с которыми стоит встретиться. В тот момент мы поняли, что этот путеводитель уже не принадлежал только нам, а становился общей историей", — рассказывает куратор проекта Алина Олейник из ОО "Территория".

Шесть авторов — шесть взглядов на Бакоту

В книгу вошли работы трёх украинских художниц — Анны Романдаш, Елены Каинской и Богданы Корогод — и трёх международных авторов: французской художницы Камиль Блю-Валентин, фотографа из Нидерландов Робин Алиши Клеменс и художника и исследователя ARSÈNE (Польша / Швейцария).

Анна Романдаш, журналистка и писательница, рассказывает историю Бакоты через три художественных рассказа. Их герои — нотариус Лука, ворон Мунинн и юноша Нестор — живут в разные исторические периоды. Через их истории автор исследует прошлое региона, его легенды, политические изменения и последствия российской агрессии.

Робин Алиша Клеменс в работе "How To Carry A Home" исследует значение дома для людей, которые его потеряли. Она сочетает собственные фотографии Бакоты со снимками из семейных архивов, в частности с фотографиями деревень до затопления.

Книга "Бакота: портал в Украину". Фото: bakotahub.com

Елена Каинская посвятила своё исследование народной магии, местным знахарям, обрядам и заговорам, которые до сих пор передаются из поколения в поколение. Во время резиденции художница искала людей, хранящих эти знания, и записывала их истории.

Камиль Блю-Валентин исследовала местные лекарственные растения и традиционные знания об их использовании. Результатом стал маршрут, посвящённый лечебным практикам Бакотского края, а также съедобная вставка с высушенными травами, которую можно добавить в чай, чтобы почувствовать Бакоту на вкус.

ARSÈNE создал маршруты по местам, которые местные жители ассоциируют с ощущением безопасности и грусти. Через личные истории, фотографии и карты он исследует, как люди воспринимают пространство, в котором живут, и как на это влияют границы, переселение и война.

Богдана Корогод написала три письма — воде, земле и воздуху. В них она соединила воспоминания жителей затопленных сел с историями вещей, оставшихся после исчезновения поселений: старых полотенец, обломков парома и фундаментов домов, которые иногда вновь появляются из-под воды.

Книга, которую можно исследовать через прикосновение и другие ощущения

Особое внимание авторы уделили оформлению издания. Дизайнеры Анна Рабчук и Марта Басак использовали визуальные мотивы украинской культуры, а также цвета и фактуры, вдохновленные природой Бакоты.

Фактура обложки напоминает известняк монастырских пещер региона. В издании использован декоративный шрифт «Рутения Акцидентная» украинского каллиграфа Василия Чебаника.

Книга "Бакота: портал в Украину". Фото: bakotahub.com

Среди необычных элементов — вставка из биоразлагаемого биопластика с высушенными местными лекарственными травами и письма Богданы Корогод, напечатанные на почти полупрозрачной бумаге в формате вкладок к книге.

В то же время книга сохраняет практические элементы туристического путеводителя. В ней есть карта интересных мест, информация о том, как добраться до Бакоты, а также словарик местных слов и выражений, собранных во время резиденции.

Дополнением к изданию стал англоязычный подкаст Silence Behind the Frontlines("Тишина за линией фронта") из пяти эпизодов. Ее автор и рассказчица — итальянская журналистка Беатрис Петрелла, а за редактирование историй, звуковой дизайн, оригинальную музыку и исполнительское продюсирование отвечал Джонатан Зенти. Подкаст объединяет голоса художников, свидетельства местных жителей и звуки Бакотского края. Его можно послушать на английском языке на Spotify и Spreaker.

Презентации и мероприятия, посвященные книге

Книгу "Бакота: портал в Украину" уже представили в Италии, в частности на международном фестивале Internazionale в Ферраре. Презентации издания также запланированы в Польше и других европейских странах.

28 ноября 2026 года запланирована презентация украинской версии книги в Каменце-Подольском, в комплексе женского доминиканского монастыря на улице Францисканской, 10. Организаторы проекта и авторы расскажут о создании путеводителя, а группа Zapaska выступит с небольшой музыкальной программой.

Также в рамках проекта запланированы два мероприятия с участием украинских авторов книги: 28 ноября Елена Каинская проведет в "Бакота Хабе" лекцию о народной магии и местных традициях, а 29 ноября Богдана Корогод — мастер-класс по документальному письму в книжном магазине "Е" в Каменце-Подольском.