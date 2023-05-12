Какие категории женщин имеют право на досрочную пенсию

Матери, воспитавшие больных детей, имеют право на досрочную пенсию

В Украине пенсионный возраст составляет 60 лет, а для ухода на пенсию в 2023 году необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа. Однако некоторые категории граждан имеют право выйти на пенсию досрочно. Недавно Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал информацию о категориях женщин, имеющих право на досрочную пенсию.

Недавно эта информация появилась в " Zn.ua ".

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Согласно статье 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" право на пенсию имеют матери, воспитавшие тяжелобольных детей до шести лет (которым не установлена ​​инвалидность) по достижению 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Некоторые мамы имеют право на досрочную пенсию. Фото: Pexels

Термин "тяжелобольной ребенок, которому не установлена ​​инвалидность" определен статьей 1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". К этой категории относятся дети:

которым не установлена ​​инвалидность;

больные редкими орфанными заболеваниями;

с детским церебральным параличом;

с тяжелыми психическими расстройствами;

с тяжелыми врожденными пороками развития;

с острой или хронической болезнью почек IV степени;

с тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;

с сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый);

с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями;

требующие паллиативной помощи или трансплантации органов;

получившие тяжелую травму.

Что необходимо для получения досрочной пенсии?

Для получения досрочной пенсии матери должны предоставить справку из медучреждения, подтверждающую наличие у ребенка такого заболевания. В этой справке должно быть указано, что заболевание возникло до шестилетнего возраста.

Следует отметить, что это положение касается только матерей. Родители или другие лица, осуществляющие уход за тяжелобольными детьми, не имеют права на досрочную пенсию по возрасту. Это положение направлено на признание значительного вклада матерей в уход за своими тяжелобольными детьми.

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