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Главная Актуально ZYN в Одессе: открылся новый концептуальный поп-ап

ZYN в Одессе: открылся новый концептуальный поп-ап

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 16:34
В Одессе открылся новый концептуальный поп-ап от ZYN
Концептуальный поп-ап. Фото: ZYN

Согласись, летом бывает два варианта: "О, солнышко, как круто, пошли на пляж!" и "Ой, черт, как жарко, надо искать тень". И, как правило, мы бываем в обоих режимах, которые ещё и меняются несколько раз в день.

Но есть и третий вариант. Когда хочется и на пляж, и в тень, и вообще куда-нибудь, где лето ощущается по-новому. И такое место есть! В самом сердце пляжной столицы Украины — Одессе. В самом известном курортном районе города — Аркадии.

Концептуальний поп-ап ZYN
Концептуальный поп-ап. Фото: ZYN

Ты его узнаешь сразу, гарантируем. Это как будто бассейн, который вышел на поверхность прогуляться и сияет множеством своих синих квадратиков.

Внутри этого "бассейна" есть бассейн. Да, вот такая тавтология. Поп-ап, посвященный теме летнего отдыха, не может обойтись без бассейна. И его не может быть много. У него даже есть трамплин. Но, к сожалению, ты в него не нырнешь — там нет воды. А вот фото… Это, пожалуйста, сколько угодно! Чем больше, тем лучше, ведь яркие летние воспоминания будут согревать и в зимние холода.

Концептуальний поп-ап ZYN
Концептуальный поп-ап. Фото: ZYN

В поп-апе тебя встретят сейлз-эксперты. Их стойка находится у входа. Они станут твоими гидами по ассортименту и вкусам никотиновых подушечек ZYN Slim* и ZYN Mini*. Полнолетние потребители никотиновой продукции смогут приобрести их здесь.

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Концептуальний поп-ап ZYN
Концептуальный поп-ап. Фото: ZYN

Забыл полотенце, кепку или сумку на пляж? Разве это проблема? Ищешь мерч-шоп и экипируешься по полной, ведь и к солнцу, и к теньке нужно быть готовым. И, кстати, к дайвингу тоже! Морские глубины нужно видеть своими глазами. А для этого нужны очки. Значит, смотри: ищешь автомат с «хапайкой», ловишь их себе и забираешь.

Если ты дошёл до этого места и ещё не устал, то у нас для тебя есть утешительный бонус. Приз. Хорошая новость. Подойди, скажу на ушко: здесь есть бар. А в нём — прохладительные напитки. В жаркий летний день… Мммм…

Ты можешь не сразу его узнать — и это нормально, потому что он немного замаскировался и на бар не совсем похож. Поэтому ищи подводную лодку. Как только увидишь иллюминаторы вместо обычных окон, знай — это он.

Вот мы и закончили нашу небольшую экскурсию по новому поп-апу в Одессе. Ищи его на Аркадийской аллее, в 1 шаге слева от главной арки. Ориентир — логотип ZYN и уже упомянутая голубая плитка бассейна. Поп-ап открыт для совершеннолетних потребителей никотиносодержащих изделий с 10:00 до 22:00. Локация будет работать до конца сезона.

*Не исключает всех рисков. Содержит никотин, вызывающий зависимость. Только для использования совершеннолетними лицами.

Одесса лето пляж
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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